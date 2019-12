Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac710a44-5468-4a07-84e8-507e53cd484f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BolaWrapot lézerrel szerelték fel, amúgy gombnyomásra lekötözi a rosszfiúkat.","shortLead":"A BolaWrapot lézerrel szerelték fel, amúgy gombnyomásra lekötözi a rosszfiúkat.","id":"20191205_bolawrap_batman_fegyver_los_angeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac710a44-5468-4a07-84e8-507e53cd484f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb4f914-2186-4a36-9e90-df11000ec5d0","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_bolawrap_batman_fegyver_los_angeles","timestamp":"2019. december. 05. 10:14","title":"Batman-fegyvert kapnak a rendőrök Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény azt írta, az igényelt tárgyak listáját összeállítók közül páran pontatlanul értelmezték a feladatot, így olyan eszközök is odakerültek, amelyeket a kórház természetesen kötelezően biztosít.","shortLead":"Az intézmény azt írta, az igényelt tárgyak listáját összeállítók közül páran pontatlanul értelmezték a feladatot...","id":"20191205_szent_janos_korhaz_adomanygyujtes_kozlemeny_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebfd5608-172c-4fab-9f17-c69354c3093e","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_szent_janos_korhaz_adomanygyujtes_kozlemeny_egeszsegugy","timestamp":"2019. december. 05. 07:39","title":"A Szent János Kórház szerint kiforgatták az adománygyűjtési felhívásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef1d770-7d7d-4a4d-9f45-7e34e7f4c459","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy László Albert szerint, ha nem írja alá a pernyeszerződést még októberben, akkor november elején le kellett volna állítani a hulladékhasznosítót. ","shortLead":"Nagy László Albert szerint, ha nem írja alá a pernyeszerződést még októberben, akkor november elején le kellett volna...","id":"20191205_Nem_erzi_korrektnek_meneszteset_az_FKFvezer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aef1d770-7d7d-4a4d-9f45-7e34e7f4c459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8ac6f7-b58d-40f3-88dc-dc350b40e70f","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Nem_erzi_korrektnek_meneszteset_az_FKFvezer","timestamp":"2019. december. 05. 18:00","title":"Nem érzi korrektnek menesztését az FKF-vezér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d8954c-8924-40a5-8f98-cb48a8f3416f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube közzétette a 2019-es évet összefoglaló videóját, a Rewindot, és azt is elárulta, melyek voltak a legnépszerűbb videók és videósok az idei évben.","shortLead":"A YouTube közzétette a 2019-es évet összefoglaló videóját, a Rewindot, és azt is elárulta, melyek voltak...","id":"20191205_youtube_rewind_2019_osszefoglalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48d8954c-8924-40a5-8f98-cb48a8f3416f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c9f080-dd91-4d1f-887f-84649b644e5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_youtube_rewind_2019_osszefoglalo","timestamp":"2019. december. 05. 19:03","title":"Minecraft, egy tojás és a Senorita – ezek voltak a legnézettebb videók a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Még mindig a nagyobb címletek hamisítása a jellemző.","shortLead":"Még mindig a nagyobb címletek hamisítása a jellemző.","id":"20191205_hamis_penz_mnb_jegybank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1199fc-35ef-487a-a499-a56a63021953","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_hamis_penz_mnb_jegybank","timestamp":"2019. december. 05. 08:30","title":"Jóval kevesebb a hamis pénz az MNB szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991380df-ed34-4a17-8474-5f3c87bb9eb8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz parlament alsóházának elnöke szerint Magyarország azt javasolta, fogjon össze a magyar és az orosz törvényhozás az ukrajnai kisebbségek jogainak védelméért. Magyarországon cáfolják a hírt, Ukrajna bízik abban, hogy Magyarország nem fog össze az agresszorral.","shortLead":"Az orosz parlament alsóházának elnöke szerint Magyarország azt javasolta, fogjon össze a magyar és az orosz...","id":"20191205_Valaki_nem_mond_igazat__kerte_Kover_az_orosz_parlament_segitseget_Ukrajna_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=991380df-ed34-4a17-8474-5f3c87bb9eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a15626-4280-4c56-ad56-3d675cd33103","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Valaki_nem_mond_igazat__kerte_Kover_az_orosz_parlament_segitseget_Ukrajna_ellen","timestamp":"2019. december. 05. 14:40","title":"Az oroszok szerint Kövér László velük akart összefogni Ukrajnával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce6a1c4-08d0-4b06-80c8-1ceadc4afd6a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tablettát egy amerikai orvoscsoport fejlesztette ki, de a szert egyelőre csak állatokon tesztelték.","shortLead":"A tablettát egy amerikai orvoscsoport fejlesztette ki, de a szert egyelőre csak állatokon tesztelték.","id":"20191205_Havi_egyszer_kellene_csak_beszedni_az_uj_fogamzasgatlo_tablettat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ce6a1c4-08d0-4b06-80c8-1ceadc4afd6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17989574-ddd5-4c8b-bfa6-d7f07be924f7","keywords":null,"link":"/elet/20191205_Havi_egyszer_kellene_csak_beszedni_az_uj_fogamzasgatlo_tablettat","timestamp":"2019. december. 05. 12:57","title":"Havi egyszer kellene csak beszedni az új fogamzásgátló tablettát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44408f6-a5a6-4728-8d83-e0a0ec3dbf48","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Olvashatóan fel kell tüntetni, hogy melyik országból jött a hús. A változás januárban lép életbe.","shortLead":"Olvashatóan fel kell tüntetni, hogy melyik országból jött a hús. A változás januárban lép életbe.","id":"20191206_huspult_boltok_husok_eredete_szarmazasi_orszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e44408f6-a5a6-4728-8d83-e0a0ec3dbf48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c201606-3edd-41d6-93f6-d5387ae5df14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_huspult_boltok_husok_eredete_szarmazasi_orszag","timestamp":"2019. december. 06. 06:41","title":"Nagy változás jön a húspultoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]