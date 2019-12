Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e6c77d6-e21a-42d9-b52b-011659140d56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jahn Ferenc Kórház úgy reagált, most tudnak vizsgálatokat végezni, de csak pár hétre elég tesztcsíkot kaptak.","shortLead":"A Jahn Ferenc Kórház úgy reagált, most tudnak vizsgálatokat végezni, de csak pár hétre elég tesztcsíkot kaptak.","id":"20191209_vervizsgalat_jahn_ferenc_korhaz_tesztcsik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e6c77d6-e21a-42d9-b52b-011659140d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a84c892-0484-4f65-9071-fa24fa73b472","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_vervizsgalat_jahn_ferenc_korhaz_tesztcsik","timestamp":"2019. december. 09. 19:36","title":"Alapvető vérvizsgálatokat se tudtak elvégezni tesztcsíkhiány miatt egy fővárosi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A dunaújvárosi K. Bernadett-tel savat itattak, majd megfojtották. ","shortLead":"A dunaújvárosi K. Bernadett-tel savat itattak, majd megfojtották. ","id":"20191210_rablotamadasban_meghalt_egy_magyar_no_nigeriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e1f338-fc2f-4e5e-be16-a37bf82c01b3","keywords":null,"link":"/vilag/20191210_rablotamadasban_meghalt_egy_magyar_no_nigeriaban","timestamp":"2019. december. 10. 10:38","title":"Rablótámadásban meghalt egy magyar nő Nigériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0574817-6888-44a2-a62f-f717acf6c4c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van némi valóságalapja, az időzítést és a tálalást figyelembe véve mégis erősen megtévesztőnek tekinthető a népszerű álhíroldalak közül többre is kikerült nyugdíjprémiumot anyag.","shortLead":"Van némi valóságalapja, az időzítést és a tálalást figyelembe véve mégis erősen megtévesztőnek tekinthető a népszerű...","id":"20191210_115_ezer_forint_premiumot_kapnak_a_magyar_nyugdijasok_atveres_kamuhir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0574817-6888-44a2-a62f-f717acf6c4c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04541c80-5049-4321-8051-17c62be5ad80","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_115_ezer_forint_premiumot_kapnak_a_magyar_nyugdijasok_atveres_kamuhir","timestamp":"2019. december. 10. 08:03","title":"115 ezer forintos átverés terjed a neten, a nyugdíjasokat célozzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8610f3-fd3e-4085-a4f4-2e808891a5ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"61 éves volt. ","shortLead":"61 éves volt. ","id":"20191210_Meghalt_Marie_Fredriksson_a_Roxette_enekesnoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb8610f3-fd3e-4085-a4f4-2e808891a5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e533c6-6b6e-441a-8cd7-050236b497b7","keywords":null,"link":"/kultura/20191210_Meghalt_Marie_Fredriksson_a_Roxette_enekesnoje","timestamp":"2019. december. 10. 13:13","title":"Meghalt Marie Fredriksson, a Roxette énekesnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f13750d-b743-44b6-a67c-e2bce991d471","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"120 ezer dolláros banán után jött az egycentes hasábkrumpli.","shortLead":"120 ezer dolláros banán után jött az egycentes hasábkrumpli.","id":"20191210_Banan_utan_sultkrumplit_ragasztottak_szigszalaggal_falra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f13750d-b743-44b6-a67c-e2bce991d471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beff56dc-b486-4726-a753-7194189c1fd7","keywords":null,"link":"/elet/20191210_Banan_utan_sultkrumplit_ragasztottak_szigszalaggal_falra","timestamp":"2019. december. 10. 10:27","title":"Banán után sült krumplit ragasztottak szigszalaggal falra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c470001a-8562-4fdd-afd2-05514e66af82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A héten mutatja be a Samsung a Galaxy A51-et, népszerű középkategóriás családjának legújabb darabját. A készülék dizájnja a Galaxy S11-ét idézi.","shortLead":"A héten mutatja be a Samsung a Galaxy A51-et, népszerű középkategóriás családjának legújabb darabját. A készülék...","id":"20191210_samsung_galaxy_a51_dizajn_specifikaciok_galaxy_s11e","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c470001a-8562-4fdd-afd2-05514e66af82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af24e66-6d36-4c80-8de6-2546c662558d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_samsung_galaxy_a51_dizajn_specifikaciok_galaxy_s11e","timestamp":"2019. december. 10. 12:33","title":"Kíváncsi, milyen lesz a Galaxy S11? Akkor nézze meg azt a Samsung-telefont, amit a héten mutatnak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ed3747-6ba9-4335-b21d-0e60d4468b07","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Gránitszilárdságú.","shortLead":"Gránitszilárdságú.","id":"20191210_Nyolcadik_alkalommal_modositottak_az_Alaptorvenyt_de_most_az_ellenzek_kerte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12ed3747-6ba9-4335-b21d-0e60d4468b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e757fd25-d8a2-4f34-aaf2-276634d72c2c","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Nyolcadik_alkalommal_modositottak_az_Alaptorvenyt_de_most_az_ellenzek_kerte","timestamp":"2019. december. 10. 12:19","title":"Nyolcadik alkalommal módosították az Alaptörvényt, de most az ellenzék kérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff1af22-a52a-4ab5-ac18-61a87ed47bb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemrég eltűnt chilei katonai repülőgépet az 1950-es évek óta gyártja a Lockheed Martin, és a világ több légiereje is használja ezt a típust.","shortLead":"A nemrég eltűnt chilei katonai repülőgépet az 1950-es évek óta gyártja a Lockheed Martin, és a világ több légiereje is...","id":"20191210_chile_eltunt_katonai_repulogep_c_130_hercules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cff1af22-a52a-4ab5-ac18-61a87ed47bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ef91b5-7c97-4bc4-86fc-4d5c6af02eb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_chile_eltunt_katonai_repulogep_c_130_hercules","timestamp":"2019. december. 10. 10:03","title":"Nézze meg: egy ilyen repülőgép tűnt el 38 utassal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]