[{"available":true,"c_guid":"3c9a5429-07ee-417b-8b8f-2511faed8097","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 26. SAG-gáláig kellett várni a nagy pillanatra.","shortLead":"A 26. SAG-gáláig kellett várni a nagy pillanatra.","id":"20200120_Brad_Pitt_es_Jennifer_Aniston_vegre_egymasra_talalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c9a5429-07ee-417b-8b8f-2511faed8097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d4f2d1-8c93-4c45-99f4-08801b3976cc","keywords":null,"link":"/elet/20200120_Brad_Pitt_es_Jennifer_Aniston_vegre_egymasra_talalt","timestamp":"2020. január. 20. 09:43","title":"Brad Pitt és Jennifer Aniston végre egymásra talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Összességében még két számjegyű az albérletek drágulása, de egyre több jel utal arra, hogy a végéhez közeledhet az áremelkedés.","shortLead":"Összességében még két számjegyű az albérletek drágulása, de egyre több jel utal arra, hogy a végéhez közeledhet...","id":"20200120_Sok_varosban_mar_nem_tudnak_tobb_penzt_elkerni_az_alberletekert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741b97d9-2544-42ca-9bb8-ad614ca87ade","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200120_Sok_varosban_mar_nem_tudnak_tobb_penzt_elkerni_az_alberletekert","timestamp":"2020. január. 20. 09:24","title":"Sok városban már nem tudnak több pénzt elkérni az albérletekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96477697-1b1a-4862-8caf-b56b492a32e3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A horvát válogatott papírforma győzelmet aratott a szlovák csapat felett a Duna Arénában zajló vízilabda Európa-bajnokság férfi tornáján a csoportküzdelmek szombati zárófordulójában, ezzel százszázalékos teljesítménnyel nyerte négyesét.","shortLead":"A horvát válogatott papírforma győzelmet aratott a szlovák csapat felett a Duna Arénában zajló vízilabda...","id":"20200118_Konnyed_gyozelemmel_zartak_a_vizilabda_Ebn_a_csoportkort_a_horvatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96477697-1b1a-4862-8caf-b56b492a32e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c517b2a-a632-4e1e-b206-b055ae4a24e0","keywords":null,"link":"/sport/20200118_Konnyed_gyozelemmel_zartak_a_vizilabda_Ebn_a_csoportkort_a_horvatok","timestamp":"2020. január. 18. 19:12","title":"Könnyed győzelemmel zárták a vízilabda Eb-n a csoportkört a horvátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47fd3a5d-eb7f-4665-b2c1-f95cda9e0653","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Amennyiben a várakozáson felül szereplő magyar férfi-kézilabdaválogatott még egy mérkőzést nyer az Európa-bajnokság középdöntőjében, jó esélye van kijutni az áprilisi olimpiai selejtezőtornára.","shortLead":"Amennyiben a várakozáson felül szereplő magyar férfi-kézilabdaválogatott még egy mérkőzést nyer az Európa-bajnokság...","id":"20200120_kezilabda_eb_magyar_valogatott_olimpiai_selejtezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47fd3a5d-eb7f-4665-b2c1-f95cda9e0653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"614252d7-0a6b-44d6-912f-b8f7cec3d7c3","keywords":null,"link":"/sport/20200120_kezilabda_eb_magyar_valogatott_olimpiai_selejtezo","timestamp":"2020. január. 20. 15:29","title":"Kézilabda: még egy győzelem, és jöhet az olimpiai selejtező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d2d282e-dcf6-4cae-8319-ff34d3160d55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tojással szaporodó kacsacsőrű emlős a klímaváltozás és az abból adódó szárazság miatt már Ausztrália több részéről eltűnt.","shortLead":"A tojással szaporodó kacsacsőrű emlős a klímaváltozás és az abból adódó szárazság miatt már Ausztrália több részéről...","id":"20200120_kacsacsoru_emlos_kihalas_veszelye_ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d2d282e-dcf6-4cae-8319-ff34d3160d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"029264df-44a1-4f82-985a-1be6fff39ffc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_kacsacsoru_emlos_kihalas_veszelye_ausztralia","timestamp":"2020. január. 20. 16:03","title":"Kihalás fenyegeti a kacsacsőrű emlőst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37eaf886-ccbc-48a8-8fa4-15c2306dc0a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három országos napilapban 440 millió forintért hirdettek adófizetői pénzből decemberben. ","shortLead":"A három országos napilapban 440 millió forintért hirdettek adófizetői pénzből decemberben. ","id":"20200118_karacsony_ujsaghirdetes_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37eaf886-ccbc-48a8-8fa4-15c2306dc0a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d134e54-1b04-481f-8fcf-342e09e7973d","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_karacsony_ujsaghirdetes_kormany","timestamp":"2020. január. 18. 17:23","title":"Ünnepek után is milliókért kívánt boldog karácsonyt hirdetésekben a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ffccc18-d172-4f5e-ab5a-60da1ea3b43b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tremmel Zoltán Vajna több érdekeltségében is ott volt, a Las Vegas kaszinóban most is igazgatósági tag.","shortLead":"Tremmel Zoltán Vajna több érdekeltségében is ott volt, a Las Vegas kaszinóban most is igazgatósági tag.","id":"202003_tremmelkt_advisory_vajna_bizalmasa_tanacsot_ad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ffccc18-d172-4f5e-ab5a-60da1ea3b43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf192ba-34d9-465a-9193-6b2aba8e49ba","keywords":null,"link":"/360/202003_tremmelkt_advisory_vajna_bizalmasa_tanacsot_ad","timestamp":"2020. január. 20. 10:00","title":"Andy Vajna bizalmasa tanácsokat készül adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fb5206-41a3-4210-8a37-63c2ff4f3c00","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az előző évhez képest 85 százalékkal nagyobb területen irtották ki az esőerdőt Amazónia észak-brazíliai részén 2019-ben – derült ki a legfrissebb hivatalos adatokból.","shortLead":"Az előző évhez képest 85 százalékkal nagyobb területen irtották ki az esőerdőt Amazónia észak-brazíliai részén 2019-ben...","id":"20200118_brazilia_amazonia_erdoirtas_merteke_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05fb5206-41a3-4210-8a37-63c2ff4f3c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c609f7-94c2-441f-8dec-ff7d3c6b553b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_brazilia_amazonia_erdoirtas_merteke_2019","timestamp":"2020. január. 18. 18:03","title":"Drámai adat jött Brazíliából, hihetetlen sebességgel irtják az erdőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]