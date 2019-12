Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e1b3f73-c8f7-45b2-86b0-fcf32e04ac18","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A társulat a magyarországi partnere a világhírű intézmény Cirque du Monde elnevezésű szociális cirkuszprogramjának, amely a cirkuszművészet eszközeit alkalmazza a fiatalok személyiségének és szociális képességeinek fejlesztésére.","shortLead":"A társulat a magyarországi partnere a világhírű intézmény Cirque du Monde elnevezésű szociális cirkuszprogramjának...","id":"20191207_A_Cirque_du_Soleiljel_kozos_kepzesi_programot_inditott_a_Recirquel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e1b3f73-c8f7-45b2-86b0-fcf32e04ac18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f232011-99c7-41cd-918f-607202dbf4b1","keywords":null,"link":"/elet/20191207_A_Cirque_du_Soleiljel_kozos_kepzesi_programot_inditott_a_Recirquel","timestamp":"2019. december. 07. 19:19","title":"A Cirque du Soleil-jel közös képzési programot indított a Recirquel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2814058c-0001-4fa2-b8ea-2fab917d4972","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szombati után a vasárnapi 500 méteres versenyt is megnyerte Liu Shaolin Sándor a rövidpályás gyorskorcsolyázók világkupa-sorozatának sanghaji állomásán, míg öccse, Liu Shaoang ezúttal 1000 méteren szerzett ezüstérmet, ahogy az olimpiai és Európa-bajnok férfi váltó is második lett.","shortLead":"A szombati után a vasárnapi 500 méteres versenyt is megnyerte Liu Shaolin Sándor a rövidpályás gyorskorcsolyázók...","id":"20191208_Liu_Shaolin_duplazott_500_meteren_a_gyorskorcsolya_vilagkupaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2814058c-0001-4fa2-b8ea-2fab917d4972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442d2fa5-88ce-4127-8a4f-df3edb1ca7dc","keywords":null,"link":"/sport/20191208_Liu_Shaolin_duplazott_500_meteren_a_gyorskorcsolya_vilagkupaban","timestamp":"2019. december. 08. 11:29","title":"Liu Shaolin duplázott 500 méteren a gyorskorcsolya világkupában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3577c5-57e0-4bdf-ad0d-f8301cbd37a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A következő években el is indulhat a folyamat. ","shortLead":"A következő években el is indulhat a folyamat. ","id":"20191209_Mar_1020_szazalekra_teszik_a_magyar_kilepest_az_EUbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd3577c5-57e0-4bdf-ad0d-f8301cbd37a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d70b4a-fa25-4b9a-aa6d-2cc07c139762","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191209_Mar_1020_szazalekra_teszik_a_magyar_kilepest_az_EUbol","timestamp":"2019. december. 09. 12:31","title":"Már 10-20 százalékra teszik a magyar kilépést az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3ca55a-defa-472d-b3ec-e4c01032d4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két gyanúsított van az ügyben, ami szóba került a hangfelvételen, amely gyanúba keverte Lackner Csabát.","shortLead":"Két gyanúsított van az ügyben, ami szóba került a hangfelvételen, amely gyanúba keverte Lackner Csabát.","id":"20191208_Csalas_es_penzmosas_miatt_nyomoznak_a_kispesti_onkormanyzat_egyik_cegenel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c3ca55a-defa-472d-b3ec-e4c01032d4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b1794a-5996-4e0e-89ff-02764d93cadc","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Csalas_es_penzmosas_miatt_nyomoznak_a_kispesti_onkormanyzat_egyik_cegenel","timestamp":"2019. december. 08. 15:27","title":"Csalás és pénzmosás miatt nyomoznak a kispesti önkormányzat egyik cégénél történtek után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa67e4e5-c9fe-49d7-b4fb-aeb3b3143e43","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A német egyesítés naplója.","shortLead":"A német egyesítés naplója.","id":"20191207_Eljott_a_paradicsom_A_nemet_egyesites_naploja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa67e4e5-c9fe-49d7-b4fb-aeb3b3143e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5870c606-ebca-4b73-88df-ad8d1ee02b33","keywords":null,"link":"/360/20191207_Eljott_a_paradicsom_A_nemet_egyesites_naploja","timestamp":"2019. december. 07. 17:01","title":"Eljött a paradicsom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"838e5b2a-1220-493f-9680-bf166869c30f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Számos iskola és óvoda is köztük van.","shortLead":"Számos iskola és óvoda is köztük van.","id":"20191209_Ismet_robbantassal_fenyegettek_meg_tobb_kozintezmenyt_Oroszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=838e5b2a-1220-493f-9680-bf166869c30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a071d4db-9312-41cd-80df-16b8e5cdd19c","keywords":null,"link":"/vilag/20191209_Ismet_robbantassal_fenyegettek_meg_tobb_kozintezmenyt_Oroszorszagban","timestamp":"2019. december. 09. 10:15","title":"Ismét robbantással fenyegettek meg több közintézményt Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kínával vívott kereskedelmi háború újabb lépéseként 155 milliárd dollárnyi vámot vetne ki az országba importált, Kínában készült termékekre, aminek legfőképpen az amerikai játékgyártók és végső soron a háztartások fogják meginni a levét. ","shortLead":"A Kínával vívott kereskedelmi háború újabb lépéseként 155 milliárd dollárnyi vámot vetne ki az országba importált...","id":"20191209_Donald_Trump_lehet_az_igazi_karacsonyi_Grincs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ebaf30-d92a-4951-ac23-136d84f1c57d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191209_Donald_Trump_lehet_az_igazi_karacsonyi_Grincs","timestamp":"2019. december. 09. 13:47","title":"Donald Trump lehet az igazi karácsonyi Grincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ce7594-1a60-4fc7-9a72-f7c5ea754d8c","c_author":"7scents.hu","category":"brandchannel","description":"Lehet hatalma egy illatnak? Miért fontos, hogy megtaláljuk nemcsak önmagunkhoz, de az otthonunkhoz is leginkább passzoló illatot? Valóban létezik a karácsonyi illat, és ha igen, akkor milyen az? Pozsgai Ákost, aki az illatok iránti érdeklődésből mára már profi illatszakértővé avanzsált, többek között ezekről is megkérdeztük. ","shortLead":"Lehet hatalma egy illatnak? Miért fontos, hogy megtaláljuk nemcsak önmagunkhoz, de az otthonunkhoz is leginkább...","id":"7scents_20191209_Itt_az_ido_hogy_jatsszunk_az_illatokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5ce7594-1a60-4fc7-9a72-f7c5ea754d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f173caee-24c0-4fce-8006-4e64ef6e94c0","keywords":null,"link":"/brandchannel/7scents_20191209_Itt_az_ido_hogy_jatsszunk_az_illatokkal","timestamp":"2019. december. 09. 11:30","title":"„Itt az idő, hogy játsszunk az illatokkal!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"7scents.hu","c_partnerlogo":"821e7b7c-b270-4037-8eb6-1f28d49caa30","c_partnertag":"7scents"}]