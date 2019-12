Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem késett Moszkva válasza, miután a németek is hazaküldtek két orosz diplomatát.","shortLead":"Nem késett Moszkva válasza, miután a németek is hazaküldtek két orosz diplomatát.","id":"20191212_Kiutasitott_Oroszorszag_ket_nemet_diplomatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3debe1fe-29d7-48d4-8ef3-73fd787952c3","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_Kiutasitott_Oroszorszag_ket_nemet_diplomatat","timestamp":"2019. december. 12. 11:06","title":"Oroszország kiutasított két német diplomatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c14fea-0505-4719-9acb-68bc7358eefd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A listán három név szerepel, állítólag Paulo Sousáé is köztük van. Közülük kerülhet ki Unai Emery utódja a csapat menedzseri posztján.","shortLead":"A listán három név szerepel, állítólag Paulo Sousáé is köztük van. Közülük kerülhet ki Unai Emery utódja a csapat...","id":"20191210_paulo_sousa_vidi_arsenal_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06c14fea-0505-4719-9acb-68bc7358eefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8a6b04-01ea-4d4f-a0f0-d24def41743d","keywords":null,"link":"/sport/20191210_paulo_sousa_vidi_arsenal_foci","timestamp":"2019. december. 10. 15:15","title":"A Vidi volt edzője is ott van az Arsenal kívánságlistáján, de van egy bökkenő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767f309c-d745-4321-b980-660233739387","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"\"Az idővel való reménytelen kergetőzéstől a tokafóbián át a pálcikatestű szuperhősig egyetlen szenvedélyes nagymonológban minden, ami kiszakad, ha az embert éppen tükörbe nézés közben provokálják. Ezt akarta hallani a Művésznő? Hát tessék.\" Hajós András írása. ","shortLead":"\"Az idővel való reménytelen kergetőzéstől a tokafóbián át a pálcikatestű szuperhősig egyetlen szenvedélyes...","id":"20191210_Hajos_Andras_Ti_legalabb_fiatalon_is_szepek_voltatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=767f309c-d745-4321-b980-660233739387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12479ad-4603-4bb9-86d6-f32f6f3d3d47","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191210_Hajos_Andras_Ti_legalabb_fiatalon_is_szepek_voltatok","timestamp":"2019. december. 11. 10:30","title":"Hajós András: Ti legalább fiatalon is szépek voltatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"5410ac89-5266-49e4-857a-1ac4d3ea2d13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péterffy Attila polgármester bizalma megrendült Szentgyörgyi Dávidban, akinek már meg is választották az utódát.","shortLead":"Péterffy Attila polgármester bizalma megrendült Szentgyörgyi Dávidban, akinek már meg is választották az utódát.","id":"20191210_menesztettek_a_pecsi_vagyonhasznosito_vezerigazgatojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5410ac89-5266-49e4-857a-1ac4d3ea2d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f62df9-a44e-4259-804e-7fb670092e40","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_menesztettek_a_pecsi_vagyonhasznosito_vezerigazgatojat","timestamp":"2019. december. 10. 14:07","title":"Azonnali hatállyal menesztették a pécsi vagyonhasznosító vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pornhub statisztikái szerint a japán szereplők is nagy érdeklődést váltanak ki a hölgyek körében.","shortLead":"A Pornhub statisztikái szerint a japán szereplők is nagy érdeklődést váltanak ki a hölgyek körében.","id":"20191211_A_nok_leginkabb_egymast_szeretik_nezni_a_vilag_vezeto_pornooldalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b8f370-7545-46f1-9cf3-c117bde87f4c","keywords":null,"link":"/elet/20191211_A_nok_leginkabb_egymast_szeretik_nezni_a_vilag_vezeto_pornooldalan","timestamp":"2019. december. 11. 17:54","title":"A nők leginkább egymást szeretik nézni a világ vezető pornóoldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcfd5fa-7efa-483e-9a36-e5396dd1f281","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A volt hollywoodi filmproducer 47 millió dollárról szóló megállapodást kötött amerikai médiumok jelentése szerint.","shortLead":"A volt hollywoodi filmproducer 47 millió dollárról szóló megállapodást kötött amerikai médiumok jelentése szerint.","id":"20191212_harvey_weinstein_szexualis_zaklatas_peren_kivuli_megallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fcfd5fa-7efa-483e-9a36-e5396dd1f281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56ff40b-74f2-421a-94b6-73e10e7c2ed4","keywords":null,"link":"/elet/20191212_harvey_weinstein_szexualis_zaklatas_peren_kivuli_megallapodas","timestamp":"2019. december. 12. 06:17","title":"Peren kívül fizet Weinstein a nőknek, akik szexuális zaklatással vádolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae96921-f0d0-4a9a-8209-dd0d289fb76c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Bánhidi Ákos csapatvezető indítványára a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) fegyelmi eljárást indított az olimpiai bajnok Burján Csaba ellen.","shortLead":"Bánhidi Ákos csapatvezető indítványára a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) fegyelmi eljárást indított...","id":"20191210_Meginditottak_a_fegyelmi_eljarast_Burjan_Csaba_ellen_a_Fckin_Chinas_poszt_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eae96921-f0d0-4a9a-8209-dd0d289fb76c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0c5e7d-f165-4bc8-b782-7be3980e7097","keywords":null,"link":"/sport/20191210_Meginditottak_a_fegyelmi_eljarast_Burjan_Csaba_ellen_a_Fckin_Chinas_poszt_miatt","timestamp":"2019. december. 10. 19:35","title":"Megindították a fegyelmi eljárást Burján Csaba ellen a botrányos posztja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d612c8-9e7c-42e0-89e2-45ddfea777e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az államtitkár a Twitteren sorosozott egy zárt ülésről. ","shortLead":"Az államtitkár a Twitteren sorosozott egy zárt ülésről. ","id":"20191210_brusszel_kovacs_zoltan_twitter_meghallgatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07d612c8-9e7c-42e0-89e2-45ddfea777e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8ecfd1-7b45-435a-a50b-7a0793a8ef8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_brusszel_kovacs_zoltan_twitter_meghallgatas","timestamp":"2019. december. 10. 15:34","title":"Megelégelték Brüsszelben Kovács Zoltán ámokfutását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]