Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f87704b-432d-454c-aebc-f137e57dec1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Micsoda álom ez, amit végül megosztottunk egymással!\" – búcsúzott Per Gessle a 61 éves korában elhunyt Marie Fredriksson énekesnőtől. Vége a Roxette-nek, a nyolcvanas-kilencvenes évek sikeres svéd popduójának. ","shortLead":"\"Micsoda álom ez, amit végül megosztottunk egymással!\" – búcsúzott Per Gessle a 61 éves korában elhunyt Marie...","id":"20191210_Roxette_dalok_Marie_Fredriksson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f87704b-432d-454c-aebc-f137e57dec1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa75f56c-2e3d-44ce-9b66-34ed1810fdc2","keywords":null,"link":"/elet/20191210_Roxette_dalok_Marie_Fredriksson","timestamp":"2019. december. 10. 14:05","title":"A Roxette nemcsak a rendszerváltásba robbant be, hanem a szívünkbe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c470001a-8562-4fdd-afd2-05514e66af82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A héten mutatja be a Samsung a Galaxy A51-et, népszerű középkategóriás családjának legújabb darabját. A készülék dizájnja a Galaxy S11-ét idézi.","shortLead":"A héten mutatja be a Samsung a Galaxy A51-et, népszerű középkategóriás családjának legújabb darabját. A készülék...","id":"20191210_samsung_galaxy_a51_dizajn_specifikaciok_galaxy_s11e","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c470001a-8562-4fdd-afd2-05514e66af82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af24e66-6d36-4c80-8de6-2546c662558d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_samsung_galaxy_a51_dizajn_specifikaciok_galaxy_s11e","timestamp":"2019. december. 10. 12:33","title":"Kíváncsi, milyen lesz a Galaxy S11? Akkor nézze meg azt a Samsung-telefont, amit a héten mutatnak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő hónapokban újból Magyarországra látogatna a Sargentini-jelentést készítő parlamenti bizottság – mondta el Gwendoline Delbos-Corfield EP-képviselő, aki Judith Sargentinitől vette át a jogállamiság ügyét.","shortLead":"A következő hónapokban újból Magyarországra látogatna a Sargentini-jelentést készítő parlamenti bizottság – mondta el...","id":"20191212_EP_Veszelyes_utra_lepett_a_magyar_kormany_Kovacs_Zoltan_Twitterposztjaival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1196ebd-a604-4303-ae31-3a7a7a57caad","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_EP_Veszelyes_utra_lepett_a_magyar_kormany_Kovacs_Zoltan_Twitterposztjaival","timestamp":"2019. december. 12. 11:26","title":"EP: Veszélyes útra lépett a magyar kormány Kovács Zoltán Twitter-posztjaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66bd6625-091d-4686-9437-4466d7f3cfb7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik legszimpatikusabb karácsonyi szokást Izlandon művelik: szenteste könyveket ajándékoznak egymásnak, majd az éjszakát olvasással töltik. Ez a hagyomány a második világháború óta tartja magát. Ennél jobb karácsonyt mi sem tudunk elképzelni, ezért összegyűjtöttünk néhány tippet, hogy jó társaságban töltsék az ünnepeket.","shortLead":"Az egyik legszimpatikusabb karácsonyi szokást Izlandon művelik: szenteste könyveket ajándékoznak egymásnak, majd...","id":"20191210_Ertelmet_adunk_a_karacsonynak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66bd6625-091d-4686-9437-4466d7f3cfb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c668d83-e89a-4699-9327-9b33e118908b","keywords":null,"link":"/kultura/20191210_Ertelmet_adunk_a_karacsonynak","timestamp":"2019. december. 10. 20:00","title":"Értelmet adunk a karácsonynak – a hvg.hu téli könyvajánlója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b01855d-0a41-4835-8705-50e0001106cd","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Pártállami időket idéző hatalomra tört Demeter Szilárd és Vidnyánszky Attila a magyar kultúrában. A nevükre írt kormánypárti törvény legképtelenebb ötleteit végül épp a Fideszben fúrták meg. Az Nemzeti Kulturális Alap megmenekült, azonban a kultúrharcosok csak csatát vesztettek, nem háborút.","shortLead":"Pártállami időket idéző hatalomra tört Demeter Szilárd és Vidnyánszky Attila a magyar kultúrában. A nevükre írt...","id":"20191211_Megall_az_idogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b01855d-0a41-4835-8705-50e0001106cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a6ef50-24a8-42a9-8c2c-b7a57c0dd693","keywords":null,"link":"/360/20191211_Megall_az_idogep","timestamp":"2019. december. 11. 19:00","title":"Fideszes körökben gáncsolták el Orbán kultúrharcosainak nyomulását ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531f1fde-6e2c-49a7-ae81-f36275940946","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A kormánypártok először megüzenték, majd meg is szavazták, hogy az ellenzéknek kuss a neve. A parlament keddi ülésén módosították a Házszabályt és az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő törvényeket. Innentől sokkal nehezebb lesz az ellenzéki politikusoknak a parlamenti patkóban.","shortLead":"A kormánypártok először megüzenték, majd meg is szavazták, hogy az ellenzéknek kuss a neve. A parlament keddi ülésén...","id":"20191210_Megszavazta_a_Fidesz_szajkosarat_kapott_az_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=531f1fde-6e2c-49a7-ae81-f36275940946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6cdce8-1f6b-4197-9767-75e3ec14f71c","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Megszavazta_a_Fidesz_szajkosarat_kapott_az_ellenzek","timestamp":"2019. december. 10. 12:09","title":"Megszavazta a Fidesz, szájkosarat kapott az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d01b4de-8236-46b0-a8df-af6c3b754e81","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A két férfi célpontjai kóser szupermarketek voltak.","shortLead":"A két férfi célpontjai kóser szupermarketek voltak.","id":"20191211_Antiszemita_es_rendorgyalazo_irasokat_posztolt_az_egyik_New_Jerseyi_lovoldozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d01b4de-8236-46b0-a8df-af6c3b754e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64632b99-15aa-48fb-a162-ab86e5068d86","keywords":null,"link":"/vilag/20191211_Antiszemita_es_rendorgyalazo_irasokat_posztolt_az_egyik_New_Jerseyi_lovoldozo","timestamp":"2019. december. 11. 15:52","title":"Antiszemita és rendőrgyalázó írásokat posztolt az egyik New Jersey-i lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3506696e-1fe0-4915-b88b-98ed3fae0b56","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A több szempontból is a „világ végének” számító ázsiai és afrikai falvakban egyre több helyen hoznak létre mini-elektromoshálózatokat. A napelemmel tölthető akkumulátoroknak köszönhetően a falvak „új életre” kelnek.","shortLead":"A több szempontból is a „világ végének” számító ázsiai és afrikai falvakban egyre több helyen hoznak létre...","id":"20191211_400_millio_embert_juttathatnak_aramhoz_a_minihalozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3506696e-1fe0-4915-b88b-98ed3fae0b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d599698-ba58-424f-a18f-1e0e68b1221f","keywords":null,"link":"/360/20191211_400_millio_embert_juttathatnak_aramhoz_a_minihalozatok","timestamp":"2019. december. 11. 14:00","title":"Maximális haszon a minihálózatokból – 400 millió ember juthat áramhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]