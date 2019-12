Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Pénzügyminisztérium is megerősítette, hogy a német autóipari beszállító cég, az Eckerle 225 embert küld el. ","shortLead":"A Pénzügyminisztérium is megerősítette, hogy a német autóipari beszállító cég, az Eckerle 225 embert küld el. ","id":"20191218_eckerle_leepites_Autiopar_beszallito_zalaegerszeg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcfc3b89-0ed9-4655-93a5-0f27b74d7696","keywords":null,"link":"/kkv/20191218_eckerle_leepites_Autiopar_beszallito_zalaegerszeg","timestamp":"2019. december. 18. 10:43","title":"Nagy leépítés jön Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a008769-d82e-4c34-a70b-094071fdf39d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kritikus szint alá kerülhet a helyszínre vonuló tűzoltók száma, ha jövőre sem javít a kormány az állomány helyzetén - mondta a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének elnöke.","shortLead":"A kritikus szint alá kerülhet a helyszínre vonuló tűzoltók száma, ha jövőre sem javít a kormány az állomány helyzetén...","id":"20191218_2030_szazalekos_letszamhianyra_panaszkodnak_a_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a008769-d82e-4c34-a70b-094071fdf39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"448f4254-9255-4f0d-9aff-5163432f3323","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_2030_szazalekos_letszamhianyra_panaszkodnak_a_tuzoltok","timestamp":"2019. december. 18. 06:11","title":"20-30 százalékos létszámhiányra panaszkodnak a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28764238-7ce6-489b-8a9b-4c98060013bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A föld alatti, kupolás sírok 3500 évesek lehetnek.","shortLead":"A föld alatti, kupolás sírok 3500 évesek lehetnek.","id":"20191218_gorogorszag_kiralysir_regeszet_felfedezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28764238-7ce6-489b-8a9b-4c98060013bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4477c8f-a227-4b97-80a1-e1eb9e00a12b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_gorogorszag_kiralysir_regeszet_felfedezes","timestamp":"2019. december. 18. 12:45","title":"Több ezer éves, monumentális királysírokra bukkantak Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9e0d60-3cc4-4128-8802-6011cd6f2260","c_author":"Republic Group","category":"brandcontent","description":"Nem csak a számok döntenek, amikor valaki hitelt vesz fel, sokat számít a kiszolgálás minősége és a gyorsaság is mondja Yalcinkaya Veronika, a Raiffeisen Bank marketing és kommunikációs igazgatója. A bank új reklámjait és kommunikációs stratégiáját készítő Republic Group kreatív igazgatója szerint a piac változásait a pénzintézetek kommunikációja is követte. A reklámzajban felértékelődik a nyugalom érzése. Páros interjúnk.","shortLead":"Nem csak a számok döntenek, amikor valaki hitelt vesz fel, sokat számít a kiszolgálás minősége és a gyorsaság is mondja...","id":"20191217_republicgroup_raiffeisen_penzintezet_kommunikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e9e0d60-3cc4-4128-8802-6011cd6f2260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a77624-7f88-4ec2-b1d1-57933df73843","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191217_republicgroup_raiffeisen_penzintezet_kommunikacio","timestamp":"2019. december. 17. 11:30","title":"\"A reklámzajban felértékelődik a nyugalom érzése\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90d7881-4741-466e-950f-801239b2b735","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vasárnapi zárva tartást egész biztosan nem próbálják visszahozni, a plázastoptörvény átalakítása viszont 2020 témái között lehet.","shortLead":"A vasárnapi zárva tartást egész biztosan nem próbálják visszahozni, a plázastoptörvény átalakítása viszont 2020 témái...","id":"20191218_Jovore_targyalhat_a_kormany_a_plazastoprol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a90d7881-4741-466e-950f-801239b2b735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f9a909-73a1-48c5-a0ae-4b7973b073e2","keywords":null,"link":"/kkv/20191218_Jovore_targyalhat_a_kormany_a_plazastoprol","timestamp":"2019. december. 18. 05:34","title":"Jövőre tárgyalhat a kormány a plázastopról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f1d61-baae-493c-99f3-eb08b1001a07","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 5700 éves \"rágógumi\" vizsgálatával dán tudósok képesek volt feltárni fogyasztójának nemét, szemének színét, sőt azt is, mit evett az illető utoljára és milyen baktériumok voltak a szájában.","shortLead":"Egy 5700 éves \"rágógumi\" vizsgálatával dán tudósok képesek volt feltárni fogyasztójának nemét, szemének színét, sőt azt...","id":"20191217_Az_emberi_DNS_konyvet_tarta_fel_az_5700_eves_ragogumi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a55f1d61-baae-493c-99f3-eb08b1001a07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85908bcb-1efd-45ca-a7f5-13d57a490353","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_Az_emberi_DNS_konyvet_tarta_fel_az_5700_eves_ragogumi","timestamp":"2019. december. 17. 21:33","title":"Az emberi DNS könyvét tárta fel az 5700 éves \"rágógumi\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Washington Post tényellenőrző programja összegzett: 1055 nap alatt 15 413-szer mondott hamis vagy félrevezető dolgokat az amerikai elnök.","shortLead":"A Washington Post tényellenőrző programja összegzett: 1055 nap alatt 15 413-szer mondott hamis vagy félrevezető...","id":"20191216_32_valotlan_allitast_tesz_naponta_Donald_Trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbea11a-94da-46f8-afa7-362c3b4eab69","keywords":null,"link":"/vilag/20191216_32_valotlan_allitast_tesz_naponta_Donald_Trump","timestamp":"2019. december. 16. 15:06","title":"Akár napi 32 valótlan állítást is tesz Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db1a54a-4bd4-4596-aca0-c33961e7c82d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Krisztus első megkísértése című brazil produkcióban melegként ábrázolják Jézust.","shortLead":"A Krisztus első megkísértése című brazil produkcióban melegként ábrázolják Jézust.","id":"20191217_meleg_jezus_netflix_brazilia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4db1a54a-4bd4-4596-aca0-c33961e7c82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b88a1a-f66c-47c2-bd40-0a121dbad524","keywords":null,"link":"/kultura/20191217_meleg_jezus_netflix_brazilia","timestamp":"2019. december. 17. 12:20","title":"Kétmillióan követelik, hogy vegye le a Netflix a meleg Jézusról szóló komédiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]