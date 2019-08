Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"541a241e-3cf0-498a-8972-5683678fd3da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A felbőszült férfit alkoholelvonási tünetekkel vitték egy Bukarest melletti neuropszichiátriára, ahol éjszaka egyszercsak megragadott egy infúziós állványt, és azzal négy beteget halálosan, további kilencet súlyosan megsebesített.","shortLead":"A felbőszült férfit alkoholelvonási tünetekkel vitték egy Bukarest melletti neuropszichiátriára, ahol éjszaka...","id":"20190818_Elvonasi_tunetei_voltak_egy_infuzios_allvannyal_vert_agyon_negy_beteget_Romaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=541a241e-3cf0-498a-8972-5683678fd3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2a4d5c-94ee-4f88-9ae3-f7946135de47","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Elvonasi_tunetei_voltak_egy_infuzios_allvannyal_vert_agyon_negy_beteget_Romaniaban","timestamp":"2019. augusztus. 18. 10:55","title":"Négy beteget agyonvert egy infúziós állvánnyal, kilencet megsebesített egy alkoholbeteg Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5801e2a-625e-4b6b-a61c-017b38839d4a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dél-Olaszországban túrázva zuhant bele egy üregbe Simon Gautier, akit utolsó segélykérő hívása óta nem találnak. A férfi keresésére már francia barátai is megérkeztek.","shortLead":"Dél-Olaszországban túrázva zuhant bele egy üregbe Simon Gautier, akit utolsó segélykérő hívása óta nem találnak...","id":"20190818_Meghalok_a_fajdalomtol_segitenetek__kilenc_nappal_utolso_hivasa_utan_sem_talaljak_a_francia_fiut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5801e2a-625e-4b6b-a61c-017b38839d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139b8b77-d317-4c66-ab61-ca3550fdf42d","keywords":null,"link":"/elet/20190818_Meghalok_a_fajdalomtol_segitenetek__kilenc_nappal_utolso_hivasa_utan_sem_talaljak_a_francia_fiut","timestamp":"2019. augusztus. 18. 13:12","title":"\"Meghalok a fájdalomtól, segítenének?\" - kilenc nappal utolsó hívása után sem találják a francia férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d2614b-70dc-4c7e-9194-a8888f0ce50a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az utóbbi napokban az amerikai kormányzat több tagja is megerősítette, Donald Trump valóban meg akarja venni Dániától Grönland szigetét, s az állítólagos vételi szándéknak külön aktualitást ad, hogy az amerikai elnök a közeljövőben Dániába utazik. Grönland azért is lehet fontos az USA-nak, mert, akié a terület, az jobb eséllyel szállhat be az Északi sarkért, é az ott lévő hatalmas ásványkincsért vívott harcba. A kevéssé udvarias dánok szerint a vásárlási terv annak a jele, hogy a Fehér Ház ura teljesen megőrült.","shortLead":"Az utóbbi napokban az amerikai kormányzat több tagja is megerősítette, Donald Trump valóban meg akarja venni Dániától...","id":"20190819_Sok_ertelme_lenne_megvenni_Gronlandot_mar_ha_elado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4d2614b-70dc-4c7e-9194-a8888f0ce50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37604126-947d-4daa-9082-7e8e1fb325c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190819_Sok_ertelme_lenne_megvenni_Gronlandot_mar_ha_elado","timestamp":"2019. augusztus. 19. 12:05","title":"Sok értelme lenne megvenni Grönlandot, már ha eladó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdfde1f-7513-440d-881a-4bda45a85ded","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A német kancellár és a magyar kormányfő néhány órára még a nézetkülönbségeket is félre tudták tenni, hogy közösen emlékezzenek a Páneurópai Piknik 30. évfordulójára. Kár, hogy az ünnepségekből kihagyták azokat, akiknek az életére a legnagyobb hatással voltak az események: a helyieket. ","shortLead":"A német kancellár és a magyar kormányfő néhány órára még a nézetkülönbségeket is félre tudták tenni, hogy közösen...","id":"20190819_Lezart_utcakkal_unnepeltek_a_szabadsagot_Sopronban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bdfde1f-7513-440d-881a-4bda45a85ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1775625c-4a88-4675-b71f-09c02d0b3e31","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_Lezart_utcakkal_unnepeltek_a_szabadsagot_Sopronban","timestamp":"2019. augusztus. 