5. A váci homokozó

Fördős Attila, Vác polgármestere a nyáron átadott egy teljes homokozót, a fényképről pedig azt is megtudtuk, hogyan ne álljunk, ha fotóznak, milyen ne legyen a testbeszédünk, ha a mellettünk lévőt fotózzák, hogyan ne játsszunk a fényekkel és az árnyékokkal, ha a nyár közepén egy fa alatt készítünk képet, hogyan ne hordjunk inget, és úgy egyébként is, komolyan, egy homokozó? A váciak bezzeg hálátlanok voltak, ősszel leváltották a polgármestert.

4. Az eltűnt Pécs felirat

Ez volt a négy betű, amelyet az önkormányzati választás kampányhajrájában 2,7 millió forintért elkészítettek, felavattak, majd másnap reggelre eltüntettek. Kiderült ugyanis, hogy az az apróság senkinek nem jutott addig eszébe, hogy a betűk balesetveszélyesek voltak. A megrendelő és felavató Páva Zsolt csak azért nem bukott meg, mert a Fidesz el sem indította a választáson, de hiába a kormánypárti jelöltcsere, az ellenzék könnyedén behúzta a várost.

3. Az egri zöldhullám

Valójában teljesen jó gondolat, hogy összehangolják a jelzőlámpákat, de valljuk be, van abban valami nagyon szürreális, ha egy kampányban a polgármester átad egy zöldhullámot. Egerben Habis László megtette ezt – majd a választáson simán megbukott.

2. A Puskás-stadion

Igazán kár, hogy napokig amiatt ment a hiszti, hogy fel kell-e állni a Nélküledre, mert a stadionavató igazi szépsége így háttérbe szorult: Orbán Viktor a sorozatos kifütyülései óta már inkább nem mond beszédeket a stadionok avatóünnepségén, inkább egy kisfilmet készítettek, aminek a csúcspontjaként a miniszterelnök a Karmelita kolostorból átbikáz egy labdát Pestre.

1. A mindkét kampányban átadott zalai poros út

Nem mindennapi bravúrral szerezte meg Vigh László, Zalaegerszeg fideszes parlamenti képviselője, Nagylengyel és Milejszeg polgármestereivel közösen dolgozva az év legjobb átadóünnepsége díjat. Az talán még nem is lett volna meglepő, hogy egy másfél kilométeres poros, murvával borított utat adtak át, az viszont mindenképp csodálatos ötlet volt, hogy ugyanazt az utat átadták előbb tavasszal az európai parlamenti, aztán ősszel az önkormányzati választás kampányában is. Sikerrel: a megyeszékhelyen és mindkét faluban is gond nélkül újraválasztották a polgármestert.