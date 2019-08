Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már meg is jelent az új Magyar Közlönyben.","shortLead":"Már meg is jelent az új Magyar Közlönyben.","id":"20190802_Majdnem_1_milliard_forintot_ad_a_kormany_Orban_gyulekezetenek_ovodaepitesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2cd662-e094-44d2-a193-b2bba7e644c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_Majdnem_1_milliard_forintot_ad_a_kormany_Orban_gyulekezetenek_ovodaepitesre","timestamp":"2019. augusztus. 02. 05:45","title":"Majdnem 1 milliárd forintot ad a kormány Orbán gyülekezetének óvodaépítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincsenek meg még mindenkinek az adatai, de az összes utasnak jár a kompenzáció - közölte a Wizz Air.","shortLead":"Nincsenek meg még mindenkinek az adatai, de az összes utasnak jár a kompenzáció - közölte a Wizz Air.","id":"20190803_Mindenkinek_kompenzaciot_iger_a_Wizz_Air_akit_egy_napig_Londonban_hagytak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8086e991-7fc8-40c5-8c80-8550ec2ec315","keywords":null,"link":"/kkv/20190803_Mindenkinek_kompenzaciot_iger_a_Wizz_Air_akit_egy_napig_Londonban_hagytak","timestamp":"2019. augusztus. 03. 08:28","title":"Mindenkinek kompenzációt ígér a Wizz Air, akit egy napig Londonban hagytak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93aeca04-c7c5-4a6a-b29b-5b532175e0de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Romain Grosjean lendületes érvelése dobta fel a pilóták sajtótájékoztatóját.","shortLead":"Romain Grosjean lendületes érvelése dobta fel a pilóták sajtótájékoztatóját.","id":"20190802_Csak_kicsuszott_egy_karomkodas_az_F1es_sajtotajekoztaton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93aeca04-c7c5-4a6a-b29b-5b532175e0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f67bd8b-0442-4227-b460-c6814c5edea8","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Csak_kicsuszott_egy_karomkodas_az_F1es_sajtotajekoztaton","timestamp":"2019. augusztus. 02. 08:11","title":"Csak kicsúszott egy káromkodás az F1-es sajtótájékoztatón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278d5433-20bd-4d8e-b258-efb102b85036","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jegybank mint felügyeleti szerv korlátozásokat vezetett be öt cégnél kapható pénzügyi termékekre.","shortLead":"A jegybank mint felügyeleti szerv korlátozásokat vezetett be öt cégnél kapható pénzügyi termékekre.","id":"20190802_MNB_Kockazatos_termekeket_arult_az_Erste_a_Concorde_es_az_Equilor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=278d5433-20bd-4d8e-b258-efb102b85036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f74dde-a019-448b-b7f6-3e881e241dcb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_MNB_Kockazatos_termekeket_arult_az_Erste_a_Concorde_es_az_Equilor","timestamp":"2019. augusztus. 02. 15:07","title":"MNB: Kockázatos termékeket árult az Erste, a Concorde és az Equilor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b3edc5-5adb-4e10-9d8d-633484f7f151","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint a Samsung az iPhone-ok bemutatása és piacra dobása közé időzítené összehajtható telefonja érkezését.","shortLead":"A pletykák szerint a Samsung az iPhone-ok bemutatása és piacra dobása közé időzítené összehajtható telefonja érkezését.","id":"20190801_samsung_galaxy_fold_bemutato_osszehajthato_okostelefon_apple_iphone_szeptember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02b3edc5-5adb-4e10-9d8d-633484f7f151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a5704b-ad33-40b5-9203-29d4ebd5aa8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_samsung_galaxy_fold_bemutato_osszehajthato_okostelefon_apple_iphone_szeptember","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:03","title":"Ellopná a show-t a Samsung? Rászervezhetik az Apple-re a Galaxy Fold debütálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végül a helyén maradt az MTA elnöke, de máig nem tudja, jól döntött-e. Az MTA szabadságát megcsonkították azóta, a hvg.hu forrásai szerint pedig az MTA elnöke elfogadta Palkovics jelöltjét az Akadémiáról leválasztott kutatóhálózatok élére. Lovász a 168 Órának adott interjút.","shortLead":"Végül a helyén maradt az MTA elnöke, de máig nem tudja, jól döntött-e. Az MTA szabadságát megcsonkították azóta...","id":"20190801_Lovasz_az_MTAugyrol_Kozel_kerultem_ahhoz_hogy_tiltakozaskepp_lemondjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754fbd54-031a-4b3b-8a83-c8920361dbdc","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Lovasz_az_MTAugyrol_Kozel_kerultem_ahhoz_hogy_tiltakozaskepp_lemondjak","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:20","title":"Lovász az MTA-ügyről: Közel kerültem ahhoz, hogy tiltakozásképp lemondjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaee1f77-5af0-414d-a5f8-d817f25c1a55","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alig egy év leforgása alatt elpusztult a disznódelfinek több mint fele, és könnyen lehet, hogy a jövő évben az utolsó példány is elpusztul.","shortLead":"Alig egy év leforgása alatt elpusztult a disznódelfinek több mint fele, és könnyen lehet, hogy a jövő évben az utolsó...","id":"20190802_disznodelfin_veszelyeztetett_allatfaj_illegalis_halaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaee1f77-5af0-414d-a5f8-d817f25c1a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3a74d2-520c-4d59-9a41-ed42735b29dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_disznodelfin_veszelyeztetett_allatfaj_illegalis_halaszat","timestamp":"2019. augusztus. 02. 20:03","title":"A szemünk láttára halhatnak ki a disznódelfinek, pedig megmenthetnénk őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube Premium felhasználóinak eddig is volt lehetőségük arra, hogy offline nézzenek videót, most ehhez adtak egy kis extrát a fejlesztők.","shortLead":"A YouTube Premium felhasználóinak eddig is volt lehetőségük arra, hogy offline nézzenek videót, most ehhez adtak...","id":"20190802_youtube_premium_offline_video_letoltese_full_hd_felbontas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a5723d-21f6-4711-a362-03d2320f49e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_youtube_premium_offline_video_letoltese_full_hd_felbontas","timestamp":"2019. augusztus. 02. 17:03","title":"Új funkciót kap az előfizetéses YouTube, szebbek lesznek a letöltött videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]