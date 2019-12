Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"639c07f9-89b2-4eb7-8783-3ac8d4c94b94","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lány a gyámszüleivel él Kanadában, a hatóságok szerint el kell hagynia az országot.","shortLead":"A lány a gyámszüleivel él Kanadában, a hatóságok szerint el kell hagynia az országot.","id":"20191213_Haza_akarnak_toloncolni_egy_16_eves_magyar_lanyt_a_kanadai_hatosagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=639c07f9-89b2-4eb7-8783-3ac8d4c94b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc85c4d1-1a16-4837-aea8-48794ecc5e92","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_Haza_akarnak_toloncolni_egy_16_eves_magyar_lanyt_a_kanadai_hatosagok","timestamp":"2019. december. 13. 20:08","title":"Haza akarnak toloncolni egy 16 éves magyar lányt a kanadai hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beed270a-7de0-4835-a21c-34a905a8244b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Michelisz Norbert, a Hyundai magyar versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a túraautó-világkupa (WTCR) szezonzáró hétvégéjének vasárnapi első futamán a malajziai Sepangban, ezzel növelte az előnyét az összetett pontversenyben.","shortLead":"Michelisz Norbert, a Hyundai magyar versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a túraautó-világkupa (WTCR) szezonzáró...","id":"20191215_Michelisz_nyerte_az_elso_WTCRfutamot_nott_az_elonye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=beed270a-7de0-4835-a21c-34a905a8244b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d385aaa4-d258-4e45-8f9d-b347441a472c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191215_Michelisz_nyerte_az_elso_WTCRfutamot_nott_az_elonye","timestamp":"2019. december. 15. 09:25","title":"Michelisz nyerte az első WTCR-futamot, nőtt az előnye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540ba979-e73a-41d0-b888-9fdc672251ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltartott pár percig, amíg a nebraskai Krcilek-család tudatáig eljutott, hogy egy ismeretlen férfi feltörte wifi-hálózatukat, és társalogni kezd velük.","shortLead":"Eltartott pár percig, amíg a nebraskai Krcilek-család tudatáig eljutott, hogy egy ismeretlen férfi feltörte...","id":"20191215_Ilyen_amikor_egy_idegen_behatol_a_csalad_wifirendszerebe_es_a_kamera_is_hozza_kerul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=540ba979-e73a-41d0-b888-9fdc672251ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ba2a95-78e8-4055-9ac3-5f752fd291e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_Ilyen_amikor_egy_idegen_behatol_a_csalad_wifirendszerebe_es_a_kamera_is_hozza_kerul","timestamp":"2019. december. 15. 10:50","title":"Ilyen, amikor egy idegen behatol a család wifi-rendszerébe, és a kamera is hozzá kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7d02c50-0eba-483a-b23b-6bb699637a1a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Január 27. és február 2. között a Cinema City Aréna moziban hatodik alkalommal rendezik meg BIDF-et, a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivált, a világ legfrissebb, nemzetközi sikereket elért, egészestés, kreatív dokumentumfilmjeinek magyarországi ünnepét és versenyét.



","shortLead":"Január 27. és február 2. között a Cinema City Aréna moziban hatodik alkalommal rendezik meg BIDF-et, a Budapest...","id":"20191213_Oscarra_nevezett_filmmel_indul_a_BIDF","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7d02c50-0eba-483a-b23b-6bb699637a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585d804a-980b-4a99-ade0-6a61f1c45969","keywords":null,"link":"/kultura/20191213_Oscarra_nevezett_filmmel_indul_a_BIDF","timestamp":"2019. december. 13. 20:35","title":"Oscarra nevezett filmmel indul a BIDF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72af612b-d54e-4e6f-bcf9-483287472ff2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A város polgármestere szerint nem az ő tiszte megítélni, mi a vicces és mi nem.","shortLead":"A város polgármestere szerint nem az ő tiszte megítélni, mi a vicces és mi nem.","id":"20191214_Antiszemita_babuk_miatt_repult_a_vilagoroksegek_listajarol_egy_hires_belga_karneval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72af612b-d54e-4e6f-bcf9-483287472ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e998a31d-4235-44ca-99c8-a5c1d29fb822","keywords":null,"link":"/elet/20191214_Antiszemita_babuk_miatt_repult_a_vilagoroksegek_listajarol_egy_hires_belga_karneval","timestamp":"2019. december. 14. 16:48","title":"Antiszemita bábuk miatt repült a világörökségek listájáról egy híres belga karnevál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070ea079-c9e9-4d0e-91a1-387543d2e333","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Daniel C. több mint három éve bujkált a magyar fővárosban, a VI. kerületben bérelt lakást, kiadásait pedig abból fedezte, hogy angolt tanított.","shortLead":"Daniel C. több mint három éve bujkált a magyar fővárosban, a VI. kerületben bérelt lakást, kiadásait pedig abból...","id":"20191214_gyermekpornografia_korozes_ir_ferfi_rendorseg_elfogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=070ea079-c9e9-4d0e-91a1-387543d2e333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97867f0c-673d-4e7a-a36e-27b5e72a5a56","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_gyermekpornografia_korozes_ir_ferfi_rendorseg_elfogas","timestamp":"2019. december. 14. 07:17","title":"Gyermekpornográfia miatt körözött ír férfit kaptak el Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b319141-5ca6-4853-a969-cc12ba610135","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majdnem belőle lett a vacsora. A küzdelmet végül az emberek döntötték el.","shortLead":"Majdnem belőle lett a vacsora. A küzdelmet végül az emberek döntötték el.","id":"20191214_Egy_sas_megprobalt_elkapni_egy_polipot_de_nagyon_megbanta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b319141-5ca6-4853-a969-cc12ba610135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd469eef-d2cd-4d36-a6a0-e41656ade425","keywords":null,"link":"/elet/20191214_Egy_sas_megprobalt_elkapni_egy_polipot_de_nagyon_megbanta","timestamp":"2019. december. 14. 08:40","title":"Egy sas megpróbált elkapni egy polipot, de nagyon megbánta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Összeütközött egy személyvonat és egy nyerges vontató a 45-ös főúton, Kunszentmárton térségében, a vasúti átjáróban.","shortLead":"Összeütközött egy személyvonat és egy nyerges vontató a 45-ös főúton, Kunszentmárton térségében, a vasúti átjáróban.","id":"20191215_Szemelyvonat_es_nyerges_vontato_utkozott_ossze_Kunszentmartonnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec82a77-8e57-447f-a8ab-5fff36a48f4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191215_Szemelyvonat_es_nyerges_vontato_utkozott_ossze_Kunszentmartonnal","timestamp":"2019. december. 15. 08:05","title":"Személyvonat és nyerges vontató ütközött össze Kunszentmártonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]