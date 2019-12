Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"679fb531-b2d9-48d9-bc4c-bbe08d72712c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Justin Trudeau kanadai miniszterelnök a keddi londoni NATO-csúcson Donald Trump amerikai elnökön viccelődött, s a Fehér Ház ura annyira megsértődött, hogy csapot-papot otthagyva hazautazott az USA-ba. Nem a kanadai vezető az első, akinek kellemetlen pillanatai támadtak egy-egy bekapcsolva maradt mikrofon miatt, az áldozatok, Nicolas Sarkozy francia elnök, George W Bush és Barack Obama amerikai elnökök hasonló és még kínosabb eseteit a The New York Times elevenítette fel.\r

","shortLead":"Justin Trudeau kanadai miniszterelnök a keddi londoni NATO-csúcson Donald Trump amerikai elnökön viccelődött, s a Fehér...","id":"20191205_Nem_Trudeau_az_elso_aki_kinos_helyzetbe_kerult_a_bekapcsolt_mikrofonok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=679fb531-b2d9-48d9-bc4c-bbe08d72712c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e51ba0-8d6e-465f-8fc0-32a629d431c4","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Nem_Trudeau_az_elso_aki_kinos_helyzetbe_kerult_a_bekapcsolt_mikrofonok_miatt","timestamp":"2019. december. 05. 18:16","title":"Nem Trudeau az első, aki kínos helyzetbe került a bekapcsolt mikrofonok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25167e3a-abaa-485f-8cdf-89a30cf2e523","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Semmilyen adathoz nem fértek hozzá a hackerek a kormánypárt szerint.","shortLead":"Semmilyen adathoz nem fértek hozzá a hackerek a kormánypárt szerint.","id":"20191204_Megprobaltak_feltorni_a_Fidesz_honlapjat_sikertelenul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25167e3a-abaa-485f-8cdf-89a30cf2e523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024a1e51-3f99-4beb-8fe9-849819232eba","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Megprobaltak_feltorni_a_Fidesz_honlapjat_sikertelenul","timestamp":"2019. december. 04. 16:18","title":"Megpróbálták feltörni a Fidesz honlapját, sikertelenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e96b65-4ecf-4f00-a63c-85371094cd98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerekek pálcikákra ragasztott szívecskéket is vittek magukkal. ","shortLead":"A gyerekek pálcikákra ragasztott szívecskéket is vittek magukkal. ","id":"20191206_Orokbefogadas_meghallgatas_Michigan_kisfiu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0e96b65-4ecf-4f00-a63c-85371094cd98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a126bcb0-15a3-4589-8682-5ea2f22fea20","keywords":null,"link":"/elet/20191206_Orokbefogadas_meghallgatas_Michigan_kisfiu","timestamp":"2019. december. 06. 10:45","title":"Az egész ovis csoportja elkísérte a kisfiút az örökbefogadási meghallgatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb iparági pletykák szerint az iPhone 12 mellé egy AirPodsot is csomagol majd az Apple.","shortLead":"A legfrissebb iparági pletykák szerint az iPhone 12 mellé egy AirPodsot is csomagol majd az Apple.","id":"20191205_apple_airpods_iphone_12_vezetek_nelkuli_fulhallgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0c22b7-248c-495b-b985-d5cd52acf452","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_apple_airpods_iphone_12_vezetek_nelkuli_fulhallgato","timestamp":"2019. december. 05. 11:03","title":"Igazi meglepetéssel készülhet az új iPhone mellé az Apple: ingyen járhat az AirPods","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df76cd69-1868-40b1-bd2f-cc7ce1234e23","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aki tudja, hogyan kell megművelni a földet, a túlélés zálogát tartja a kezében – hangoztatta Lévai Anikó.","shortLead":"Aki tudja, hogyan kell megművelni a földet, a túlélés zálogát tartja a kezében – hangoztatta Lévai Anikó.","id":"20191206_orban_viktor_felesege_levai_aniko_fold_vendeglatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df76cd69-1868-40b1-bd2f-cc7ce1234e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c5e27e-fb17-4761-b5e2-e63f9c9b299a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_orban_viktor_felesege_levai_aniko_fold_vendeglatas","timestamp":"2019. december. 06. 05:43","title":"Orbán felesége szerint kincs van a birtokában annak, akinek földje van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba97e38-dead-479b-bf80-039ed268c44d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Már hónapok óta üzemel a BKK mobiljegy-rendszere, csak épp a sofőrök nem tudják ellenőrizni az első ajtós járműveken, hogy érvényes-e az utasok bérlete. Az ellenőrzéshez szükséges eszközök telepítését a T-Systems fogja felügyelni.","shortLead":"Már hónapok óta üzemel a BKK mobiljegy-rendszere, csak épp a sofőrök nem tudják ellenőrizni az első ajtós járműveken...","id":"20191204_Csak_nem_lehet_kihagyni_a_TSystemst_a_BKK_uj_mobiljegyebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ba97e38-dead-479b-bf80-039ed268c44d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d7b6dc-0ddf-4001-9240-21c5e4de7b1d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Csak_nem_lehet_kihagyni_a_TSystemst_a_BKK_uj_mobiljegyebol","timestamp":"2019. december. 04. 14:27","title":"Csak nem lehet kihagyni a T-Systemst a BKK új mobiljegyéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd9bff9-2e70-4964-8593-dc4bf6b9995e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt miniszterelnök többször védelmébe vette a „cigányterrort” hangoztató Milan Mazurek szélsőjobboldali politikust.","shortLead":"A volt miniszterelnök többször védelmébe vette a „cigányterrort” hangoztató Milan Mazurek szélsőjobboldali politikust.","id":"20191205_Megvadolta_Robert_Ficot_a_szlovak_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dd9bff9-2e70-4964-8593-dc4bf6b9995e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a378253-1efd-43da-8d4d-66f5e970109c","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Megvadolta_Robert_Ficot_a_szlovak_rendorseg","timestamp":"2019. december. 05. 18:23","title":"Megvádolta Robert Ficót a szlovák rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36acfa15-714a-4cda-838e-0e9c92d1f360","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Bencsik András jobboldali megmondóember a minap egy műsorban az oligarchákra utalva azt mondta, szerinte ők nem loptak, hanem „szerencsésen versenyeztek”. Eszerint Mészáros Lőrincnek és Szíjj Lászlónak igencsak nagy szerencséje volt az elmúlt években. Simicska Lajos ehhez képest szerény eredménnyel zárta NER-karrierjét.","shortLead":"Bencsik András jobboldali megmondóember a minap egy műsorban az oligarchákra utalva azt mondta, szerinte ők nem loptak...","id":"20191206_meszaros_szijj_kozbeszerzes_epitoipar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36acfa15-714a-4cda-838e-0e9c92d1f360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ce538c-4b48-47db-9970-e5f3a05237fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_meszaros_szijj_kozbeszerzes_epitoipar","timestamp":"2019. december. 06. 06:30","title":" Így tettek zsebre 2071 milliárdot Mészáros Lőrinc és Szíjj László építőipari cégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]