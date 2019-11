Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d0f325d-22b1-4ffe-920b-5344229ec55d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Politikai véleményen alapuló hátrányos megkülönböztetést valósított meg az előző pécsi önkormányzat és a tulajdonában lévő Pécsi Kommunikációs Központ Kft., amikor a helyi közügyekkel foglalkozó Pécsi Stop hírportált nem hívta meg a sajtó számára nyilvános eseményekre – számolt be a Társaság a Szabadságjogokért az Egyenlő Bánásmód Hatóság döntéséről.","shortLead":"Politikai véleményen alapuló hátrányos megkülönböztetést valósított meg az előző pécsi önkormányzat és a tulajdonában...","id":"20191127_egyenlo_banasmod_hatosag_pecsi_stop_tarsasag_a_szabadsagjogokert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d0f325d-22b1-4ffe-920b-5344229ec55d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab583232-702f-4e1c-b9fb-32c8a5bcd6d2","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_egyenlo_banasmod_hatosag_pecsi_stop_tarsasag_a_szabadsagjogokert","timestamp":"2019. november. 27. 19:08","title":"TASZ: A hatalom nem határozhatja meg, hogy kit tekint sajtónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865ca9ea-297a-4e32-90d7-e03b07b53c34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"4.7 literes V8-as Maserati motor van benne, ami 450 lóerős.","shortLead":"4.7 literes V8-as Maserati motor van benne, ami 450 lóerős.","id":"20191127_Szuper_exkluziv_Alfa_Romeo_Disco_Volante","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=865ca9ea-297a-4e32-90d7-e03b07b53c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93aa088-013d-44af-b7ad-6a0be523bb7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191127_Szuper_exkluziv_Alfa_Romeo_Disco_Volante","timestamp":"2019. november. 27. 11:12","title":"Kötelező videózni, ha felbukkan egy ilyen szuper exkluzív Alfa Romeo Disco Volante","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keleten lehet csak esély némi napsütésre.","shortLead":"Keleten lehet csak esély némi napsütésre.","id":"20191127_Kod_figyelmeztetes_idojaras_omsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ef5f6d-ebf8-4613-91a0-43c9e896e87d","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_Kod_figyelmeztetes_idojaras_omsz","timestamp":"2019. november. 27. 05:28","title":"Köd miatt adtak ki figyelmeztetést hat megyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad922b7-b913-4646-94b4-0dd31e0920db","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"A Fidesz mára egy átnevelőtábor lett – állította az apai ágon olasz, anyai ágon magyar történész, akinek most jelent meg könyve Orbán Viktorról Olaszországban, „Orbán. Egy despota Európában” címmel. Bottoni szerint Orbán egy regionális influenszer, aki a budai terepjárósoknak elad egy Fideszt, a berettyóújfalui kétkezi munkásnak elad egy másik Fideszt. Zsarnoki, predátor állam a Fideszé – mondta interjúnkban.","shortLead":"A Fidesz mára egy átnevelőtábor lett – állította az apai ágon olasz, anyai ágon magyar történész, akinek most jelent...","id":"20291126_Stefano_Bottoni_az_Orbanrendszerrol_A_lopas_is_egy_ideologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ad922b7-b913-4646-94b4-0dd31e0920db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8936977a-4648-44a4-a584-ba4f97849e6a","keywords":null,"link":"/360/20291126_Stefano_Bottoni_az_Orbanrendszerrol_A_lopas_is_egy_ideologia","timestamp":"2019. november. 26. 09:35","title":"Stefano Bottoni az Orbán-rendszerről: A lopás is egy ideológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbeeb0b8-375c-4c69-9596-4fd0e37f4beb","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"El akarta tussolni a Katona József Színház a Gothár-ügyet, vagy a tisztulási folyamat élére állt? Hány áldozata volt a legendás rendezőnek? Összeraktuk az új metoo-ügy eddigi cserepeit.","shortLead":"El akarta tussolni a Katona József Színház a Gothár-ügyet, vagy a tisztulási folyamat élére állt? Hány áldozata volt...","id":"20191127_gothar_peter_takarasbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbeeb0b8-375c-4c69-9596-4fd0e37f4beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc17d07-4cc8-4188-a7fc-275ef09eec53","keywords":null,"link":"/360/20191127_gothar_peter_takarasbol","timestamp":"2019. november. 27. 14:10","title":"Összecsúszó valóság és színház: Gothárnak mondanak köszönetet az első magyar metoo-filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd55fda7-01b2-48ac-abf6-ed25d2f55c31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kassai Dániel szerint Budapest vezetése enged a kormány zsarolásának.","shortLead":"Kassai Dániel szerint Budapest vezetése enged a kormány zsarolásának.","id":"20191126_Nekiment_Karacsonyeknak_az_LMPbol_kizart_kepviselo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd55fda7-01b2-48ac-abf6-ed25d2f55c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65afc946-2a1c-409a-9947-d2dd27722671","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Nekiment_Karacsonyeknak_az_LMPbol_kizart_kepviselo","timestamp":"2019. november. 26. 15:22","title":"Elkeseredett és csalódott posztban ment neki Karácsonyéknak az ellenzéki önkormányzati képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fcbc93c-a79f-4644-b60f-1ae7bdcf8132","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeretnék, ha megépülne az atlétika-világbajnokság megrendezéséhez szükséges stadion. ","shortLead":"Szeretnék, ha megépülne az atlétika-világbajnokság megrendezéséhez szükséges stadion. ","id":"20191127_atletak_tuntetes_varoshaza_budapest_atletikai_stadion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fcbc93c-a79f-4644-b60f-1ae7bdcf8132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f59b32-530c-4dd2-8a8d-3d75885e86a1","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_atletak_tuntetes_varoshaza_budapest_atletikai_stadion","timestamp":"2019. november. 27. 09:15","title":"Atléták tüntettek a Városházánál a közgyűlés előtt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Orbán Viktortól kérnek segítséget a kórházi beszállítók, mert több tízmilliárd forintot nem kapnak meg már hónapok óta.","shortLead":"Orbán Viktortól kérnek segítséget a kórházi beszállítók, mert több tízmilliárd forintot nem kapnak meg már hónapok óta.","id":"20191127_tomeges_csod_korhazi_beszallitok_orban_viktor_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc74c286-546d-4b43-80e8-1aa61fcd1665","keywords":null,"link":"/kkv/20191127_tomeges_csod_korhazi_beszallitok_orban_viktor_egeszsegugy","timestamp":"2019. november. 27. 13:26","title":"Tömeges csődtől félnek a kórházak beszállítói, akkora a tartozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]