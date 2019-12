Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7367a8ce-c3b8-4092-87c2-fa147c81faf2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Óriásit harapott a cápa a szörfösből.","shortLead":"Óriásit harapott a cápa a szörfösből.","id":"20191222_Sulyos_capatamadas_ert_egy_kaliforniai_szorfost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7367a8ce-c3b8-4092-87c2-fa147c81faf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d22294-2b38-4fa4-b29c-ef3d92dcf518","keywords":null,"link":"/elet/20191222_Sulyos_capatamadas_ert_egy_kaliforniai_szorfost","timestamp":"2019. december. 22. 21:45","title":"Súlyos cápatámadás ért egy kaliforniai szörföst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7578f4cc-e51f-4320-8655-19cc8c04e41c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hinni lehet a Weibón terjedő új képeknek, a Samsung már el is készítette az összehajtható Galaxy Fold “kagylós” kistestvérét. ","shortLead":"Ha hinni lehet a Weibón terjedő új képeknek, a Samsung már el is készítette az összehajtható Galaxy Fold “kagylós”...","id":"20191223_samsung_galaxy_fold_2_fliptelefon_kagylotelefon_osszehajthato_mobil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7578f4cc-e51f-4320-8655-19cc8c04e41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d231c5-c81e-4ebd-8d2a-3eef34a00841","keywords":null,"link":"/tudomany/20191223_samsung_galaxy_fold_2_fliptelefon_kagylotelefon_osszehajthato_mobil","timestamp":"2019. december. 23. 11:03","title":"Izgalmas mobilt dobhat piacra a Samsung, ezt máshogy kell becsukni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dübörög a kampány.","shortLead":"Dübörög a kampány.","id":"20191222_Bravur_a_fideszes_polgarmesterjelolt_elerte_hogy_Gyorben_ne_kelljen_a_hiveknek_parkolasi_dijat_fizetni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe978ed0-cfd1-4aaa-85ec-a59251ee3802","keywords":null,"link":"/itthon/20191222_Bravur_a_fideszes_polgarmesterjelolt_elerte_hogy_Gyorben_ne_kelljen_a_hiveknek_parkolasi_dijat_fizetni","timestamp":"2019. december. 22. 12:32","title":"A fideszes polgármesterjelölt elérte, hogy Győrben ne kelljen a híveknek parkolási díjat fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött össze Hévízgyörk közelében. A belső sávot lezárták. ","shortLead":"Két autó ütközött össze Hévízgyörk közelében. A belső sávot lezárták. ","id":"20191223_baleset_m3_as_autopalya_savlezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29dbd9b2-fb09-4b63-b602-a73a73c9158c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_baleset_m3_as_autopalya_savlezaras","timestamp":"2019. december. 23. 20:02","title":"Baleset volt az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba6ccb6-c2a9-43d1-875a-493aabc71ca1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szert a \"gyógygombás\" Varga Gábor cége gyártja.","shortLead":"A szert a \"gyógygombás\" Varga Gábor cége gyártja.","id":"20191223_A_gyogyszereszeti_hivatal_vizsgalja_a_legujabb_csodaszert_a_cpeptidet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fba6ccb6-c2a9-43d1-875a-493aabc71ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ef6207-1a09-4ea4-ae03-b6dcb3033641","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_A_gyogyszereszeti_hivatal_vizsgalja_a_legujabb_csodaszert_a_cpeptidet","timestamp":"2019. december. 23. 15:38","title":"A gyógyszerészeti hivatal vizsgálja a legújabb csodaszert, a c-peptidet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az alkotmánybíróságként is működő izraeli legfelsőbb bíróság az év utolsó napján dönteni fog arról, hogy megbízható-e kormányalakítással Benjámin Netanjahu, a jelenlegi átmeneti kormány miniszterelnöke, aki ellen három vádiratot nyújt be az ügyészség - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet vasárnap.","shortLead":"Az alkotmánybíróságként is működő izraeli legfelsőbb bíróság az év utolsó napján dönteni fog arról, hogy megbízható-e...","id":"20191222_A_legfelsobb_birosag_donthet_Netanjahu_sorsarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d5c5bb-5423-47d8-8d26-da53e732a1b2","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_A_legfelsobb_birosag_donthet_Netanjahu_sorsarol","timestamp":"2019. december. 22. 20:48","title":"A legfelsőbb bíróság dönthet Netanjahu sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e80e47-2b9f-40a1-8987-7c9f159e38f6","c_author":"MTI","category":"sport","description":" A szezon végéig biztosan Hansi Flick marad a Bayern München labdarúgócsapatának vezetőedzője.","shortLead":" A szezon végéig biztosan Hansi Flick marad a Bayern München labdarúgócsapatának vezetőedzője.","id":"20191222_Ev_vegeig_biztosan_Flick_marad_a_Bayern_edzoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85e80e47-2b9f-40a1-8987-7c9f159e38f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240af72b-3f7b-4a39-b1a4-1f0b930d44e1","keywords":null,"link":"/sport/20191222_Ev_vegeig_biztosan_Flick_marad_a_Bayern_edzoje","timestamp":"2019. december. 22. 17:18","title":"Év végéig biztosan Flick marad a Bayern edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7790c164-7436-43d6-a69c-9ee8f0720892","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az egyik legnehezebb dolog lehet könyvet venni olyannak, aki zabálja a politikát. Politika alatt nem feltétlenül a hazai közállapotokra kell gondolni, hanem a tágan értelmezett közéletre. Összeállításunkban bemutatunk 5 könyvet – közéleti fókusszal.","shortLead":"Az egyik legnehezebb dolog lehet könyvet venni olyannak, aki zabálja a politikát. Politika alatt nem feltétlenül...","id":"20191222_Escobar_ozvegyetol_Solyom_Laszloig__szeles_spektrumu_kozeleti_konyvajanlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7790c164-7436-43d6-a69c-9ee8f0720892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8580540c-9f39-469b-a8e2-f32c6060577c","keywords":null,"link":"/itthon/20191222_Escobar_ozvegyetol_Solyom_Laszloig__szeles_spektrumu_kozeleti_konyvajanlo","timestamp":"2019. december. 22. 11:30","title":"Escobar özvegyétől Sólyom Lászlóig – széles spektrumú közéleti könyvajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]