19. 17:00","title":"Lezárt utcákkal ünnepelték a 30 éves szabadságot Sopronban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc0e954-f4da-4f63-b8a6-ffae031a78b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több Twitter-üzenetben ment neki a The New York Times című amerikai napilapnak Donald Trump amerikai elnök, miután egy kiszivárogtatott hangfelfelvétel alapján kiderült: a lap főszerkesztője, Dean Baquet azt kérte, hogy a jövőben a lap a Trumppal foglalkozó cikkekben az elnök állítólagos rasszizmusára koncentráljon.","shortLead":"Több Twitter-üzenetben ment neki a The New York Times című amerikai napilapnak Donald Trump amerikai elnök, miután...","id":"20190819_Trump_szerint_a_New_York_Times_ordogi_propagandagepezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cc0e954-f4da-4f63-b8a6-ffae031a78b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f2b799-17f2-4536-8205-f5ca70c22050","keywords":null,"link":"/vilag/20190819_Trump_szerint_a_New_York_Times_ordogi_propagandagepezet","timestamp":"2019. augusztus. 19. 13:11","title":"Trump szerint a New York Times ördögi propagandagépezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1d9235-e358-49e7-88fd-21a93f2c794b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hiába utasította el Dánia és Grönland is a sziget amerikai megvásárlását, Donald Trump gazdasági tanácsadója szerint az amerikai elnök tényleg érdeklődik az üzlet iránt.","shortLead":"Hiába utasította el Dánia és Grönland is a sziget amerikai megvásárlását, Donald Trump gazdasági tanácsadója szerint...","id":"20190818_Trumpot_tenyleg_erdekli_Gronland_megvasarlasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b1d9235-e358-49e7-88fd-21a93f2c794b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739c8b31-1acf-4d70-9eac-b8ca1121d418","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190818_Trumpot_tenyleg_erdekli_Gronland_megvasarlasa","timestamp":"2019. augusztus. 18. 21:12","title":"Trumpot tényleg érdekli Grönland megvásárlása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f999aa82-e4c4-4aa4-8e38-6d9aeaf05f20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindeközben 204 383-szor hallotta a \"sofőr\" az Is there Life On Mars? című David Bowie számot.","shortLead":"Mindeközben 204 383-szor hallotta a \"sofőr\" az Is there Life On Mars? című David Bowie számot.","id":"20190819_Megtette_elso_koret_a_Nap_korul_a_Tesla_autoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f999aa82-e4c4-4aa4-8e38-6d9aeaf05f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109a2757-1788-4526-b363-83bcc4df31cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190819_Megtette_elso_koret_a_Nap_korul_a_Tesla_autoja","timestamp":"2019. augusztus. 19. 20:47","title":"Megkerülte a Napot a Tesla autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488eb87e-a00a-42ac-90dd-a0015413816f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Húszcentis műanyagot is találtak a tengeri tehén gyomrában.","shortLead":"Húszcentis műanyagot is találtak a tengeri tehén gyomrában.","id":"20190818_Meghalt_Mariam_a_tavasszal_megmentett_tengeri_tehen_muanyag_volt_a_gyomraban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=488eb87e-a00a-42ac-90dd-a0015413816f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300172a4-09b5-4a3f-b7ec-e07333d2f64f","keywords":null,"link":"/elet/20190818_Meghalt_Mariam_a_tavasszal_megmentett_tengeri_tehen_muanyag_volt_a_gyomraban","timestamp":"2019. augusztus. 18. 10:29","title":"A műanyagokba halt bele Mariam, a tavasszal megmentett dugong","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]