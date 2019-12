Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ece97b8-46e9-4c40-b7a7-46bca22856f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év elején már jelezte a Microsoft, hogy még idén megszűnik a Windows 10 Mobile támogatása. Most érkezett el az idő.","shortLead":"Az év elején már jelezte a Microsoft, hogy még idén megszűnik a Windows 10 Mobile támogatása. Most érkezett el az idő.","id":"20191210_microsoft_windows_10_mobile_operacios_rendszer_tamogatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ece97b8-46e9-4c40-b7a7-46bca22856f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad58089b-b88f-400a-9bb6-3872d8c483d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_microsoft_windows_10_mobile_operacios_rendszer_tamogatasa","timestamp":"2019. december. 10. 13:03","title":"Vége van: elengedte a Microsoft a windowsos telefonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd723d6-e3a4-421d-b3cb-c748d3eb689b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Alaposan elszálltak a fővárosi állatkert Biodómjának építési költségei, és a majdani üzemeltetés körül is vannak kérdések.","shortLead":"Alaposan elszálltak a fővárosi állatkert Biodómjának építési költségei, és a majdani üzemeltetés körül is vannak...","id":"20191210_allatkert_biodom_energiafogyasztas_budapest_kerulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cd723d6-e3a4-421d-b3cb-c748d3eb689b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e458d296-1661-4dd1-beae-e190a6be5840","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191210_allatkert_biodom_energiafogyasztas_budapest_kerulet","timestamp":"2019. december. 10. 11:35","title":"Az állatkerti Biodóm energiafogyasztása akkora lesz, mint egy egész kerületé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ecca598-a240-45b7-a73e-df5fb7731488","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megtalált autók többsége a világ egyik legszebb járművének tartott Jaguar E-type.","shortLead":"A megtalált autók többsége a világ egyik legszebb járművének tartott Jaguar E-type.","id":"20191210_Elhagyott_uveghazban_talaltak_30_darab_klasszikus_Jaguart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ecca598-a240-45b7-a73e-df5fb7731488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88179b0-afc7-4c18-981d-7a76c946b811","keywords":null,"link":"/cegauto/20191210_Elhagyott_uveghazban_talaltak_30_darab_klasszikus_Jaguart","timestamp":"2019. december. 10. 16:57","title":"Elhagyott üvegházban találtak 30 darab klasszikus Jaguart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0070994-c193-4a68-ac02-c3a1fbe55138","c_author":"Raben Group","category":"brandcontent","description":"Hogyan nézzen ki egy álláshirdetés, hogy az alapján a céghez és annak üresen lévő, vagy újonnan létrehozandó munkaköréhez leginkább passzoló jelentkezőt tudjuk „leigazolni”? Előbb-utóbb minden vállalat szembesül ezzel az „egymillió forintos” kérdéssel. Kállay-Szabó Gabriellával, a Raben Trans European Hungary Kft. HR-vezetőjével igyekeztünk összeszedni a legfontosabb szempontokat.\r

","shortLead":"Hogyan nézzen ki egy álláshirdetés, hogy az alapján a céghez és annak üresen lévő, vagy újonnan létrehozandó...","id":"20191211_Raben_allashirdetes_munkaeropiac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0070994-c193-4a68-ac02-c3a1fbe55138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b57bbce-5c15-47e0-a3ef-5d08b7053b85","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191211_Raben_allashirdetes_munkaeropiac","timestamp":"2019. december. 11. 07:30","title":"A \"versenyképes fizetés\" már nem vonzó - Milyen a jó álláshirdetés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az 1990-es évekhez képest 7-szer gyorsabban olvad a jég Grönlandon a terület jégveszteségéről készült eddigi legátfogóbb tanulmány szerint. A tudósok műholdfelvételek alapján jutottak erre.","shortLead":"Az 1990-es évekhez képest 7-szer gyorsabban olvad a jég Grönlandon a terület jégveszteségéről készült eddigi...","id":"20191210_gronland_jeg_jegolvadas_tengerszint_emelkedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a692b85e-6a41-40aa-b4c2-2ef2e6fc63d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_gronland_jeg_jegolvadas_tengerszint_emelkedes","timestamp":"2019. december. 10. 19:03","title":"3800 milliárd tonna jég tűnt el Grönlandon, és ez komoly baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9c0c8c-5a63-42de-b3f5-c4b2bd0c7b0d","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Azonnali kérdéseket kapott Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentben. Egy LMP-s kérdésről Süsü jutott a miniszterelnök eszébe.","shortLead":"Azonnali kérdéseket kapott Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentben. Egy LMP-s kérdésről Süsü jutott a miniszterelnök...","id":"20191210_Orban_Epeomlest_kapok_nem_kerdeseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad9c0c8c-5a63-42de-b3f5-c4b2bd0c7b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf534bb7-c8aa-4b2b-af05-3b052f42f99c","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Orban_Epeomlest_kapok_nem_kerdeseket","timestamp":"2019. december. 10. 15:01","title":"Orbán: Epeömlést kapok, nem kérdéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce19ec0f-83c2-4ea2-a683-c3f541ff38d1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Vita alakult ki a diplomaszerzés időpontja miatt, a szülők pedig berágtak az intézményre.","shortLead":"Vita alakult ki a diplomaszerzés időpontja miatt, a szülők pedig berágtak az intézményre.","id":"20191210_laurent_simons_diploma_9_eves_zsenigyerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce19ec0f-83c2-4ea2-a683-c3f541ff38d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aee1cb2-85fa-47c0-8a7a-8223dd0fec05","keywords":null,"link":"/elet/20191210_laurent_simons_diploma_9_eves_zsenigyerek","timestamp":"2019. december. 10. 17:52","title":"Mégsem lesz diplomája a 9 éves zsenigyereknek, otthagyta az egyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d85e52-f01b-407f-8396-db59c546e06b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Országszerte tapasztalható a gázszerelők hiánya. A megmaradt szakemberek többsége nyugdíjas.","shortLead":"Országszerte tapasztalható a gázszerelők hiánya. A megmaradt szakemberek többsége nyugdíjas.","id":"20191211_gazszerelo_futes_javitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7d85e52-f01b-407f-8396-db59c546e06b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bac3ed-6bf4-4173-8104-98ecad88c3fa","keywords":null,"link":"/kkv/20191211_gazszerelo_futes_javitas","timestamp":"2019. december. 11. 07:21","title":"Nincs elég gázszerelő, van, ahol hetekig kell várni a javításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]