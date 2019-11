A kormányhatározatban rögzített, 2,4 milliárd forint keretösszegű tervezői ár többszöröséért tervezheti az M-Teampannon iroda a Dél-Budára szánt szuperkórházat – szúrta ki az Mfor.hu az uniós közbeszerzési értesítőben.

A cikk szerint a tervpályázati eljárásra az építészeti pályázatot megnyerő M-Teampannon mellett a CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt. vezette társulás is ajánlatot nyújtott be, de a szerződést végül a terveken már hónapok óta dolgozó Teampannon irodával írta alá a projektfelelős DBC Dél-budai Centrum Projekt Beruházó és Ingatlanfejlesztő Zrt.

Az iroda pályaműve korábban a tervpályázati eljárásban is nyert, most pedig a becsült 8,48 milliárd forint helyett 8,2 milliárdért vállalta a korábbi pályamű továbbtervezését, és az ehhez kapcsolódó, a tervszolgáltatást megalapozó tervezési feladatok és tervezői művezetési szolgáltatások ellátását.

A tervezendő épületkomplexum bruttó alapterülete mintegy 160 ezer négyzetméter.

A munka megkezdésére azonban még jó idei várni kell, hiszen a tervezés és az engedélyezési eljárás hónapokat vehet igénybe, közben pedig László Imre, Újbuda DK-s polgármestere inkább le is állítatná a beruházást. Simicskó István, Újbuda fideszes országgyűlési képviselője ugyanakkor petíciót indított a dél-budai szuperkórház megépítéséért, Karsai Ferenc Budafok-Tétény fideszes polgármestere pedig akár szívesen be is fogadná a centrumkórházat.