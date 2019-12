Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d42c352b-ea5b-4f60-bcf3-d22456d5734b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb pletykák szerint a Galaxy Fold 2 nem egészen úgy néz majd ki, mint az elődje. Hogy kinek melyik megoldás tetszik, az kétesélyes, de az biztos, hogy a vételár változásával mindenki elégedett lesz.","shortLead":"A legfrissebb pletykák szerint a Galaxy Fold 2 nem egészen úgy néz majd ki, mint az elődje. Hogy kinek melyik megoldás...","id":"20191205_samsung_galaxy_fold_2_osszehajthato_telefon_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d42c352b-ea5b-4f60-bcf3-d22456d5734b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17d1f94-7e49-43c5-87f4-f743bc176fd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_samsung_galaxy_fold_2_osszehajthato_telefon_ara","timestamp":"2019. december. 05. 12:03","title":"Bombameglepetéssel jöhet februárban a Samsung új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860cf4fd-a215-4744-89d3-657e6f6b02da","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Európa egyik vezető kereskedelmi cégétől kapott vételi ajánlatot a járműgyártó.","shortLead":"Európa egyik vezető kereskedelmi cégétől kapott vételi ajánlatot a járműgyártó.","id":"20191204_Ketmilliard_forintosnal_is_nagyobb_ingatlanuzletet_kot_a_Raba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=860cf4fd-a215-4744-89d3-657e6f6b02da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2d3663-57ed-49d2-93a4-1e28df542556","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Ketmilliard_forintosnal_is_nagyobb_ingatlanuzletet_kot_a_Raba","timestamp":"2019. december. 04. 19:32","title":"Kétmilliárd forintosnál is nagyobb ingatlanüzletet köt a Rába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb05f8da-db9a-42b6-b5d8-4a69ee7e9a98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma utalja a pénzt.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma utalja a pénzt.","id":"20191203_emmi_kasler_miklos_balazs_feco_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb05f8da-db9a-42b6-b5d8-4a69ee7e9a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d05d458-1269-4ccf-bad0-626ff24e579e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_emmi_kasler_miklos_balazs_feco_tamogatas","timestamp":"2019. december. 03. 17:30","title":"Tízmillióval támogatja meg Balázs Fecó új lemezét az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99669f5a-6dd6-4c4f-b231-7468f10cdfa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Horogkereszteket és antiszemita feliratokat festettek egy kelet-franciaországi zsidó temető több mint száz síremlékére. Néhány órával korábban egy közeli településen is megjelentek a vandálok.","shortLead":"Horogkereszteket és antiszemita feliratokat festettek egy kelet-franciaországi zsidó temető több mint száz síremlékére...","id":"20191204_Tobb_mint_szaz_zsido_sirra_festettek_horogkeresztet_Franciaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99669f5a-6dd6-4c4f-b231-7468f10cdfa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8266b3e-9598-49d8-ae20-917de5063aea","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_Tobb_mint_szaz_zsido_sirra_festettek_horogkeresztet_Franciaorszagban","timestamp":"2019. december. 04. 17:34","title":"Több mint száz zsidó sírra festettek horogkeresztet Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kisvárdai fideszes képviselőnek kell küldeni az önéletrajzokat, ha valaki arra adná a fejét, hogy a Borkai-botrányból ismert Rákosfalvy Zoltán kaszinójában dolgozna.","shortLead":"Egy kisvárdai fideszes képviselőnek kell küldeni az önéletrajzokat, ha valaki arra adná a fejét...","id":"20191204_Egy_fideszes_kepviselo_varja_az_oneletrajzokat_a_gyori_kaszino_menedzseri_palyazatanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f25d3d67-3f60-4195-a421-817a2e2c3e2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Egy_fideszes_kepviselo_varja_az_oneletrajzokat_a_gyori_kaszino_menedzseri_palyazatanal","timestamp":"2019. december. 04. 10:28","title":"Egy fideszes képviselő várja az önéletrajzokat a győri kaszinó menedzseri pályázatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újratanuljuk a hólapátolást, elhunyt a világhírű macska. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Újratanuljuk a hólapátolást, elhunyt a világhírű macska. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20191203_Radar360este","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d6fa45-c7e9-4033-b293-7ae9c73a431a","keywords":null,"link":"/360/20191203_Radar360este","timestamp":"2019. december. 03. 17:30","title":"Radar360: Kósa Lajost megizzasztották, PISA-jegyünk 2-es fölé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2323afc-bf04-480c-b75d-9394380bf13e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Kulturális Alap átalakításáról és a színházigazgatók kinevezési jogáról is új szabályokat hoznak létre.","shortLead":"A Nemzeti Kulturális Alap átalakításáról és a színházigazgatók kinevezési jogáról is új szabályokat hoznak létre.","id":"20191204_Meg_csak_keszul_a_torveny_ami_rendezi_2020tol_mi_var_a_szinhazakra_es_a_kultura_tamogatasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2323afc-bf04-480c-b75d-9394380bf13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6a42fa-8475-4376-a98c-55f2321eca8e","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Meg_csak_keszul_a_torveny_ami_rendezi_2020tol_mi_var_a_szinhazakra_es_a_kultura_tamogatasara","timestamp":"2019. december. 04. 16:40","title":"A kormány beleszólna a színházigazgatók kinevezésébe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Andrej Babis politikusi és üzletemberi munkája miatt büntetne az EU, ő viszont nem fizetne. Eközben mégis folytatódik a vizsgálat a Gólyafészek-botrányban.","shortLead":"Andrej Babis politikusi és üzletemberi munkája miatt büntetne az EU, ő viszont nem fizetne. Eközben mégis folytatódik...","id":"20191204_A_nyomozok_es_az_EUpenzek_miatt_is_fohet_a_cseh_miniszterelnok_feje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a19e685-8a23-406b-ae74-cb6f65021245","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_A_nyomozok_es_az_EUpenzek_miatt_is_fohet_a_cseh_miniszterelnok_feje","timestamp":"2019. december. 04. 18:08","title":"A nyomozók és az EU-pénzek miatt is főhet a cseh miniszterelnök feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]