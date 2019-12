Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f59858ae-2438-4016-892e-4dbdf4d1245c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rövidfilm is készült a naptár mellé.","shortLead":"Rövidfilm is készült a naptár mellé.","id":"20191204_Romeo_es_Julia_tortenete_ihlette_a_Pirelli_2020as_naptarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f59858ae-2438-4016-892e-4dbdf4d1245c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55965a85-e147-4371-9b8b-32a457485344","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Romeo_es_Julia_tortenete_ihlette_a_Pirelli_2020as_naptarat","timestamp":"2019. december. 04. 15:13","title":"Rómeó és Júlia története ihlette a Pirelli 2020-as naptárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc7bfea-5edc-4247-ac43-769aa40bb42b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai szankciók miatt a nyugati világban nehéz helyzetbe került Huawei neve nem túl szép kontextusban kerül elő mostanában Kínában. Egy volt alkalmazott állítja, a végkielégítés kifizetése helyett először börtönbe küldték.","shortLead":"Az amerikai szankciók miatt a nyugati világban nehéz helyzetbe került Huawei neve nem túl szép kontextusban kerül elő...","id":"20191204_huawei_vegkielegites_letartoztatas_borton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbc7bfea-5edc-4247-ac43-769aa40bb42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e6fe6b-0476-46a2-83f1-e38aab627f10","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_huawei_vegkielegites_letartoztatas_borton","timestamp":"2019. december. 04. 10:43","title":"A lehető legrosszabbkor keveredett nehéz helyzetbe a Huawei Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0070423-4a3f-4400-b1b3-6b65d04d80de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vallomástételt megtagadta a fideszes Fehér Petra, akit hivatali vesztegetés elfogadásával és más bűncselekményekkel gyanúsítanak. Az ügyvédje szerint nem is érti mi az az ügy, ami miatt letartóztatták.","shortLead":"A vallomástételt megtagadta a fideszes Fehér Petra, akit hivatali vesztegetés elfogadásával és más bűncselekményekkel...","id":"20191204_Nem_tett_vallomast_a_letartoztatott_fideszes_kepviselo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0070423-4a3f-4400-b1b3-6b65d04d80de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88fdaab7-ce6f-4660-8e41-78e45e675efe","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Nem_tett_vallomast_a_letartoztatott_fideszes_kepviselo","timestamp":"2019. december. 04. 15:55","title":"Nem tett vallomást a letartóztatott fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5698af9c-d4f9-4d6a-a79a-027e4237471a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest főpolgármestere a Facebookon jelentette be, hogy kezdeményezte Nagy László Albert felmentését.","shortLead":"Budapest főpolgármestere a Facebookon jelentette be, hogy kezdeményezte Nagy László Albert felmentését.","id":"20191204_karacsony_gergely_fkf_vezerigazgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5698af9c-d4f9-4d6a-a79a-027e4237471a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071b5eaa-25f0-42e3-ba8a-015e1c77e100","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_karacsony_gergely_fkf_vezerigazgato","timestamp":"2019. december. 04. 18:56","title":"Kirúgják Karácsonyék az FKF vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A többes katás jogviszonyokat szeretnék rendezni. ","shortLead":"A többes katás jogviszonyokat szeretnék rendezni. ","id":"20191203_kata_vallalkozas_varga_mihaly_penzugyminiszter_adozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17550802-8577-4808-b6d2-7008572a62da","keywords":null,"link":"/kkv/20191203_kata_vallalkozas_varga_mihaly_penzugyminiszter_adozas","timestamp":"2019. december. 03. 17:52","title":"Lassan kiderül, mire számíthatnak a katás vállalkozók jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2323afc-bf04-480c-b75d-9394380bf13e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Kulturális Alap átalakításáról és a színházigazgatók kinevezési jogáról is új szabályokat hoznak létre.","shortLead":"A Nemzeti Kulturális Alap átalakításáról és a színházigazgatók kinevezési jogáról is új szabályokat hoznak létre.","id":"20191204_Meg_csak_keszul_a_torveny_ami_rendezi_2020tol_mi_var_a_szinhazakra_es_a_kultura_tamogatasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2323afc-bf04-480c-b75d-9394380bf13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6a42fa-8475-4376-a98c-55f2321eca8e","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Meg_csak_keszul_a_torveny_ami_rendezi_2020tol_mi_var_a_szinhazakra_es_a_kultura_tamogatasara","timestamp":"2019. december. 04. 16:40","title":"A kormány beleszólna a színházigazgatók kinevezésébe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fedcede4-ad6a-4c27-9cfd-f1fedd66e7cf","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Úgy érezte év közben, hogy jelentősen nő az élelmiszerek ára? Ezt megerősíti hagyományos karácsonyi bevásárlásunk is. Ebből azonban az is kiderül: kevés olyan termék van, amely egy hirtelen drágulás után újból tartósan olcsó tud lenni. ","shortLead":"Úgy érezte év közben, hogy jelentősen nő az élelmiszerek ára? Ezt megerősíti hagyományos karácsonyi bevásárlásunk is...","id":"20191204_karacsonyi_elelmiszerek_arak_bevasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fedcede4-ad6a-4c27-9cfd-f1fedd66e7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da981e5b-22ff-44c0-9603-148ab4c4e906","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_karacsonyi_elelmiszerek_arak_bevasarlas","timestamp":"2019. december. 04. 06:30","title":"Hozzá kell szoknunk a jelentős dráguláshoz? Itt a hvg.hu karácsonyi bolttesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Heti TV zsidó közösségi televízióban volt vendég Kósa Lajos, de az adás nem emiatt maradt emlékezetes.","shortLead":"A Heti TV zsidó közösségi televízióban volt vendég Kósa Lajos, de az adás nem emiatt maradt emlékezetes.","id":"20191203_kosa_lajos_heti_tv_zsidosag_breuer_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f752ada2-efcb-4475-9ff5-e3d5a68b5a82","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_kosa_lajos_heti_tv_zsidosag_breuer_peter","timestamp":"2019. december. 03. 15:20","title":"Kósa Lajos kiborult, majd rájött, hogy élő adásban szerepel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]