Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af8941e1-4da7-41e3-968e-ad67e1b54223","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás logós német gyártó újdonságai összesen három karosszéria változatban és csak dízelmotorral érhetők el. ","shortLead":"A négykarikás logós német gyártó újdonságai összesen három karosszéria változatban és csak dízelmotorral érhetők el. ","id":"20190412_csak_gazolaj_itt_a_dizelmotoros_uj_audi_s6_es_s7","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af8941e1-4da7-41e3-968e-ad67e1b54223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb0d437-43ff-4f99-a210-96cf7ab97006","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_csak_gazolaj_itt_a_dizelmotoros_uj_audi_s6_es_s7","timestamp":"2019. április. 12. 08:21","title":"Csak a gázolaj: itt a dízelmotoros új Audi S6 és S7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt hónapok folyamataira több magyarázat adódik, közülük az egyik tűnik igazán logikusnak – írja legfrissebb számában a HVG.","shortLead":"Az elmúlt hónapok folyamataira több magyarázat adódik, közülük az egyik tűnik igazán logikusnak – írja legfrissebb...","id":"20190411_Nem_telefontema_De_Felvasarlasi_pletykak_porgettek_a_Magyar_Telekom_es_a_4iG_arfolyamat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6bd5336-e3d0-41fc-a769-507284d934ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190411_Nem_telefontema_De_Felvasarlasi_pletykak_porgettek_a_Magyar_Telekom_es_a_4iG_arfolyamat","timestamp":"2019. április. 11. 14:33","title":"Nem telefontéma? De. Felvásárlási pletykák pörgették a Magyar Telekom és a 4iG árfolyamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af4e5853-da7f-44fe-bbaa-aedf46427008","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy városi terepjárónak mit ki nem kell bírnia?","shortLead":"Egy városi terepjárónak mit ki nem kell bírnia?","id":"20190412_Ez_a_foto_nem_egy_filmbol_van_Majdnem_sikerult_lezuhanni_a_parkolohazrol_egy_autoval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af4e5853-da7f-44fe-bbaa-aedf46427008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c2849a-05a8-4f6c-a985-19e858976574","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_Ez_a_foto_nem_egy_filmbol_van_Majdnem_sikerult_lezuhanni_a_parkolohazrol_egy_autoval","timestamp":"2019. április. 12. 09:22","title":"Ez a fotó nem egy filmből van. Majdnem sikerült lezuhanni a parkolóházról egy autóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Több mint kétezer település szerepel a listán.","shortLead":"Több mint kétezer település szerepel a listán.","id":"20190412_Kozzetette_a_kormany_hol_erheto_el_a_falusi_csok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a139fbe-6118-47ac-9fcc-a03598ceeb5d","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190412_Kozzetette_a_kormany_hol_erheto_el_a_falusi_csok","timestamp":"2019. április. 12. 11:43","title":"Közzétette a kormány, hol érhető el a falusi csok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1117e20e-adf0-43d0-9755-bcf04fcb98ae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tegye fel a kezét, aki elhitte, hogy Tarr Béla nem nyúl többet mozgóképes műfajokhoz.","shortLead":"Tegye fel a kezét, aki elhitte, hogy Tarr Béla nem nyúl többet mozgóképes műfajokhoz.","id":"20190412_Tarr_Bela_Becsben_mutatja_be_uj_filmjet_a_kirekesztettekrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1117e20e-adf0-43d0-9755-bcf04fcb98ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4efeaa-4c4f-414b-b481-59387d77e716","keywords":null,"link":"/kultura/20190412_Tarr_Bela_Becsben_mutatja_be_uj_filmjet_a_kirekesztettekrol","timestamp":"2019. április. 12. 10:43","title":"Tarr Béla Bécsben mutatja be új projektjét a kirekesztettekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezerkétszáz dolgozóból kilencszázan írták alá azt a petíciót, amelyben sürgős béremelést követelnek. Az átlagfizetések a cégnél százezerrel vannak a nemzetgazdasági átlag alatt. A vezérigazgató fizetése nem emelkedett az elmúlt négy évben, akkor is 1,8 millió forint volt, most is annyi.","shortLead":"Ezerkétszáz dolgozóból kilencszázan írták alá azt a petíciót, amelyben sürgős béremelést követelnek. Az átlagfizetések...","id":"20190410_A_vizmuveknel_a_fasorban_sincsenek_a_fizetesek_Bekescsaban_tuntettek_a_beremelesert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0752bdc7-6310-4034-b488-47cd3f180e03","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_A_vizmuveknel_a_fasorban_sincsenek_a_fizetesek_Bekescsaban_tuntettek_a_beremelesert","timestamp":"2019. április. 10. 15:38","title":"Megélni havi 130 ezerből? Béremelésért tüntettek az alföldi vízművesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1541ee1c-ead1-4fd2-aaa5-d67b5527ca8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Befektetőtársak,konzorciumban dolgozhatnak a volt Csavargyár területén.","shortLead":"Befektetőtársak,konzorciumban dolgozhatnak a volt Csavargyár területén.","id":"20190411_Nem_egyedul_epitkezik_a_Vaci_uton_az_MNBs_vagyonkezelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1541ee1c-ead1-4fd2-aaa5-d67b5527ca8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f008e783-2dcd-4d02-b167-45da40db48f7","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_Nem_egyedul_epitkezik_a_Vaci_uton_az_MNBs_vagyonkezelo","timestamp":"2019. április. 11. 09:24","title":"Nem egyedül építkezik a Váci úton az MNB-s vagyonkezelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c4b9bd-b715-47f1-bfea-186afd3fea1e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Négy demokrata párti szenátor is volt a lobbista David Bernhardtra voksolt. ","shortLead":"Négy demokrata párti szenátor is volt a lobbista David Bernhardtra voksolt. ","id":"20190412_Volt_olaj_es_gazlobbista_lett_az_USA_uj_belugyminisztere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66c4b9bd-b715-47f1-bfea-186afd3fea1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d63cf68-b78d-41bd-9004-28aa58ea20ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Volt_olaj_es_gazlobbista_lett_az_USA_uj_belugyminisztere","timestamp":"2019. április. 12. 05:52","title":"Volt olaj- és gázlobbista lett az USA új belügyminisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]