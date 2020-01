Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d2d282e-dcf6-4cae-8319-ff34d3160d55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tojással szaporodó kacsacsőrű emlős a klímaváltozás és az abból adódó szárazság miatt már Ausztrália több részéről eltűnt.","shortLead":"A tojással szaporodó kacsacsőrű emlős a klímaváltozás és az abból adódó szárazság miatt már Ausztrália több részéről...","id":"20200120_kacsacsoru_emlos_kihalas_veszelye_ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d2d282e-dcf6-4cae-8319-ff34d3160d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"029264df-44a1-4f82-985a-1be6fff39ffc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_kacsacsoru_emlos_kihalas_veszelye_ausztralia","timestamp":"2020. január. 20. 16:03","title":"Kihalás fenyegeti a kacsacsőrű emlőst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dfd909d-31ac-4fac-aa44-c1245b274ef0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A jobbátlövő Balogh Zsolt szerint a magyar férfi kézilabda-válogatott tagjainak továbbra is szerénynek kell maradniuk az olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokságon, mert csak akkor lehetnek sikeresek a következő meccseken is.","shortLead":"A jobbátlövő Balogh Zsolt szerint a magyar férfi kézilabda-válogatott tagjainak továbbra is szerénynek kell maradniuk...","id":"20200120_kezilabda_eb_balogh_zsolt_magyar_valogatott_kozepdonto_svedorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dfd909d-31ac-4fac-aa44-c1245b274ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60724da-947b-4a3b-b69a-825293429a1e","keywords":null,"link":"/sport/20200120_kezilabda_eb_balogh_zsolt_magyar_valogatott_kozepdonto_svedorszag","timestamp":"2020. január. 20. 22:03","title":"Kézilabda-Eb: „Szerénynek kell maradni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sensor Tower elemzőcég összesítette, hogy 2019-ben melyik alkalmazást hányan töltötték le a világon.","shortLead":"A Sensor Tower elemzőcég összesítette, hogy 2019-ben melyik alkalmazást hányan töltötték le a világon.","id":"20200119_facebook_tiktok_sensor_tower_letoltesi_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de5a976-c687-4079-a77c-00d5c0b05ea3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_facebook_tiktok_sensor_tower_letoltesi_adatok","timestamp":"2020. január. 19. 15:03","title":"Ez idegesítheti most legjobban Mark Zuckerberget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894690a4-8428-4a7e-b24b-650db90f4dfb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Magyarország 29-28 arányú győzelmet aratott Szlovénia ellen a férfi olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság második fordulójában. A malmöi kézilabda meccsen az első félidőt még a szlovénok nyerték, akkor az eredmény 16-13 volt.","shortLead":"Magyarország 29-28 arányú győzelmet aratott Szlovénia ellen a férfi olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság második...","id":"20200119_Magyar_gyozelem_Szlovenia_ellen_a_ferfi_kezilabda_olimpiai_kvalifikacios_Europabajnoksag_masodik_fordulojaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=894690a4-8428-4a7e-b24b-650db90f4dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5fc808-8910-4f95-8724-02d325bfbf57","keywords":null,"link":"/sport/20200119_Magyar_gyozelem_Szlovenia_ellen_a_ferfi_kezilabda_olimpiai_kvalifikacios_Europabajnoksag_masodik_fordulojaban","timestamp":"2020. január. 19. 17:47","title":"Magyar győzelem Szlovénia ellen a férfi kézilabda Európa-bajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b6e9bd-eca5-4864-8481-0f2bccf44f1b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A bűnszervezet 14 céget használt fel, hogy ne kelljen adót fizetnie.","shortLead":"A bűnszervezet 14 céget használt fel, hogy ne kelljen adót fizetnie.","id":"20200120_Vadat_emeltek_az_afacsalo_etolajkereskedok_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36b6e9bd-eca5-4864-8481-0f2bccf44f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf1689c-3394-45dc-8344-25ed991d9152","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_Vadat_emeltek_az_afacsalo_etolajkereskedok_ellen","timestamp":"2020. január. 20. 12:30","title":" Közel 300 millió forintnyi áfát csalt el egy magyar bűnszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51af6aa8-a6c3-4cc6-869d-45c475873f62","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hosszabb menetidőre kell számítani az intézkedés miatt. ","shortLead":"Hosszabb menetidőre kell számítani az intézkedés miatt. ","id":"20200119_Lezarjak_ket_orara_az_M1es_autopalyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51af6aa8-a6c3-4cc6-869d-45c475873f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18551165-5991-4e92-a1b9-c966c72fe5db","keywords":null,"link":"/cegauto/20200119_Lezarjak_ket_orara_az_M1es_autopalyat","timestamp":"2020. január. 19. 07:50","title":"Lezárják két órára az M1-es autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83cf0db-fc4f-4bca-962a-2296f1b5b750","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori Inconnu csoport és a demokratikus ellenzék meghatározó figurája volt Philipp Tibor. 2020. január 18-án hunyt el. ","shortLead":"Az egykori Inconnu csoport és a demokratikus ellenzék meghatározó figurája volt Philipp Tibor. 2020. január 18-án hunyt...","id":"20200119_Meghalt_Philipp_Tibor_az_egykori_demokratikus_ellenzek_tagja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a83cf0db-fc4f-4bca-962a-2296f1b5b750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7e0ab3-6b2b-444c-b71b-7ffd29c78251","keywords":null,"link":"/itthon/20200119_Meghalt_Philipp_Tibor_az_egykori_demokratikus_ellenzek_tagja","timestamp":"2020. január. 19. 11:34","title":"Meghalt Philipp Tibor, az egykori demokratikus ellenzék tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem sokkal az eset után beazonosították a feltételezett elkövetőt.","shortLead":"Nem sokkal az eset után beazonosították a feltételezett elkövetőt.","id":"20200121_Halalra_gazoltak_egy_kerekparost_Kiskoroson_a_sofor_elhajtott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb88968-fc98-4068-9ead-dad260580e0b","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Halalra_gazoltak_egy_kerekparost_Kiskoroson_a_sofor_elhajtott","timestamp":"2020. január. 21. 05:00","title":"Halálra gázoltak egy kerékpárost Kiskőrösön, a sofőr elhajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]