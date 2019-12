Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d962d9be-c042-49d1-a769-8f9f2d2c4b03","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kiskörei vízlépcsőnél közel 17 ezer négyzetméteres torlasz alakult ki.","shortLead":"A kiskörei vízlépcsőnél közel 17 ezer négyzetméteres torlasz alakult ki.","id":"20191211_Tizezer_tonna_hulladekot_es_uszadekfat_emeltek_ki_a_Tiszabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d962d9be-c042-49d1-a769-8f9f2d2c4b03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc84782-05f0-480d-980c-c1032ffd1adc","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Tizezer_tonna_hulladekot_es_uszadekfat_emeltek_ki_a_Tiszabol","timestamp":"2019. december. 11. 13:42","title":"Tízezer tonna hulladékot és uszadékfát emeltek ki a Tiszából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6cfc1a-c958-471b-a352-6860ed061098","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz győri polgármesterjelöltje mellett állt ki egy szórólapon a kézilabdázó.","shortLead":"A Fidesz győri polgármesterjelöltje mellett állt ki egy szórólapon a kézilabdázó.","id":"20191209_Gorbicz_Anita_a_Fidesz_jeloltje_mellett_kampanyol_Gyorban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a6cfc1a-c958-471b-a352-6860ed061098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1819248b-41ee-4344-a5ee-1835ff1ff41f","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Gorbicz_Anita_a_Fidesz_jeloltje_mellett_kampanyol_Gyorban","timestamp":"2019. december. 09. 17:38","title":"Görbicz Anita a Fidesz jelöltje mellett kampányol Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05366ff5-92de-4003-8530-99985fa71888","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A II. kerület polgármestere szerint soha nem járt drogos szexpartikon, és a prostituáltakhoz sem volt köze. 