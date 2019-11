Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d17a770b-8b85-4687-9cb2-7d130f8ca8b6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ha egy bevándorló azt állíthatja a határon, hogy terrorista szervezet elől menekül, akkor nem kezelhetik gazdasági menekültként. Emiatt Donald Trump amerikai elnöknek kétszer is meg kell fontolnia javaslatát, miszerint terrorszervezeteknek nyilvánítaná a mexikói drogkartelleket.","shortLead":"Ha egy bevándorló azt állíthatja a határon, hogy terrorista szervezet elől menekül, akkor nem kezelhetik gazdasági...","id":"20191130_Trump_oriasi_ongolt_lohet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d17a770b-8b85-4687-9cb2-7d130f8ca8b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99504ec1-1d04-4139-ad23-22fbf17166bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Trump_oriasi_ongolt_lohet","timestamp":"2019. november. 30. 07:20","title":"Trump óriási öngólt lőhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985e0a65-d383-41e7-a2f4-fd33b7bae958","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormánypártok szerint politikai hisztiről van szó az Isztambuli Egyezmény kapcsán, de az EP-képviselők többsége nem így gondolkozik.","shortLead":"A magyar kormánypártok szerint politikai hisztiről van szó az Isztambuli Egyezmény kapcsán, de az EP-képviselők...","id":"20191128_Az_Isztambuli_Egyezmeny_ratifikalasara_szolitott_fel_az_EP_a_fideszesek_nem_szavaztak_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=985e0a65-d383-41e7-a2f4-fd33b7bae958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e094d3-5f0b-4738-9873-b3d399ad620d","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_Az_Isztambuli_Egyezmeny_ratifikalasara_szolitott_fel_az_EP_a_fideszesek_nem_szavaztak_meg","timestamp":"2019. november. 28. 15:17","title":"Az Isztambuli Egyezmény ratifikálására szólított fel az EP, a fideszesek nem szavazták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rádió alapítói szerint annyi ember él már Magyarországon a volt szovjet utódállamokból, hogy az már komoly vásárlóerőt jelent. Híreket fognak adni, de azt állítják, a politikai témákat mellőzni fogják.","shortLead":"A rádió alapítói szerint annyi ember él már Magyarországon a volt szovjet utódállamokból, hogy az már komoly...","id":"20191129_Orosz_nyelvu_radio_indul_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab4fcfc-656b-403e-a161-1dfb5f4644d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191129_Orosz_nyelvu_radio_indul_Budapesten","timestamp":"2019. november. 29. 17:49","title":"Orosz nyelvű rádió indul Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktanyilvánosság mellett érvel az LMP alapítója, sokadjára.","shortLead":"Az aktanyilvánosság mellett érvel az LMP alapítója, sokadjára.","id":"20191129_Schiffer_nem_Varga_Judit_apja_saros_hanem_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f0a8268-40fb-4432-a7a7-cba770334a0b","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Schiffer_nem_Varga_Judit_apja_saros_hanem_a_Fidesz","timestamp":"2019. november. 29. 10:17","title":"Schiffer: Nem Varga Judit apja sáros, hanem a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525162f9-9a77-49f0-ac84-3b7ebd3df786","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kutatócsoport szerint 30 év alatt lehetne elérni a zéró kibocsátást, kérdés, hogy van-e ennyi ideje az emberiségnek.","shortLead":"Egy kutatócsoport szerint 30 év alatt lehetne elérni a zéró kibocsátást, kérdés, hogy van-e ennyi ideje az emberiségnek.","id":"20191128_Ujabb_kutatas_allitja_visszafordithatatlannak_tunik_a_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=525162f9-9a77-49f0-ac84-3b7ebd3df786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f7f43d-ade4-48f2-991c-8bcd8b3813f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_Ujabb_kutatas_allitja_visszafordithatatlannak_tunik_a_klimavaltozas","timestamp":"2019. november. 28. 17:22","title":"Újabb kutatás állítja: visszafordíthatatlannak tűnik a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d2c248-5e02-4f52-8d3b-bbb3be57d91a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kis híján kétszeresen is túllépte a megengedett sebességet egy autós, szerencsétlenségére a traffipax is megörökítette a kiemelkedő teljesítményt.","shortLead":"Kis híján kétszeresen is túllépte a megengedett sebességet egy autós, szerencsétlenségére a traffipax is megörökítette...","id":"20191128_214el_huzott_el_a_rendorok_mellett_egy_autos_a_8as_fouton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59d2c248-5e02-4f52-8d3b-bbb3be57d91a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575d5e0c-9b68-423d-8f6f-aea4eab85a85","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_214el_huzott_el_a_rendorok_mellett_egy_autos_a_8as_fouton","timestamp":"2019. november. 28. 15:06","title":"214-gyel húzott el a rendőrök mellett egy autós a 8-as főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88798cbb-aabc-44eb-8727-c5dc9ebac85d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Távozik pozíciójából Öreg János, az első tanévét szeptemberben – két óvodai és két általános iskolai csoporttal – kezdő Debreceni Nemzetközi Iskola (International School of Debrecen) igazgatója. ","shortLead":"Távozik pozíciójából Öreg János, az első tanévét szeptemberben – két óvodai és két általános iskolai csoporttal – kezdő...","id":"20191128_Harom_honap_utan_hirtelen_tavozik_a_Debreceni_Nemzetkozi_Iskola_igazgatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88798cbb-aabc-44eb-8727-c5dc9ebac85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c815c7-5147-4820-9e87-e043405c7c23","keywords":null,"link":"/kultura/20191128_Harom_honap_utan_hirtelen_tavozik_a_Debreceni_Nemzetkozi_Iskola_igazgatoja","timestamp":"2019. november. 28. 16:30","title":"Három hónap után hirtelen távozik a Debreceni Nemzetközi Iskola igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte komoly gondok jelentkeztek a Facebook és a hozzá szorosan kapcsolódó Instagram működésében.","shortLead":"Világszerte komoly gondok jelentkeztek a Facebook és a hozzá szorosan kapcsolódó Instagram működésében.","id":"20191128_facebook_instagram_leallas_hiba_tulterhelest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae47fe8-40cf-4ecf-b49b-ee1ba3895cae","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_facebook_instagram_leallas_hiba_tulterhelest","timestamp":"2019. november. 28. 16:18","title":"Beszakadt a Facebook, akadozik az Instagram és a Messenger is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]