[{"available":true,"c_guid":"e17f729a-c552-4ad3-b3ac-0a987e2439be","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Szlovák Közúti Fuvarozók Egyesülete tart demonstrációkat a határhoz közeli utakon.","shortLead":"A Szlovák Közúti Fuvarozók Egyesülete tart demonstrációkat a határhoz közeli utakon.","id":"20200113_Korlatozzak_a_kamionok_kozlekedeset_Nograd_megyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e17f729a-c552-4ad3-b3ac-0a987e2439be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580b45b5-c07f-441c-a353-2fb0dd3afeaf","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Korlatozzak_a_kamionok_kozlekedeset_Nograd_megyeben","timestamp":"2020. január. 13. 08:28","title":"Korlátozzák a kamionok közlekedését Nógrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41610485-983d-41c6-b098-3ba165456c0d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha a Flybe csődbe megy, négy hónapon belül ez lesz a második összeomló brit légitársaság.","shortLead":"Ha a Flybe csődbe megy, négy hónapon belül ez lesz a második összeomló brit légitársaság.","id":"20200113_Az_osszeomlas_hatarara_kerult_az_egyik_legnagyobb_brit_legitarsasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41610485-983d-41c6-b098-3ba165456c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f90c15c-ceac-4327-be98-8c9a04a8e1eb","keywords":null,"link":"/kkv/20200113_Az_osszeomlas_hatarara_kerult_az_egyik_legnagyobb_brit_legitarsasag","timestamp":"2020. január. 13. 14:01","title":"Az összeomlás határára került az egyik legnagyobb brit légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec4fb71-bc43-4e28-9cea-b5dafc3e1028","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre senki sem jelentkezett a támadás elkövetőjeként. ","shortLead":"Egyelőre senki sem jelentkezett a támadás elkövetőjeként. ","id":"20200112_Amerikai_katonak_legitamaszpontjat_erte_tamadas_Irakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ec4fb71-bc43-4e28-9cea-b5dafc3e1028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628ac390-3894-4fb8-8ef7-734c7e7570a2","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Amerikai_katonak_legitamaszpontjat_erte_tamadas_Irakban","timestamp":"2020. január. 12. 18:40","title":"Amerikai katonák légitámaszpontját érte támadás Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80fcf29e-aa7b-47d3-a755-d03f9b8a6848","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Huszonhét év után megszűnt a videojátékokkal foglalkozó nyomtatott sajtó Magyarországon. A decemberi lapszámaikkal egyszerre elköszönt két gamermagazin, a PC Guru és a GameStar sorsát kiadóik egyaránt a print lappiac hanyatlásának nyakába varrják. A probléma ennél valamivel összetettebbnek tűnik.","shortLead":"Huszonhét év után megszűnt a videojátékokkal foglalkozó nyomtatott sajtó Magyarországon. A decemberi lapszámaikkal...","id":"202002__videojatekos_ujsagok__guruk_es_csillagok__lapzarta__game_over","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80fcf29e-aa7b-47d3-a755-d03f9b8a6848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf6473f-baf1-4673-92cb-a74a7b896a18","keywords":null,"link":"/360/202002__videojatekos_ujsagok__guruk_es_csillagok__lapzarta__game_over","timestamp":"2020. január. 12. 08:15","title":"Game over: Miért szűnt meg 27 év után a nyomtatott PC Guru és GameStar? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e50da3-d744-4b1e-9969-1e989f4bdb86","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Amerikai drónnak nézni egy utasszállítót több mint hiba - mondja a szakértő. ","shortLead":"Amerikai drónnak nézni egy utasszállítót több mint hiba - mondja a szakértő. ","id":"20200111_Az_irani_hadsereg_kepzettsegi_szintjerol_is_sok_kerdest_felvet_az_ukran_gep_lelovese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89e50da3-d744-4b1e-9969-1e989f4bdb86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3909b64d-84ab-4251-a656-b950871897b2","keywords":null,"link":"/vilag/20200111_Az_irani_hadsereg_kepzettsegi_szintjerol_is_sok_kerdest_felvet_az_ukran_gep_lelovese","timestamp":"2020. január. 11. 21:34","title":"Az iráni hadsereg képzettségi szintjéről is sokat elárul az ukrán gép lelövése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c39a931e-4f0c-47a5-9ea7-0fe1f3f9cec8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az 56 éves férfi az év utolsó napján egy buli közben halt meg.","shortLead":"Az 56 éves férfi az év utolsó napján egy buli közben halt meg.","id":"20200112_Megoltek_szilveszterkor_egy_dunavarsanyi_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c39a931e-4f0c-47a5-9ea7-0fe1f3f9cec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab330f6-c9db-4417-a9f7-916719e52c6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200112_Megoltek_szilveszterkor_egy_dunavarsanyi_ferfit","timestamp":"2020. január. 12. 12:21","title":"Egy család ölt meg szilveszterkor egy dunavarsányi férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452d63f2-bb23-4081-b752-96fe545abf5c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy milyen a hagyományos BMW-értékekkel szakító új 1-es, és azt is megnéztük, hogy miben különbözik tőle a divatterepjárósra faragott új X1-es. ","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy milyen a hagyományos BMW-értékekkel szakító új 1-es, és azt is megnéztük, hogy miben különbözik tőle...","id":"20200112_ev_autoja_2020_finalista_uj_1es_bmw_teszt_meneproba_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=452d63f2-bb23-4081-b752-96fe545abf5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96673770-bf96-41de-b3da-04c6a1e65d69","keywords":null,"link":"/cegauto/20200112_ev_autoja_2020_finalista_uj_1es_bmw_teszt_meneproba_velemeny","timestamp":"2020. január. 12. 11:30","title":"Leteszteltük a 2020-as Év Autója döntős 1-es BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3e9d69-8cae-4f5e-b9ce-300e5a2e4804","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szexizmusra és rossz bánásmódra panaszkodott.","shortLead":"Szexizmusra és rossz bánásmódra panaszkodott.","id":"20200112_Iran_egyetlen_noi_olimpiai_ermes_sportoloja_kulfoldre_koltozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d3e9d69-8cae-4f5e-b9ce-300e5a2e4804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae83e3e-2493-424a-b364-ac2a4bc202c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Iran_egyetlen_noi_olimpiai_ermes_sportoloja_kulfoldre_koltozott","timestamp":"2020. január. 12. 18:18","title":"Irán egyetlen női olimpiai érmes sportolója külföldre költözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]