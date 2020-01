Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2874547-fc1f-40ff-aa32-4f89bc87f885","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tűzoltók vették fel a lángtengert.","shortLead":"Tűzoltók vették fel a lángtengert.","id":"20200101_Video_keresztul_az_ausztral_bozottuz_poklan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2874547-fc1f-40ff-aa32-4f89bc87f885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab5d778-81eb-40d9-99db-3c2e9e5fe255","keywords":null,"link":"/elet/20200101_Video_keresztul_az_ausztral_bozottuz_poklan","timestamp":"2020. január. 01. 15:14","title":"Videó: keresztül az ausztrál bozóttűz poklán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc09153-1922-4bbd-b856-c1a733c49790","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Townew új okoskukájával többé nem lesz vita tárgya, ki vigye ki a szemetet, mert a legkényelmetlenebb részt a gép intézi.","shortLead":"A Townew új okoskukájával többé nem lesz vita tárgya, ki vigye ki a szemetet, mert a legkényelmetlenebb részt a gép...","id":"20191231_Ez_a_szemetes_magatol_osszekoti_a_kukazsakot_es_ujat_is_rak_bele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cc09153-1922-4bbd-b856-c1a733c49790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11492cd3-8e9c-4ac1-9275-2c2b187697d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191231_Ez_a_szemetes_magatol_osszekoti_a_kukazsakot_es_ujat_is_rak_bele","timestamp":"2019. december. 31. 19:33","title":"Ez a szemetes magától összeköti a kukazsákot és újat is rak bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A három férfiből és egy nőből álló banda főként idős emberek otthonait rabolta ki Észak-Írország Co Fermanagh megyéjében.","shortLead":"A három férfiből és egy nőből álló banda főként idős emberek otthonait rabolta ki Észak-Írország Co Fermanagh...","id":"20200101_Magyar_bunbanda_rabolt_ki_idoseket_EszakIrorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7532e82c-6b2b-431d-8a91-27219b65ef65","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Magyar_bunbanda_rabolt_ki_idoseket_EszakIrorszagban","timestamp":"2020. január. 01. 12:23","title":"Magyar bűnbanda rabolt ki időseket Észak-Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae8323-3db0-4839-bf8d-c6bf91bc451f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint politikai értelemben Orbán fiatal középkorúnak számít, magát viszont túl öregnek nevezte. Borkai szexvideójáról és Harry Potterről is beszélt.","shortLead":"A miniszter szerint politikai értelemben Orbán fiatal középkorúnak számít, magát viszont túl öregnek nevezte. Borkai...","id":"20191231_gulyas_gergely_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae8323-3db0-4839-bf8d-c6bf91bc451f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49fa0868-769e-4774-9bd3-c50d9e862341","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_gulyas_gergely_orban_viktor","timestamp":"2019. december. 31. 18:10","title":"Gulyás Gergely: Orbán Viktornál jobban senki nem ismeri a néplelket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e3cc9d-7531-421d-a0b6-497ab840b26e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A feltételezett elkövető tagadja tettét.","shortLead":"A feltételezett elkövető tagadja tettét.","id":"20191231_Megrongaltak_Picasso_egyik_kepet_a_londoni_Tate_Modernben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14e3cc9d-7531-421d-a0b6-497ab840b26e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a3ba72-3aae-4eba-9fd2-419c5a43b600","keywords":null,"link":"/vilag/20191231_Megrongaltak_Picasso_egyik_kepet_a_londoni_Tate_Modernben","timestamp":"2019. december. 31. 16:05","title":"Megrongálták Picasso egyik képét a londoni Tate Modernben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b8972a-5807-4f3e-89df-d73dc4c45100","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök az állampolgárok segítségét kérik Kárpáti Dániel megtalálásához.","shortLead":"A rendőrök az állampolgárok segítségét kérik Kárpáti Dániel megtalálásához.","id":"20191231_Ot_keresi_a_rendorseg_a_kobanyai_no_megolese_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9b8972a-5807-4f3e-89df-d73dc4c45100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe28cc3-c551-4f11-b725-a1521ec38bad","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_Ot_keresi_a_rendorseg_a_kobanyai_no_megolese_miatt","timestamp":"2019. december. 31. 11:20","title":"Őt keresi a rendőrség a kőbányai nő megölése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7436d2e9-d815-479c-bb12-7a54203f6b16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mutatunk két ingyenes szolgáltatást, amellyel egy fotóba illesztheti az esztendő során készült legjobb Instagram-képeket.","shortLead":"Mutatunk két ingyenes szolgáltatást, amellyel egy fotóba illesztheti az esztendő során készült legjobb...","id":"20191231_instagram_best_nine_kollazs_keszitese_hogyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7436d2e9-d815-479c-bb12-7a54203f6b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a80a61e-9f9d-42e4-bf1e-f360c8b8db08","keywords":null,"link":"/tudomany/20191231_instagram_best_nine_kollazs_keszitese_hogyan","timestamp":"2019. december. 31. 15:33","title":"Így csinálhat látványos kollázst az idén készült Instagram-fotóiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tévébeszédben mondta el, hogy ő nem korrupt, hanem összeesküvés áldozata.","shortLead":"Tévébeszédben mondta el, hogy ő nem korrupt, hanem összeesküvés áldozata.","id":"20200101_Netanjahu_igenyt_tart_a_mentelmi_jogra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2e546c-2742-49da-9957-6e74cb61caa9","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Netanjahu_igenyt_tart_a_mentelmi_jogra","timestamp":"2020. január. 01. 21:24","title":"Netanjahu igényt tart a mentelmi jogra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]