Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"449b1181-8ef6-4ca9-bd14-33a078d99ecb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni külügyminiszter arányos megtorló lépésnek nevezte és befejezettnek mondta a rakétacsapásokat, amelynek csak iraki áldozatairól tudni egyelőre. Az egyik rakéta fel sem robbant.","shortLead":"Az iráni külügyminiszter arányos megtorló lépésnek nevezte és befejezettnek mondta a rakétacsapásokat, amelynek csak...","id":"20200108_Trump_minden_rendben_van_raketatamadasainak_az_amerikaiak_egyelore_nem_gondolkoznak_valaszcsapasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=449b1181-8ef6-4ca9-bd14-33a078d99ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51fa8e94-a735-4640-83f7-531e70dd27c2","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_Trump_minden_rendben_van_raketatamadasainak_az_amerikaiak_egyelore_nem_gondolkoznak_valaszcsapasban","timestamp":"2020. január. 08. 07:23","title":"Trump szerint \"minden rendben van\", az amerikaiak egyelőre nem gondolkoznak válaszcsapásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 12 és egy 13 éves gyerekre lőtt a bevadult férfi, mindketten túlélték.","shortLead":"Egy 12 és egy 13 éves gyerekre lőtt a bevadult férfi, mindketten túlélték.","id":"20200107_A_gyerekek_koze_lott_egy_amerikai_autos_mert_hogolyoval_dobaltak_a_kocsijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf9eafb-5aed-4e99-9222-6433672798f7","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_A_gyerekek_koze_lott_egy_amerikai_autos_mert_hogolyoval_dobaltak_a_kocsijat","timestamp":"2020. január. 07. 11:37","title":"Gyerekekre lőtt egy amerikai autós, mert hógolyóval dobálták a kocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e398c511-2a3f-4c10-bb2e-5c3b9f69b997","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo már a tavalyi évben megvillantotta, min dolgozik, de most már kézzelfogható termék is van belőle: íme az összehajtható képernyős ThinkPad X1 Fold.","shortLead":"A Lenovo már a tavalyi évben megvillantotta, min dolgozik, de most már kézzelfogható termék is van belőle: íme...","id":"20200107_lenovo_thinkpad_x1_fold_hajlithato_kijelzos_laptop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e398c511-2a3f-4c10-bb2e-5c3b9f69b997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a2eb47-1428-402f-b6d1-f975fe73ee6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_lenovo_thinkpad_x1_fold_hajlithato_kijelzos_laptop","timestamp":"2020. január. 07. 10:03","title":"Íme az első újfajta laptop: a Lenovo gépének képernyője papírként összehajtható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83211e52-7a65-4ab3-89c1-f4d6557bfc58","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Iváncsa polgármestere, Molnár Tibor indul a Fidesz támogatásával a Fejér megyei 4-es választókerületében.","shortLead":"Iváncsa polgármestere, Molnár Tibor indul a Fidesz támogatásával a Fejér megyei 4-es választókerületében.","id":"20200107_Eldolt_fuggetlen_jeloltet_tamogat_a_Fidesz_a_dunaujvarosi_idokozin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83211e52-7a65-4ab3-89c1-f4d6557bfc58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa52c0a4-b574-4eb3-aaf1-be67fb3bfe16","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Eldolt_fuggetlen_jeloltet_tamogat_a_Fidesz_a_dunaujvarosi_idokozin","timestamp":"2020. január. 07. 14:38","title":"Eldőlt, hogy független jelöltet támogat a Fidesz a dunaújvárosi időközin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a431a36-7488-49ac-aaa9-077a4e9d7962","c_author":"Sz. Bíró Zoltán","category":"360","description":"Olvadás köszöntött be a Nyugat és Oroszország kapcsolatában, anélkül hogy Moszkvának engedményt kellett volna tennie. Vlagyimir Putyin kijátszhatja a kínai kártyát is, de rendszerének belső problémái miatt aligha vállalkozik újabb külpolitikai kalandra – véli szerzőnk, akinek most jelent meg Putyin Oroszországa című új könyve.","shortLead":"Olvadás köszöntött be a Nyugat és Oroszország kapcsolatában, anélkül hogy Moszkvának engedményt kellett volna tennie...","id":"202001__oroszorszag_avilagban__anyugat_dilemmaja__kina_vonzereje__tobbdimenzios_jatszma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a431a36-7488-49ac-aaa9-077a4e9d7962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6352136-ec05-40c6-9096-aebb2f6b7faa","keywords":null,"link":"/360/202001__oroszorszag_avilagban__anyugat_dilemmaja__kina_vonzereje__tobbdimenzios_jatszma","timestamp":"2020. január. 08. 11:00","title":"Oroszország visszakerülhet a jófiúk klubjába, ha nem kacérkodik Kínával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30781ad-9252-4670-9d8d-55bf4c6c4b2c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az egyik vegasi parkolóház tetején egy rendszám nélküli, új négykarikás modell bukkant fel.","shortLead":"Az egyik vegasi parkolóház tetején egy rendszám nélküli, új négykarikás modell bukkant fel.","id":"20200106_exkluziv_titokzatos_uj_audit_fotoztunk_las_vegasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f30781ad-9252-4670-9d8d-55bf4c6c4b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580fe9d7-06ef-4187-8c56-561c614c4e87","keywords":null,"link":"/cegauto/20200106_exkluziv_titokzatos_uj_audit_fotoztunk_las_vegasban","timestamp":"2020. január. 06. 17:56","title":"Exkluzív: titokzatos, új Audit fotóztunk Las Vegasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenlegi, részben tesztpadokon megállapított fogyasztási adatok helyett sokkal pontosabb képet adhat az autók tényleges üzemanyag-felhasználásáról az új készülék. ","shortLead":"A jelenlegi, részben tesztpadokon megállapított fogyasztási adatok helyett sokkal pontosabb képet adhat az autók...","id":"20200107_Kotelezo_lett_az_uj_tipusu_autokban_a_fogyasztast_rogzito_keszulek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74fd6af5-2dcc-457b-8209-69f91ec9daed","keywords":null,"link":"/cegauto/20200107_Kotelezo_lett_az_uj_tipusu_autokban_a_fogyasztast_rogzito_keszulek","timestamp":"2020. január. 07. 10:14","title":"Kötelező lett az új autókban a fogyasztást rögzítő rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"15 járművel bővítik a flottát.","shortLead":"15 járművel bővítik a flottát.","id":"20200108_volvo_busz_volanbusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832d14be-2536-44e8-bd92-4629bd8f7b40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200108_volvo_busz_volanbusz","timestamp":"2020. január. 08. 11:23","title":"A Volán 2,8 milliárd forintért vásárol Volvo buszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]