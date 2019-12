A 40 év felettiek harmada hitelből venne karácsonyi ajándékot

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01e91ab2-a10b-47fb-9640-be33e6ba87a2","c_author":"Hamvay Péter, Vlasics Sarolta","category":"360","description":"A világ egyik leghíresebb természetfotósa szerint az ember nemcsak pusztítani, hanem újjáépíteni is képes a környezetét. Ezt próbálja bebizonyítani 15 hektáros tanyáján a Kiskunságban, fotóin keresztül pedig ezt szeretné elősegíteni világszerte az emberek szemléletformálásával. Portréinterjú Máté Bencével.","shortLead":"A világ egyik leghíresebb természetfotósa szerint az ember nemcsak pusztítani, hanem újjáépíteni is képes...","id":"201950_mate_bence","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01e91ab2-a10b-47fb-9640-be33e6ba87a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7287f71c-80ea-4fe5-9c43-50e225d44203","keywords":null,"link":"/360/201950_mate_bence","timestamp":"2019. december. 15. 12:00","title":"Máté Bence: \"A természet érdekes pillanatait keresem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f42a9e3-5a22-42e0-93e2-0f36c72421ce","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Matolcsy György szerint 2030-ig, a következő bő évtizedben világosak a magyar célok: a legjobb öt ország közé kerülni Európában fejlettségben és életminőségben, megközelíteni Ausztriát és elérni uniós átlagokat.","shortLead":"Matolcsy György szerint 2030-ig, a következő bő évtizedben világosak a magyar célok: a legjobb öt ország közé kerülni...","id":"20191216_matolcsy_gyorgy_novekedes_evvege_napos_nyertes_part","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f42a9e3-5a22-42e0-93e2-0f36c72421ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e925e8-e52b-4027-b294-409003ac433d","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_matolcsy_gyorgy_novekedes_evvege_napos_nyertes_part","timestamp":"2019. december. 16. 20:56","title":"Matolcsy: Mi, magyarok úgy döntöttünk, hogy végre a történelem napos és nyertes partjára úszunk át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"140086f8-4065-429e-a516-c450630ceb90","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","shortLead":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","id":"201950__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__ev_vegi_hajra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=140086f8-4065-429e-a516-c450630ceb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10a84f7-b16a-40d0-b9dc-bf96b2931b78","keywords":null,"link":"/360/201950__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__ev_vegi_hajra","timestamp":"2019. december. 15. 09:00","title":"HVG40: Selejttől a tömjénfüstig – bizony volt, hogy a Fidesz örült Gyurcsánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247cae1b-3016-4d3f-99e2-2468d9b19ab9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kis méretű szfinxet találtak egyiptomi régészek a dél-egyiptomi Minja tartományban, Tuna al-Dzsabal nekropoliszban - közölte a kairói régészeti minisztérium, amely szerint szokatlan hely ez egy szfinxnek.","shortLead":"Kis méretű szfinxet találtak egyiptomi régészek a dél-egyiptomi Minja tartományban, Tuna al-Dzsabal nekropoliszban...","id":"20191215_Talaltak_egy_mini_szfinxet_de_volt_valami_furcsa_vele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=247cae1b-3016-4d3f-99e2-2468d9b19ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d576276c-3b81-46f0-a8e2-c16529e4052f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_Talaltak_egy_mini_szfinxet_de_volt_valami_furcsa_vele","timestamp":"2019. december. 15. 16:35","title":"Találtak egy mini szfinxet, de volt valami furcsa vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d952c65-32bd-49b3-be28-6eea4d3a6637","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wham! 35 évvel ezelőtt debütált a Last Christmas című dallal, ennek apropóján most a Sony Music Entertainment újította fel a videoklipjét.","shortLead":"A Wham! 35 évvel ezelőtt debütált a Last Christmas című dallal, ennek apropóján most a Sony Music Entertainment...","id":"20191216_wham_last_christmas_4k_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d952c65-32bd-49b3-be28-6eea4d3a6637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb084343-be44-4f96-820e-0d2e7afb6b46","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_wham_last_christmas_4k_video","timestamp":"2019. december. 16. 08:33","title":"Videó: Ráküldtek egy szoftvert a Last Christmas videoklipjére, az eredmény megdöbbentő lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b2b47df-a537-4b03-a000-7d205e8d8749","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Time magazin egy csokorba gyűjtötte azokat a kütyüket, melyek egy-egy tulajdonságuk miatt kiemelkedtek a mezőnyből és ezért a szakma és a fogyasztók is szívesen emlékeznek rájuk. A listán az Apple okosórája és a Nintendo Switch konzol is helyet kapott.","shortLead":"A Time magazin egy csokorba gyűjtötte azokat a kütyüket, melyek egy-egy tulajdonságuk miatt kiemelkedtek a mezőnyből és...","id":"20191216_time_magazin_rangsor_apple_watch_apple_ipad_nintendo_switch_apple_airpods","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b2b47df-a537-4b03-a000-7d205e8d8749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984c632c-3121-4b15-99f2-aab79ec73ec3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_time_magazin_rangsor_apple_watch_apple_ipad_nintendo_switch_apple_airpods","timestamp":"2019. december. 16. 17:03","title":"Ezek az évtized legmeghatározóbb műszaki cikkei a Time magazin szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint nemcsak a politikusok esetében kezeli lazán a Facebook a hirdetések ellenőrzését. Most épp egy HIV-gyógyszer kapcsán merült fel, hogy nem etikusan hirdetik a platformon, de úgy tűnik, a Facebook szerint ez rendben van így.","shortLead":"A jelek szerint nemcsak a politikusok esetében kezeli lazán a Facebook a hirdetések ellenőrzését. Most épp...","id":"20191216_facebook_hiv_gyogyszer_hirdetes_travuda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352d53f8-134c-46f0-9125-bbf89088db85","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_facebook_hiv_gyogyszer_hirdetes_travuda","timestamp":"2019. december. 16. 13:33","title":"\"Van jobb gyógyszer, csak titkolják\" – nem túl etikusan reklámoznak egy tablettát a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a93b120-cbab-4117-bf43-ccc668c40b31","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két napon keresztül ellenőrizték a szabálytalankodó sofőröket a fővárosban. A legkomolyabb bírságot egy leállósávban hajtó autós kapta. ","shortLead":"Két napon keresztül ellenőrizték a szabálytalankodó sofőröket a fővárosban. A legkomolyabb bírságot egy leállósávban...","id":"20191216_Civilautos_razziat_tartott_a_rendorseg_ment_a_100_ezer_forintos_birsag_a_leallosavban_autozasert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a93b120-cbab-4117-bf43-ccc668c40b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6bec3c-ba32-4608-93a6-81ab906b3c2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191216_Civilautos_razziat_tartott_a_rendorseg_ment_a_100_ezer_forintos_birsag_a_leallosavban_autozasert","timestamp":"2019. december. 16. 12:28","title":"Kamerás civil autókból razziáztak megint a rendőrök, repkedtek a bírságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]