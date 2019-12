Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0a18c9b-fd75-4538-b67d-0c9a561554f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szigetország flexitaristái viszont boldogok lehetnek.","shortLead":"A szigetország flexitaristái viszont boldogok lehetnek.","id":"20191207_Az_ujzelandi_McDonalds_vega_burgere_nem_is_annyira_vega","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0a18c9b-fd75-4538-b67d-0c9a561554f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be9e14c8-4301-46f9-a884-fd5cbb8468e4","keywords":null,"link":"/elet/20191207_Az_ujzelandi_McDonalds_vega_burgere_nem_is_annyira_vega","timestamp":"2019. december. 07. 12:08","title":"Az új-zélandi McDonald’s vega burgere nem is annyira vega","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991380df-ed34-4a17-8474-5f3c87bb9eb8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz parlament alsóházának elnöke szerint Magyarország azt javasolta, fogjon össze a magyar és az orosz törvényhozás az ukrajnai kisebbségek jogainak védelméért. Magyarországon cáfolják a hírt, Ukrajna bízik abban, hogy Magyarország nem fog össze az agresszorral.","shortLead":"Az orosz parlament alsóházának elnöke szerint Magyarország azt javasolta, fogjon össze a magyar és az orosz...","id":"20191205_Valaki_nem_mond_igazat__kerte_Kover_az_orosz_parlament_segitseget_Ukrajna_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991380df-ed34-4a17-8474-5f3c87bb9eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a15626-4280-4c56-ad56-3d675cd33103","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Valaki_nem_mond_igazat__kerte_Kover_az_orosz_parlament_segitseget_Ukrajna_ellen","timestamp":"2019. december. 05. 14:40","title":"Az oroszok szerint Kövér László velük akart összefogni Ukrajnával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először került be a muszlim próféta neve a leggyakrabban adott férfi nevek közé az Amerikai Egyesült Államokban.","shortLead":"Először került be a muszlim próféta neve a leggyakrabban adott férfi nevek közé az Amerikai Egyesült Államokban.","id":"20191207_A_10_legnepszerubb_nev_lett_a_Mohamed_az_amerikai_ujszulotteknel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63fc77d4-1291-4daa-817a-01aaac1a439c","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_A_10_legnepszerubb_nev_lett_a_Mohamed_az_amerikai_ujszulotteknel","timestamp":"2019. december. 07. 08:35","title":"A 10. legnépszerűbb név lett a Mohamed az amerikai újszülötteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032e3e91-39ed-4f4c-8698-88618aa47c71","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Készülhetnek a rajongók.","shortLead":"Készülhetnek a rajongók.","id":"20191206_Januarban_indul_a_Draga_orokosok_harmadik_evada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=032e3e91-39ed-4f4c-8698-88618aa47c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b68dbb-49da-4aab-bef0-de583cf1195b","keywords":null,"link":"/kultura/20191206_Januarban_indul_a_Draga_orokosok_harmadik_evada","timestamp":"2019. december. 06. 12:58","title":"Januárban indul a Drága örökösök harmadik évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede46572-19f8-488f-bd76-71e2606564e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De nem nevezné \"kielégítőnek\" a Downton Abbey-ben játszott szerepét sem. ","shortLead":"De nem nevezné \"kielégítőnek\" a Downton Abbey-ben játszott szerepét sem. ","id":"20191206_A_Harry_Potterrel_es_a_Downton_Abbeyvel_sem_volt_elegedett_Maggie_Smith","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ede46572-19f8-488f-bd76-71e2606564e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b335a5b1-b660-4f65-9a20-2cd5e4431d59","keywords":null,"link":"/kultura/20191206_A_Harry_Potterrel_es_a_Downton_Abbeyvel_sem_volt_elegedett_Maggie_Smith","timestamp":"2019. december. 06. 14:55","title":"McGalagony professzor nem volt elégedett a Harry Potterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaliforniai Egyetem tudósai megnézték, 17, a klímaváltozással kapcsolatban elvégzett számítógépes szimulációból mennyi jósolta meg helyesen a bekövetkező eseményeket. Kiderült, jóval több mint azt elsőre gondolnánk.","shortLead":"A Kaliforniai Egyetem tudósai megnézték, 17, a klímaváltozással kapcsolatban elvégzett számítógépes szimulációból...","id":"20191206_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_szamitogepes_szimulacio_elorejelzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6152b72-89be-43ae-a1e5-7be1fb8672ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_szamitogepes_szimulacio_elorejelzes","timestamp":"2019. december. 06. 16:03","title":"Bebizonyították: hallgatnunk kellene a számítógépekre, ha fel akarunk készülni a klímaváltozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59773a88-a64a-4aaa-bc69-0ffdddc3392b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Mapsbe kerülő új funkció képes lesz megmutatni azokat az utcákat, ahol van és működik is a közvilágítás. ","shortLead":"A Google Mapsbe kerülő új funkció képes lesz megmutatni azokat az utcákat, ahol van és működik is a közvilágítás. ","id":"20191206_google_maps_terkep_utcai_lampa_kozvilagitas_sotet_utca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59773a88-a64a-4aaa-bc69-0ffdddc3392b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e298c9-1296-41fa-abfb-e62d9d1ade03","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_google_maps_terkep_utcai_lampa_kozvilagitas_sotet_utca","timestamp":"2019. december. 06. 14:03","title":"Olyan funkció jön a Google Térképbe, amire senki nem számított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f86f440-998d-4214-93d2-06cd2fe752e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kincses Gyula egy minőségi mutatói rendszert is bevezetne, ahol a betegek véleménye is megjelenhet. A vizitdíjnak véleménye szerint pozitív hatásai voltak. ","shortLead":"Kincses Gyula egy minőségi mutatói rendszert is bevezetne, ahol a betegek véleménye is megjelenhet. A vizitdíjnak...","id":"20191205_Brutto_egymillios_alapbert_adna_az_orvosoknak_a_kamara_uj_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f86f440-998d-4214-93d2-06cd2fe752e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3714f51b-00fb-4361-8005-994333296916","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Brutto_egymillios_alapbert_adna_az_orvosoknak_a_kamara_uj_elnoke","timestamp":"2019. december. 05. 20:08","title":"Egymillió forintos alapbért adna az orvosoknak a kamara új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]