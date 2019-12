Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9012124b-c5cd-4a18-8252-b6cf234eecda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint az új módosítás sok ezer magyar családot sodorhat nehéz helyzetbe.","shortLead":"A főpolgármester szerint az új módosítás sok ezer magyar családot sodorhat nehéz helyzetbe.","id":"20191217_karacsony_gergely_ader_level_tb_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9012124b-c5cd-4a18-8252-b6cf234eecda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffdc230e-a2f1-4f84-a39e-d7787d1fbcd5","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_karacsony_gergely_ader_level_tb_torveny","timestamp":"2019. december. 17. 17:30","title":"Karácsony levelet írt Ádernek az új tb-törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2071b8ea-8406-4ff7-bed9-0ea8480af988","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Egy algoritmusból nőtt a világ egyik legértékesebb vállalatává a Google, amelynek irányításától most visszavonul a két szupergazdag alapító, Larry Page és Sergey Brin.","shortLead":"Egy algoritmusból nőtt a világ egyik legértékesebb vállalatává a Google, amelynek irányításától most visszavonul a két...","id":"201950__google__visszavonulo_alapitok__morzsabol_birodalom__vilaghoditas_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2071b8ea-8406-4ff7-bed9-0ea8480af988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5124af5e-1165-44db-a461-dca22f99e777","keywords":null,"link":"/360/201950__google__visszavonulo_alapitok__morzsabol_birodalom__vilaghoditas_utan","timestamp":"2019. december. 18. 19:01","title":"Hátralépnek a Google alapítói és inkább élvezik az életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e7f4ac3-9001-40fa-a09a-4361c2df5b6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felkérte Ferenc pápát, hogy szervezzen küldöttséget.","shortLead":"Felkérte Ferenc pápát, hogy szervezzen küldöttséget.","id":"20191218_A_bukott_boliviai_elnok_Ferenc_papat_kerte_fel_a_valasztasok_felugyeletere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e7f4ac3-9001-40fa-a09a-4361c2df5b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc4163e-9744-42c5-aa81-5f5893536bc0","keywords":null,"link":"/vilag/20191218_A_bukott_boliviai_elnok_Ferenc_papat_kerte_fel_a_valasztasok_felugyeletere","timestamp":"2019. december. 18. 18:53","title":"A bukott bolíviai elnök Ferenc pápát kérte fel a választások felügyeletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69f954c-4b08-4b47-9baf-16dfa5e5d101","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub sok pénzzel tartozik az elbocsátott edzőnek és segítőjének.","shortLead":"A klub sok pénzzel tartozik az elbocsátott edzőnek és segítőjének.","id":"20191218_szombathely_haladas_nb_ii_tartozas_mlsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d69f954c-4b08-4b47-9baf-16dfa5e5d101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fff7046-637b-4eed-ad11-9d96fb605dd2","keywords":null,"link":"/sport/20191218_szombathely_haladas_nb_ii_tartozas_mlsz","timestamp":"2019. december. 18. 15:32","title":"380 millió kellene a Szombathelynek, hogy ne rúgják ki az NB II.-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei vezére, Richard Yu szerint a jövő márciusban érkező Huawei P40 és P40 Pro telefonok is Google-szolgáltatások nélkül lesznek kaphatók. A cégvezető ugyanakkor egy másik érdekességre is felhívta a figyelmet.","shortLead":"A Huawei vezére, Richard Yu szerint a jövő márciusban érkező Huawei P40 és P40 Pro telefonok is Google-szolgáltatások...","id":"20191219_huawei_p40_p40pro_megjelenes_google_szolgaltatasok_richard_yu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"debd426b-9a0b-4736-8b8e-fef8ca6d7548","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_huawei_p40_p40pro_megjelenes_google_szolgaltatasok_richard_yu","timestamp":"2019. december. 19. 13:03","title":"Nem jó hír: a Huawei legújabb mobiljain sem lesznek ott bizonyos Google-appok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f661bf-93c9-4023-a448-f458307e0b28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nőknél még látványosabb lehet a jelenség: 2020-ban akár 9 millióval is kevesebben lehetnek dohányosok, mint 2018-ban.","shortLead":"A nőknél még látványosabb lehet a jelenség: 2020-ban akár 9 millióval is kevesebben lehetnek dohányosok, mint 2018-ban.","id":"20191219_eloszor_csokkent_a_vilagban_a_dohanyos_ferfiak_szama_who","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55f661bf-93c9-4023-a448-f458307e0b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164e4cd5-5bd1-448b-9a02-e3d203ddf1d0","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_eloszor_csokkent_a_vilagban_a_dohanyos_ferfiak_szama_who","timestamp":"2019. december. 19. 06:11","title":"Először csökkent a világban a dohányos férfiak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c38ddc-d9e9-439f-832b-f71e1a2d455d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Advent derekán járunk, közeledik az ünnep. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Advent derekán járunk, közeledik az ünnep. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191218_Adventi_mesenaptar__december_18_A_hollo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c38ddc-d9e9-439f-832b-f71e1a2d455d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d62188-9047-4698-80e0-9db7ac9c0d64","keywords":null,"link":"/kultura/20191218_Adventi_mesenaptar__december_18_A_hollo","timestamp":"2019. december. 18. 08:03","title":"Adventi mesenaptár – december 18.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522be4aa-28cc-42c3-a8e4-4e05a05ffdac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség egy olyan missziót tervez, amelynek keretében űrszemetet távolítanak el Föld körüli pályáról. Nem az összeset szedik össze, most csak egy darabért mennek.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség egy olyan missziót tervez, amelynek keretében űrszemetet távolítanak el Föld körüli pályáról...","id":"20191218_clearspace_1_urszemet_vespa_modul_raketa_esa_europai_urugynokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=522be4aa-28cc-42c3-a8e4-4e05a05ffdac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1df751-9dc6-48f6-9381-433f24ca02b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_clearspace_1_urszemet_vespa_modul_raketa_esa_europai_urugynokseg","timestamp":"2019. december. 18. 11:03","title":"Felküldenek az űrbe egy kis robotot, hogy lehozzon egy 100 kilós szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]