Több helyen lehetett olvasni, hogy a Babaváró hitelből Magyar Állampapír Pluszt vásárlók milyen magas, kockázatmentes hozamot érhetnek el. Ez igaz is lehet, hiszen gyermek születése nélkül is 5 év után jelentős, 1 millió forintos nyereséggel lehet kiszállni a konstrukcióból. De mi a helyet akkor, ha valamilyen más okból kifolyólag elveszíti a házaspár a Babaváró kamatmentességét? Akár még bukni is lehet a Babaváró és a szuperállampapír házasságán 2019. december. 16. 07:20 A Washington Post tényellenőrző programja összegzett: 1055 nap alatt 15 413-szer mondott hamis vagy félrevezető dolgokat az amerikai elnök. 32 valótlan állítást tesz naponta Donald Trump 2019. december. 16. 15:06 A lelet ritkasága azt sugallja, hogy a fogak szimbolikus jelentőséggel bírtak viselőik számára, de még a tudósok sem biztosak benne, hogy pontosan mire is használták őket. 8500 éves emberi fogakat fedeztek fel Törökországban, de nem értik, milyen funkciójuk volt 2019. december. 14. 18:46 Kötelező az új elektromos autóknak valamiféle hangot kiadniuk, hogy meghallják őket a gyalogosok. Leslie Mandoki írta az elektromos Volkswagenek „motorhangját" – hallgassa meg 2019. december. 14. 15:35 Minden Macan turbós, de nem minden Macan Turbo. Ezzel a kis felütéssel érdemes tisztázni rögtön, hogy a német szabadidőautó minden variánsában feltöltéses motor van ugyan, de amelyikre a Porsche pluszban is ráteszi a megkülönböztető Turbo jelölést, azok az igazán elit ligába szánt gépeik. Ezt a modellt próbálhattuk ki, ráadásul nemi is akármilyen helyszínen. Ezzel a kis felütéssel érdemes tisztázni rögtön, hogy a német szabadidőautó minden variánsában feltöltéses motor van ugyan, de amelyikre a Porsche pluszban is ráteszi a megkülönböztető Turbo jelölést, azok az igazán elit ligába szánt gépeik. Ezt a modellt próbálhattuk ki, ráadásul nemi is akármilyen helyszínen. A szabadidőautók igazi Porschéja - Macan Turbo menetpróba 2019. december. 15. 11:30 Digitalizáció és hibridesítés. A wolfsburgiak ezen két csapásvonal mentén újították meg Európa legnépszerűbb autóját, melybe annyi újdonság került, hogy még felsorolni is nehéz őket. A wolfsburgiak ezen két csapásvonal mentén újították meg Európa legnépszerűbb autóját, melybe annyi újdonság került, hogy még felsorolni is nehéz őket. A 8-as Golf a legjobb, ami a VW-val történhetett – kipróbáltuk 2019. december. 14. 17:00 Mi köze egy Ceaușescu-darabnak a magyarországi rossz idegállapotokhoz? Lehet-e nő egy diktátor, és mi vesz rá egy gondolkodó értelmiségit, hogy befeküdjön a pártelnök ölébe? Valcz Péter abszurd drámát rendezett a román rezsimről és a szellemi szabadság elvesztéséről. Az alkotóval a független színházak helyzetéről és arról is beszélgettünk, hogy miért vagyunk mi a lakógyűlések országa. Lehet-e nő egy diktátor, és mi vesz rá egy gondolkodó értelmiségit, hogy befeküdjön a pártelnök ölébe? Valcz Péter abszurd drámát rendezett a román rezsimről és a szellemi szabadság elvesztéséről. Az alkotóval a független színházak helyzetéről és arról is beszélgettünk, hogy miért vagyunk mi a lakógyűlések országa. „Elfogadod a rendszert, ahol Ceaușescu végtére is jó emberré válik" 2019. december. 15. 20:00 Hozamesőben is súlyos kihívások előtt állnak a privátbanki részlegek: nincs receptjük sem az idősödő ügyfelek utódainak becsalogatására, sem úgy általában a generációváltásra. Hasít a gazdaság, a nagyon gazdagok gazdagodtak, de nem lettek többen 2019. december. 16. 13:00