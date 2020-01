Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9d603e5-0c88-4edd-aa8e-8f8d4bf78f9b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nukleáris riadóra ébredt vasárnap reggel Kanada Ontario államának 14 millió lakosa, ám kiderült, hogy vaklárma volt a riasztás.\r

\r

","shortLead":"Nukleáris riadóra ébredt vasárnap reggel Kanada Ontario államának 14 millió lakosa, ám kiderült, hogy vaklárma volt...","id":"20200112_Nuklearis_riadora_ebredtek_vasarnap_Ontarioban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9d603e5-0c88-4edd-aa8e-8f8d4bf78f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6937a29f-1961-4b2f-b4a3-eb3942020996","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Nuklearis_riadora_ebredtek_vasarnap_Ontarioban","timestamp":"2020. január. 12. 21:05","title":"Nukleáris riadóra ébredtek vasárnap Ontarióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c7e20d9-56af-44db-8f7f-56d97ee1ca3d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jézus korában használatos folyadékmérő kőtáblát találtak az Izraeli Régészeti Hivatal (IAA) szakemberei Jeruzsálem mai óvárosa melletti Dávid városában, az ősi Jeruzsálemben folytatott ásatásokon.","shortLead":"Jézus korában használatos folyadékmérő kőtáblát találtak az Izraeli Régészeti Hivatal (IAA) szakemberei Jeruzsálem mai...","id":"20200112_2000_eves_folyadekmero_kotabla_jeruzsalem_david","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c7e20d9-56af-44db-8f7f-56d97ee1ca3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48cfc068-b47a-4eea-895a-594b1af1dec8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200112_2000_eves_folyadekmero_kotabla_jeruzsalem_david","timestamp":"2020. január. 12. 16:03","title":"2000 éves folyadékmérő kőtáblát találtak Jeruzsálemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ építésének pótmunkái indokolják a jelentős drágulást.","shortLead":"Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ építésének pótmunkái indokolják a jelentős drágulást.","id":"20200113_Tovabbi_5_milliard_forinttal_dragult_a_Ligetprojekt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703c5d5e-46e6-459e-88c0-5e1cd70b68d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200113_Tovabbi_5_milliard_forinttal_dragult_a_Ligetprojekt","timestamp":"2020. január. 13. 17:06","title":"További 5 milliárd forinttal drágult a Liget-projekt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81df564b-2437-48f3-843d-8dafd3181a29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokat erősödtek Hosszú Levente karjai és a háta, amióta novemberben megkapta a 700 millió forint értékű génterápiás kezelést – derül ki az RTL Klub Híradójából.\r

","shortLead":"Sokat erősödtek Hosszú Levente karjai és a háta, amióta novemberben megkapta a 700 millió forint értékű génterápiás...","id":"20200114_sma_levente_genterapia_fejlodes_erosodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81df564b-2437-48f3-843d-8dafd3181a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6a84b5-c219-4422-b68d-bf31b9edef6a","keywords":null,"link":"/elet/20200114_sma_levente_genterapia_fejlodes_erosodes","timestamp":"2020. január. 14. 05:22","title":"Látványosan fejlődik, ügyesedik az SMA-s Levente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30e6df7-6b38-40fe-89b8-9b66c178d865","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fiú rögtön megszökött, ahogy kikerült a verekedésről szóló videó.","shortLead":"A fiú rögtön megszökött, ahogy kikerült a verekedésről szóló videó.","id":"20200113_Letartoztattak_a_kaposvari_gyermekotthonban_tortent_bantalmazas_17_eves_gyanusitottjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d30e6df7-6b38-40fe-89b8-9b66c178d865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8e90d9-aaa9-4e20-923c-ae6868fcaa3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Letartoztattak_a_kaposvari_gyermekotthonban_tortent_bantalmazas_17_eves_gyanusitottjat","timestamp":"2020. január. 13. 13:37","title":"Letartóztatták a kaposvári gyermekotthonban történt bántalmazás 17 éves gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4657433-355e-4432-a3dd-f2ee8d7ac978","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem jutott be a legjobbak közé az Akik maradtak, de az idei gála azért még bőven szolgálhat meglepetésekkel. ","shortLead":"Nem jutott be a legjobbak közé az Akik maradtak, de az idei gála azért még bőven szolgálhat meglepetésekkel. ","id":"20200113_Oscar_dij_jeloltek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4657433-355e-4432-a3dd-f2ee8d7ac978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56acc27f-c99e-4103-bf5f-d6e4268259c9","keywords":null,"link":"/kultura/20200113_Oscar_dij_jeloltek","timestamp":"2020. január. 13. 14:34","title":"Nincs magyar jelölt idén az Oscar-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452d63f2-bb23-4081-b752-96fe545abf5c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy milyen a hagyományos BMW-értékekkel szakító új 1-es, és azt is megnéztük, hogy miben különbözik tőle a divatterepjárósra faragott új X1-es. ","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy milyen a hagyományos BMW-értékekkel szakító új 1-es, és azt is megnéztük, hogy miben különbözik tőle...","id":"20200112_ev_autoja_2020_finalista_uj_1es_bmw_teszt_meneproba_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=452d63f2-bb23-4081-b752-96fe545abf5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96673770-bf96-41de-b3da-04c6a1e65d69","keywords":null,"link":"/cegauto/20200112_ev_autoja_2020_finalista_uj_1es_bmw_teszt_meneproba_velemeny","timestamp":"2020. január. 12. 11:30","title":"Leteszteltük a 2020-as Év Autója döntős 1-es BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7586ea05-e767-4ba0-ac06-e23ce06686fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz és a török kormányfő szerdán találkozott egymással, akkor szólították fel a líbiai katonai erőket a tűzszünetre. ","shortLead":"Az orosz és a török kormányfő szerdán találkozott egymással, akkor szólították fel a líbiai katonai erőket...","id":"20200112_tuzszunet_libiai_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7586ea05-e767-4ba0-ac06-e23ce06686fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca619a8-f522-4a62-ac6b-fb0947229c90","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_tuzszunet_libiai_kormany","timestamp":"2020. január. 12. 10:37","title":"Putyin és Erdogan felszólítására tűzszünet lesz Líbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]