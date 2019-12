Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0352ff2c-8d82-4e2b-932d-806797e40212","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt belügyminisztert a Sea-Watch 3 civilhajó kapitánya jelentette fel rágalmazásért és bűncselekményre való felbújtásért.","shortLead":"A volt belügyminisztert a Sea-Watch 3 civilhajó kapitánya jelentette fel rágalmazásért és bűncselekményre való...","id":"20191206_Ugyeszsegi_eljaras_indult_Matteo_Salvini_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0352ff2c-8d82-4e2b-932d-806797e40212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f860a8f-9e43-400c-95b9-2d74db697f37","keywords":null,"link":"/vilag/20191206_Ugyeszsegi_eljaras_indult_Matteo_Salvini_ellen","timestamp":"2019. december. 06. 21:41","title":"Ügyészségi eljárás indult Matteo Salvini ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b026b9c-7b4c-476e-b08f-84119de28623","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kante Awa új vállalkozása a Szepard.","shortLead":"Kante Awa új vállalkozása a Szepard.","id":"201949_szepard_szallodasokterjeszkednek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b026b9c-7b4c-476e-b08f-84119de28623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3eb38f-0987-499a-8cfa-09bbcf8b61fe","keywords":null,"link":"/360/201949_szepard_szallodasokterjeszkednek","timestamp":"2019. december. 07. 10:00","title":"A trafikkoncessziótól a vagyonkezelésig jutott a Mészárossal üzletelő ingatlanos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f923c59-f8ec-4b0c-a3f5-980e8b1c4d0f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Márciusban tartóztatták le a legnagyobb magyar vágóhíd tulajdonosát, Piero Pinit, fél év után szabadult.","shortLead":"Márciusban tartóztatták le a legnagyobb magyar vágóhíd tulajdonosát, Piero Pinit, fél év után szabadult.","id":"20191207_piero_pini_ovadek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f923c59-f8ec-4b0c-a3f5-980e8b1c4d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9aa5ec-9cc3-4910-a3a6-20bd2399af22","keywords":null,"link":"/kkv/20191207_piero_pini_ovadek","timestamp":"2019. december. 07. 09:10","title":"Kétmilliárd forintos óvadékot tettek le, hogy szabadulhasson az olasz húspápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8fb17f-0dce-4f4c-b06f-df6ebee9afce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm december elejei rendezvényén jó pár partnere is részt vett. Köztük volt a Motorola is, új csúcskategóriás eszközöket ígérve a jövő év elejére.","shortLead":"A Qualcomm december elejei rendezvényén jó pár partnere is részt vett. Köztük volt a Motorola is, új csúcskategóriás...","id":"20191205_qualcomm_tech_summit_motorola_bejelentes_csucskategorias_telefonok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b8fb17f-0dce-4f4c-b06f-df6ebee9afce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd17046-2599-4311-9176-f2518d685739","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_qualcomm_tech_summit_motorola_bejelentes_csucskategorias_telefonok","timestamp":"2019. december. 05. 19:33","title":"Bejelentették: visszatér a Motorola a csúcskategóriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17946eeb-161a-40c4-8262-b5e4dc5c475c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közleményt adott ki a színház társulata, arra kérnek mindenkit, menjenek el a hétfői megmozdulásra.\r

\r

","shortLead":"Közleményt adott ki a színház társulata, arra kérnek mindenkit, menjenek el a hétfői megmozdulásra.\r

\r

","id":"20191207_A_Katona_tarsulata_kiall_Mate_Gabor_mellett_es_elutasitja_a_zakalatoszinhaz_vadat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17946eeb-161a-40c4-8262-b5e4dc5c475c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e85d36-f097-4f71-bad0-06929a893f12","keywords":null,"link":"/elet/20191207_A_Katona_tarsulata_kiall_Mate_Gabor_mellett_es_elutasitja_a_zakalatoszinhaz_vadat","timestamp":"2019. december. 07. 14:47","title":"A Katona társulata kiáll Máté Gábor mellett, és elutasítja a \"zaklatószínház\" vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8f59188-97c5-4551-a2cc-f63e300312f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újkori áránál jelentősen kevesebbet kérnek el ezért a 4 éves szegedi Model S-ért.","shortLead":"Az újkori áránál jelentősen kevesebbet kérnek el ezért a 4 éves szegedi Model S-ért.","id":"20191207_megkerestuk_a_legolcsobb_elado_hazai_hasznalt_teslat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8f59188-97c5-4551-a2cc-f63e300312f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4cf14e-b275-44cb-8064-f2de5b1be34c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191207_megkerestuk_a_legolcsobb_elado_hazai_hasznalt_teslat","timestamp":"2019. december. 07. 06:41","title":"Megkerestük a legolcsóbb eladó hazai használt Teslát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00150f1-ddd6-43f9-9b10-57d85ea94399","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem akarták, hogy kiszivárogjon a karakter léte, a Disney ezért nem adta időben gyártásba a Baby Yoda-termékeket. A rajongók így kénytelenek házilag barkácsolt figurákra, illetve öreg Yodákra fanyalodni.","shortLead":"Nem akarták, hogy kiszivárogjon a karakter léte, a Disney ezért nem adta időben gyártásba a Baby Yoda-termékeket...","id":"20191206_A_Disney_kihagyja_a_karacsonyt_az_ev_cukisagaval_a_kamu_jatekokat_viszik_mint_a_cukrot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e00150f1-ddd6-43f9-9b10-57d85ea94399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a0120b-5f77-4fc6-963b-5cb081d53a68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_A_Disney_kihagyja_a_karacsonyt_az_ev_cukisagaval_a_kamu_jatekokat_viszik_mint_a_cukrot","timestamp":"2019. december. 06. 07:20","title":"A Disney kihagyja a karácsonyt az év cukiságával, a kamu játékokat viszik, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a0bf1c-8120-4ade-a640-2a2cdf1bb05e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy állami kitüntetéssel is rendelkező, ismert színész lehet az érintett, míg a vélt áldozat az intézmény nem színész alkalmazottja.","shortLead":"Egy állami kitüntetéssel is rendelkező, ismert színész lehet az érintett, míg a vélt áldozat az intézmény nem színész...","id":"20191207_Zaklatasi_vad_az_Uj_Szinhazban_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19a0bf1c-8120-4ade-a640-2a2cdf1bb05e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f12ecfb-0694-4aa0-a297-d04b77499602","keywords":null,"link":"/elet/20191207_Zaklatasi_vad_az_Uj_Szinhazban_is","timestamp":"2019. december. 07. 13:40","title":"Zaklatási vád az Új Színházban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]