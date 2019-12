Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c7c7ad8-fb79-47e3-b430-8b9fc9150053","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kim Rasmussen szövetségi kapitány szerint a magyar női kézilabda-válogatott minden játékosa hozzátett Szenegál 30-20-as legyőzéséhez a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.","shortLead":"Kim Rasmussen szövetségi kapitány szerint a magyar női kézilabda-válogatott minden játékosa hozzátett Szenegál 30-20-as...","id":"20191204_kezilabda_vb_kim_rasmussen_magyarorszag_szenegal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c7c7ad8-fb79-47e3-b430-8b9fc9150053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c2b745-49c7-42ac-8e5c-8dcbcd1af01a","keywords":null,"link":"/sport/20191204_kezilabda_vb_kim_rasmussen_magyarorszag_szenegal","timestamp":"2019. december. 04. 15:23","title":"Rasmussen: Egyáltalán nem volt könnyű a meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Színház többé nem járul hozzá, hogy fotókat közöljünk előadásairól lapunkban – olvasható a szaklap „szolgálati közleményében”.\r

\r

","shortLead":"A Nemzeti Színház többé nem járul hozzá, hogy fotókat közöljünk előadásairól lapunkban – olvasható a szaklap...","id":"20191204_Vidnyanszky_beragott_a_Szinhaz_cimu_folyoiratra_nem_enged_tobb_nemzetis_fotot_kozolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490e99ba-e38b-4f4c-af7d-f90393d02267","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Vidnyanszky_beragott_a_Szinhaz_cimu_folyoiratra_nem_enged_tobb_nemzetis_fotot_kozolni","timestamp":"2019. december. 04. 12:05","title":"Vidnyánszky berágott a Színház című folyóiratra: nem enged több nemzetis fotót közölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szolgáltató az AMC minden csatornáját kiveszi a kínálatából.","shortLead":"A szolgáltató az AMC minden csatornáját kiveszi a kínálatából.","id":"20191203_Nem_nezhetnek_sem_Spektrumot_sem_Sport1et_a_Digi_elofizetoi_januartol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf3719f-7a80-4a73-9e46-e645b387a9f9","keywords":null,"link":"/kultura/20191203_Nem_nezhetnek_sem_Spektrumot_sem_Sport1et_a_Digi_elofizetoi_januartol","timestamp":"2019. december. 03. 15:10","title":"Nem nézhetnek sem Spektrumot, sem Sport1-et a Digi előfizetői januártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecde36f8-e4fa-43de-aaa2-70ed3cdc465f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz oldalakon terjed egy videó, amelyen egy összefestékezett jegesmedve látható. A szakértők úgy tartják, a \"vicc\" az állat életébe kerülhet.","shortLead":"Az orosz oldalakon terjed egy videó, amelyen egy összefestékezett jegesmedve látható. A szakértők úgy tartják, a \"vicc\"...","id":"20191204_jegesmedve_oroszorszag_t34_harckocsi_szoveg_festek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecde36f8-e4fa-43de-aaa2-70ed3cdc465f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596c07da-fa72-481a-870c-81d98167201b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_jegesmedve_oroszorszag_t34_harckocsi_szoveg_festek","timestamp":"2019. december. 04. 13:03","title":"Lényegében halálra ítélték a jegesmedvét, amelyiknek feliratot festettek a bundájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e1e604-e761-429f-af61-b0f8e9d412e5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az új év kezdetétől már csak a bankokban és a postákban lehet beváltani a régi 10 ezer forintosokat, aztán már ott sem.","shortLead":"Az új év kezdetétől már csak a bankokban és a postákban lehet beváltani a régi 10 ezer forintosokat, aztán már ott sem.","id":"20191203_Van_meg_regi_tizezrese_Gyorsan_koltse_el_januartol_nem_fizethet_vele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05e1e604-e761-429f-af61-b0f8e9d412e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8654000d-744b-450c-96a7-f06d28d7f9da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_Van_meg_regi_tizezrese_Gyorsan_koltse_el_januartol_nem_fizethet_vele","timestamp":"2019. december. 03. 11:43","title":"Van még régi tízezrese? Gyorsan költse el, januártól nem fizethet vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06dd4885-b08e-446e-866b-3c4ecd157268","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2015 óta voltak bajok a Szent Lázár Megyei Kórház gazdálkodásával.","shortLead":"2015 óta voltak bajok a Szent Lázár Megyei Kórház gazdálkodásával.","id":"20191203_szabalytalansagok_allami_szamvevoszek_salgotarjani_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06dd4885-b08e-446e-866b-3c4ecd157268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bcb3b9b-0faa-4b23-bbf3-3c01ca21a983","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_szabalytalansagok_allami_szamvevoszek_salgotarjani_korhaz","timestamp":"2019. december. 03. 11:44","title":"Szabálytalanságokat talált az ÁSZ a salgótarjáni kórház pénzügyei körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"Dz. Sz.","category":"gazdasag","description":"Nagyon úgy néz ki, hogy havi előfizetéses rendszert tervez bevezetni a fapados légitársaság. ","shortLead":"Nagyon úgy néz ki, hogy havi előfizetéses rendszert tervez bevezetni a fapados légitársaság. ","id":"20191203_wizz_air_torzsutas_kedvezmeny_elofizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc945386-37eb-407e-a86f-64446dedc9fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_wizz_air_torzsutas_kedvezmeny_elofizetes","timestamp":"2019. december. 03. 16:17","title":"Nagy meglepetésre készül a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szájer József is megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egy rendezvényén, ahol a Fidesz 31. évvel ezelőtti alapítása is téma volt. Nem fogta vissza magát.","shortLead":"Szájer József is megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egy rendezvényén, ahol a Fidesz 31. évvel ezelőtti alapítása...","id":"20191204_szajer_jozsef_fidesz_nemzeti_kozszolgalati_egyetem_aranybulla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c136f53f-3300-44a9-a140-d144b44c05d5","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_szajer_jozsef_fidesz_nemzeti_kozszolgalati_egyetem_aranybulla","timestamp":"2019. december. 04. 11:59","title":"Szájer szerint annak az országnak, ahol először volt Aranybulla, nem kell leckét elfogadnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]