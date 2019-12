Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c31a13eb-2dca-4da8-94a9-31d3d2ed83cd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Czartoryski-gyűjteményben látható a világ egyik legértékesebb festménye, Leonardo da Vinci Hölgy hermelinnel című képe is.","shortLead":"A Czartoryski-gyűjteményben látható a világ egyik legértékesebb festménye, Leonardo da Vinci Hölgy hermelinnel című...","id":"20191220_Kilenc_evig_utan_ujra_megnyilt_Europa_egyik_leggazdagabb_mukincstara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c31a13eb-2dca-4da8-94a9-31d3d2ed83cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52cf318-6727-40f1-904b-b2fd6e205d44","keywords":null,"link":"/elet/20191220_Kilenc_evig_utan_ujra_megnyilt_Europa_egyik_leggazdagabb_mukincstara","timestamp":"2019. december. 20. 12:43","title":"Kilenc év után újra megnyílt Európa egyik leggazdagabb műkincstára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb149e8-9cf8-4b23-a119-760f3d7d12be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Petícióval állnak ki a Szent Margit kórház dolgozói a nyugdíjazott sebészfőorvos mellett. Az ívet néhány óra alatt a kórház állományának negyede írta alá.","shortLead":"Petícióval állnak ki a Szent Margit kórház dolgozói a nyugdíjazott sebészfőorvos mellett. Az ívet néhány óra alatt...","id":"20191221_A_Szent_Margit_dolgozoi_vedelmukbe_vettek_a_korhazat_es_az_elkuldott_sebeszfoorvost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccb149e8-9cf8-4b23-a119-760f3d7d12be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f031c0ed-a06c-4cce-be5b-c7e9ad6fa0fe","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_A_Szent_Margit_dolgozoi_vedelmukbe_vettek_a_korhazat_es_az_elkuldott_sebeszfoorvost","timestamp":"2019. december. 21. 12:52","title":"A Szent Margit dolgozói védelmükbe vették a kórházat és az elküldött sebészfőorvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Gázüzemű blokkok telepítése sem kizárt az erőmű területén.","shortLead":"Gázüzemű blokkok telepítése sem kizárt az erőmű területén.","id":"20191220_Palkovics_Semmi_nem_indokolja_a_Matrai_Eromu_bezarasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe1eb93-c800-4d21-87b6-2eba54728320","keywords":null,"link":"/kkv/20191220_Palkovics_Semmi_nem_indokolja_a_Matrai_Eromu_bezarasat","timestamp":"2019. december. 20. 09:53","title":"Palkovics: Semmi nem indokolja a Mátrai Erőmű bezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70ff217-459d-4ca1-b217-7bb9435c216e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lenny Kravitz is a rajongója.","shortLead":"Lenny Kravitz is a rajongója.","id":"20191220_Kilenceves_dobzseni_kislanytol_ajult_el_a_vilag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e70ff217-459d-4ca1-b217-7bb9435c216e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae604ad-0fe8-4de7-850f-8b057414a1bc","keywords":null,"link":"/elet/20191220_Kilenceves_dobzseni_kislanytol_ajult_el_a_vilag","timestamp":"2019. december. 20. 10:32","title":"Kilencéves dobzseni kislánytól ájult el a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67634193-cd2f-4d31-b82a-d3e0f07a4b17","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel öt évtizedes múltra visszatekintő szovjet oldtimer Szigetszentmiklóson várja új gazdáját. ","shortLead":"A közel öt évtizedes múltra visszatekintő szovjet oldtimer Szigetszentmiklóson várja új gazdáját. ","id":"20191221_46_eves_de_szinte_uj_ez_az_elado_kereklampas_zsiguli__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67634193-cd2f-4d31-b82a-d3e0f07a4b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78e0b81e-0b23-414d-aea3-a818b827311e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191221_46_eves_de_szinte_uj_ez_az_elado_kereklampas_zsiguli__video","timestamp":"2019. december. 21. 06:41","title":"46 éves, de szinte új ez az eladó kereklámpás Zsiguli – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9534230c-281e-4900-8d18-f13faefe124e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Gazdasági, ellátásbiztonsági, munkahely- és klímavédelmi okokkal indokolják az üzletet.","shortLead":"Gazdasági, ellátásbiztonsági, munkahely- és klímavédelmi okokkal indokolják az üzletet.","id":"20191220_matrai_eromu_opus_global_meszaros_lorinc_palkovics_laszlo_magyar_allam_felvasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9534230c-281e-4900-8d18-f13faefe124e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204456ca-ab75-4009-a1ba-8dc6ad1efd32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191220_matrai_eromu_opus_global_meszaros_lorinc_palkovics_laszlo_magyar_allam_felvasarlas","timestamp":"2019. december. 20. 18:08","title":"Megveszi az állam Mészáros Lőrincéktől a Mátrai Erőművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ec25ea-f6c8-475b-ab0f-c5fae8388d33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szentkirályi Alexandra az emberek véleményét is közvetíteni szeretné a kormány felé.","shortLead":"Szentkirályi Alexandra az emberek véleményét is közvetíteni szeretné a kormány felé.","id":"20191220_Az_uj_kormanyszovivo_az_emberek_velemenyet_is_kozvetiteni_szeretne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63ec25ea-f6c8-475b-ab0f-c5fae8388d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe01b4fd-4d8f-4ea4-829c-d362e80c029d","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_Az_uj_kormanyszovivo_az_emberek_velemenyet_is_kozvetiteni_szeretne","timestamp":"2019. december. 20. 19:14","title":"Az új kormányszóvivő tegezve köszönti a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5fdeae7-a3ec-4ede-8344-6dff2c4530ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus nem szeretné, ha a botránya a Demokratikus Koalíciót terhelné.","shortLead":"A politikus nem szeretné, ha a botránya a Demokratikus Koalíciót terhelné.","id":"20191220_Greczy_Zsolt_tavozik_a_parlamentbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5fdeae7-a3ec-4ede-8344-6dff2c4530ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d044c204-7390-4c1f-9cd0-97399f5574a5","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_Greczy_Zsolt_tavozik_a_parlamentbol","timestamp":"2019. december. 20. 19:52","title":"Lemondott mandátumáról Gréczy Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]