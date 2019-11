Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aeb29836-9ebc-4e9b-9984-1ed19a1f137e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs olyan felhasználó, aki ne találkozott már a YouTube felugró ablakával, amely az ingyenes prémium csomagot hirdeti. Hetek óta. Kikapcsolni csak pénzért lehet.","shortLead":"Nincs olyan felhasználó, aki ne találkozott már a YouTube felugró ablakával, amely az ingyenes prémium csomagot...","id":"20191128_youtube_premium_egy_honap_hirdetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aeb29836-9ebc-4e9b-9984-1ed19a1f137e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fbd6f9b-6937-421b-9b2a-ad06fda44b27","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_youtube_premium_egy_honap_hirdetes","timestamp":"2019. november. 28. 09:03","title":"A halálba idegesíti a felhasználókat a YouTube – ön még bírja cérnával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6b8ac1-5f60-4c94-8bef-07223ef76495","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy magyar űrhajóst fognak kiképezni, közülük egy mehet a nemzetközi űrállomásra.","shortLead":"Négy magyar űrhajóst fognak kiképezni, közülük egy mehet a nemzetközi űrállomásra.","id":"20191128_10_milliardot_kolthet_a_magyar_urhajosokra_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe6b8ac1-5f60-4c94-8bef-07223ef76495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b62b771-04ba-458f-80d9-a2ffbb2cc249","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191128_10_milliardot_kolthet_a_magyar_urhajosokra_a_kormany","timestamp":"2019. november. 28. 20:06","title":"10 milliárdot költhet a magyar űrhajósokra a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff536e9b-c835-4014-b2e5-a7c7d22d7d42","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A betörők egy poroltót is kiürítettek, hogy eltüntessék a nyomaikat. Profik voltak, gyorsan dolgoztak.","shortLead":"A betörők egy poroltót is kiürítettek, hogy eltüntessék a nyomaikat. Profik voltak, gyorsan dolgoztak.","id":"20191127_drezda_ekszerrablas_profi_betores","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff536e9b-c835-4014-b2e5-a7c7d22d7d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e75cc6-94c3-4cc2-b607-cf4d50cfc7ac","keywords":null,"link":"/vilag/20191127_drezda_ekszerrablas_profi_betores","timestamp":"2019. november. 27. 18:26","title":"Négyfős banda állhat az elmúlt évek legnagyobb ékszerrablása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6258285-2ee3-40f3-942f-3cd3f007608c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ásotthalomnál 44 ember próbált átjutni a járatokon.","shortLead":"Ásotthalomnál 44 ember próbált átjutni a járatokon.","id":"20191129_Kezzel_asott_alagutakat_talaltak_a_rendorok_a_deli_hatarszakasznal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6258285-2ee3-40f3-942f-3cd3f007608c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a503e3-184e-4fbd-bcf1-8b9ec39d8786","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Kezzel_asott_alagutakat_talaltak_a_rendorok_a_deli_hatarszakasznal","timestamp":"2019. november. 29. 13:14","title":"Kézzel ásott alagutakat találtak a rendőrök a déli határszakasznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b2537c-2701-4000-ad49-2be8c2c1e011","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető megalkuvásról és politikai ambíciókról is beszélt.","shortLead":"A műsorvezető megalkuvásról és politikai ambíciókról is beszélt.","id":"20191128_Veiszer_Alinda_Azert_rad_eg_Simicska_szemelye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99b2537c-2701-4000-ad49-2be8c2c1e011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b141e8-622e-4f48-8860-05b2f85f518d","keywords":null,"link":"/elet/20191128_Veiszer_Alinda_Azert_rad_eg_Simicska_szemelye","timestamp":"2019. november. 28. 11:06","title":"Veiszer Alinda: Azért rád ég Simicska személye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08eeb67-36d7-4756-81c1-805f71571812","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A válogatottunkat nemrég legyőző Uruguay továbbra is őrzi az ötödik helyet.","shortLead":"A válogatottunkat nemrég legyőző Uruguay továbbra is őrzi az ötödik helyet.","id":"20191128_FIFA_vilagranglista_Magyarorszag_mar_nincs_a_legjobb_otvenben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b08eeb67-36d7-4756-81c1-805f71571812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8430aef2-34f1-4045-a843-11149502cd61","keywords":null,"link":"/sport/20191128_FIFA_vilagranglista_Magyarorszag_mar_nincs_a_legjobb_otvenben","timestamp":"2019. november. 28. 12:21","title":"FIFA világranglista: Magyarország tovább zuhan, már nincs a legjobb ötvenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff01548-f1f1-4149-ae51-8ff9d87b6c8b","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Disney-birodalom beszállásával, majd az HBO és az NBC csatlakozásával kiteljesedik a videostreaming piaca, ahol most indul csak az igazi verseny. Az interneten keresztül akkora videotéka nyílik meg, aminek teljes megnézéséhez több emberöltő szükséges, így marad az érdeklődés szerinti válogatás.","shortLead":"A Disney-birodalom beszállásával, majd az HBO és az NBC csatlakozásával kiteljesedik a videostreaming piaca, ahol most...","id":"201948__videostreaming__netflix_es_disney__aboseg_zavara__idomilliomosoknak_par_dollarert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bff01548-f1f1-4149-ae51-8ff9d87b6c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7141bff2-a291-4170-a838-e666e3472fca","keywords":null,"link":"/360/201948__videostreaming__netflix_es_disney__aboseg_zavara__idomilliomosoknak_par_dollarert","timestamp":"2019. november. 29. 13:00","title":"Végtelen videózás időmilliomosoknak, avagy már tudják mit nézel egész életedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d63128e2-b540-45b3-a7a0-9d92629a2f05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megérkezett az első benchmark-eredménye, ami alapján úgy tűnik, tényleg bivalyerős lett a MediaTek Dimensity 1000.","shortLead":"Megérkezett az első benchmark-eredménye, ami alapján úgy tűnik, tényleg bivalyerős lett a MediaTek Dimensity 1000.","id":"20191129_mediatek_dimensity_1000_processzor_antutu_teszt_benchmark_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d63128e2-b540-45b3-a7a0-9d92629a2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded2c79e-2379-4879-82e1-a9820af0efef","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_mediatek_dimensity_1000_processzor_antutu_teszt_benchmark_teszt","timestamp":"2019. november. 29. 11:03","title":"Az androidos mobilok és az iPhone-ok legerősebb processzorait is kenterbe verte a MediaTek új chipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]