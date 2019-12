Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38a43ec7-6a24-493b-a757-1954a99a6daa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kétfordulós polgármester-választás bevezetését akarják megakadályozni.","shortLead":"A kétfordulós polgármester-választás bevezetését akarják megakadályozni.","id":"20191209_ludovic_orban_kormany_romania_valasztojog_valasztasi_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38a43ec7-6a24-493b-a757-1954a99a6daa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7410876f-a880-4fda-b92e-a98a5eb87c69","keywords":null,"link":"/vilag/20191209_ludovic_orban_kormany_romania_valasztojog_valasztasi_rendszer","timestamp":"2019. december. 09. 16:48","title":"Nekimennek az Orban-kormánynak Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f487c2f-ea3f-4c71-a5ec-c15e152c459c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Shelby meghozta a döntést, gyártásba küldi a nemrégiben még csak koncepcióként bemutatott erőgépet.","shortLead":"A Shelby meghozta a döntést, gyártásba küldi a nemrégiben még csak koncepcióként bemutatott erőgépet.","id":"20191210_politikailag_abszolut_nem_korrekt_ez_a_770_loeros_ford_pickup","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f487c2f-ea3f-4c71-a5ec-c15e152c459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38fed4a1-aceb-42bb-b7ad-3090ba5f0f83","keywords":null,"link":"/cegauto/20191210_politikailag_abszolut_nem_korrekt_ez_a_770_loeros_ford_pickup","timestamp":"2019. december. 10. 06:41","title":"Politikailag abszolút nem korrekt ez a 770 lóerős új Ford pickup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2ab23f-0e9d-4b39-bc11-41389011bcc5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Madách téren tüntetnek hétfő este 18 órától a színházakat érintő törvénytervezet miatt. Összeszedtük a legfontosabb és legfrissebb híreket az üggyel kapcsolatban. ","shortLead":"A Madách téren tüntetnek hétfő este 18 órától a színházakat érintő törvénytervezet miatt. Összeszedtük a legfontosabb...","id":"20191209_Szinhazi_torveny_tuntetes_kulturharc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db2ab23f-0e9d-4b39-bc11-41389011bcc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d0d261-c654-4a9d-8603-2f5e68df1c31","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Szinhazi_torveny_tuntetes_kulturharc","timestamp":"2019. december. 09. 11:45","title":"Mi lesz most a színházakkal? Kövesse velünk élőben az eseményeket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f550278-0ea0-4276-862c-ebdf42baa464","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt az újabb bizonyíték arra, hogy Elon Musk sokkoló formatervű pickupja sokkal több egy egyszerű koncepciónál.","shortLead":"Itt az újabb bizonyíték arra, hogy Elon Musk sokkoló formatervű pickupja sokkal több egy egyszerű koncepciónál.","id":"20191209_az_ejszakai_autopalyan_bukkant_fel_a_tesla_cybertruck__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f550278-0ea0-4276-862c-ebdf42baa464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc54779-077d-40d4-94e8-57a3ec137821","keywords":null,"link":"/cegauto/20191209_az_ejszakai_autopalyan_bukkant_fel_a_tesla_cybertruck__video","timestamp":"2019. december. 09. 11:21","title":"Az éjszakai autópályán bukkant fel a Tesla Cybertruck – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac08f13a-8371-4293-8713-929b9c862526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi jogi visszaélések elkövetőire az Európai Unió is szankciókat alkalmazhat a jövőben.","shortLead":"Az emberi jogi visszaélések elkövetőire az Európai Unió is szankciókat alkalmazhat a jövőben.","id":"20191209_Emberi_jogi_szankciorendszert_fogadtak_el_az_EU_kulugyminiszterei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac08f13a-8371-4293-8713-929b9c862526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0edcb36-4f88-4fc5-9294-b088af3b7698","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Emberi_jogi_szankciorendszert_fogadtak_el_az_EU_kulugyminiszterei","timestamp":"2019. december. 09. 18:15","title":"A kormány korábban blokkolta, de most átment az emberi jogi visszaélések büntetése az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef62e89a-f45b-407b-a8fe-351915e96b8d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bátran kijelenthetjük, hogy a T-Roc sportosra hangolt összkerekes csúcsmodellje abszolút nem szenved erőhiányban. ","shortLead":"Bátran kijelenthetjük, hogy a T-Roc sportosra hangolt összkerekes csúcsmodellje abszolút nem szenved erőhiányban. ","id":"20191209_hazankban_a_vw_300_loeros_kompakt_divatterepjaroja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef62e89a-f45b-407b-a8fe-351915e96b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a8fd6a-eb7b-4eed-a69b-aea01e3c5e89","keywords":null,"link":"/cegauto/20191209_hazankban_a_vw_300_loeros_kompakt_divatterepjaroja","timestamp":"2019. december. 09. 07:59","title":"Magyarországon a VW 300 lóerős kompakt divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fddb740-25f2-4ab6-a696-f549dc8929d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező levelet írt azoknak a színházi embereknek, akik eddig hallgattak.","shortLead":"A rendező levelet írt azoknak a színházi embereknek, akik eddig hallgattak.","id":"20191209_Schilling_Arpad_Eddig_is_a_kultura_volt_veszelyben_csak_te_elfelejtetted_ezt_szova_tenni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fddb740-25f2-4ab6-a696-f549dc8929d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa2025f-2101-46e0-b65c-f1dc6e38d164","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Schilling_Arpad_Eddig_is_a_kultura_volt_veszelyben_csak_te_elfelejtetted_ezt_szova_tenni","timestamp":"2019. december. 09. 09:58","title":"Schilling Árpád: „Eddig is a kultúra volt veszélyben, csak te elfelejtetted ezt szóvá tenni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b937e0-f557-413b-a99e-8a0dde1572bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai szigor után Kína is hasonló lépésre szánta el magát: kisöprik a külföldi szoftvereket és hardvereket az állami intézményekből.","shortLead":"Az amerikai szigor után Kína is hasonló lépésre szánta el magát: kisöprik a külföldi szoftvereket és hardvereket...","id":"20191209_kinai_allam_peking_amerikai_technologia_kereskedelmi_haboru_huawei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0b937e0-f557-413b-a99e-8a0dde1572bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149c6437-e706-45c3-ad15-072cb3b4abd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_kinai_allam_peking_amerikai_technologia_kereskedelmi_haboru_huawei","timestamp":"2019. december. 09. 19:03","title":"Kína hadat üzent az amerikai technológiáknak, mindent tilos használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]