[{"available":true,"c_guid":"47fd3a5d-eb7f-4665-b2c1-f95cda9e0653","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Amennyiben a várakozáson felül szereplő magyar férfi-kézilabdaválogatott még egy mérkőzést nyer az Európa-bajnokság középdöntőjében, jó esélye van kijutni az áprilisi olimpiai selejtezőtornára.","shortLead":"Amennyiben a várakozáson felül szereplő magyar férfi-kézilabdaválogatott még egy mérkőzést nyer az Európa-bajnokság...","id":"20200120_kezilabda_eb_magyar_valogatott_olimpiai_selejtezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47fd3a5d-eb7f-4665-b2c1-f95cda9e0653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"614252d7-0a6b-44d6-912f-b8f7cec3d7c3","keywords":null,"link":"/sport/20200120_kezilabda_eb_magyar_valogatott_olimpiai_selejtezo","timestamp":"2020. január. 20. 15:29","title":"Kézilabda: még egy győzelem, és jöhet az olimpiai selejtező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d31ef1-48ff-48ea-b0ea-2390253c6bd1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eljárás folytatódik Magyarország ellen, de az EU soros elnökségét betöltő Horvátország szerint a büntetés nem old meg mindent, inkább párbeszédre kellene törekedni.","shortLead":"Az eljárás folytatódik Magyarország ellen, de az EU soros elnökségét betöltő Horvátország szerint a büntetés nem old...","id":"20200120_7_es_cikkely_horvatorszag_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1d31ef1-48ff-48ea-b0ea-2390253c6bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74803c9-11a4-4972-a3bf-9d322c80d6e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_7_es_cikkely_horvatorszag_magyarorszag","timestamp":"2020. január. 20. 15:08","title":"7-es cikkely: Horvátország nem büntetné Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Óriási tévedés volt 13 éve magánkézbe adni Borsodban a megyei állami onkológiai ellátást. A már eddig is milliárdos veszteségek tovább nőhetnek.","shortLead":"Óriási tévedés volt 13 éve magánkézbe adni Borsodban a megyei állami onkológiai ellátást. A már eddig is milliárdos...","id":"202003__miskolci_korhazbotrany__nevtelen_levelek__maganerdek__regen_elszabtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb5dba5-c15e-4c4e-aff7-3545f307ff4e","keywords":null,"link":"/360/202003__miskolci_korhazbotrany__nevtelen_levelek__maganerdek__regen_elszabtak","timestamp":"2020. január. 21. 07:00","title":"Mégis mi folyik a miskolci kórházban valójában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad8dd65-d949-473e-b78b-5924377944dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terméket visszahívták, mert halláskárosodást okozhat.","shortLead":"A terméket visszahívták, mert halláskárosodást okozhat.","id":"20200120_veszelyes_tuzijatek_green_wall_hallaskarosodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ad8dd65-d949-473e-b78b-5924377944dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f382a573-dfda-4ee3-b486-9d422bbf2f81","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_veszelyes_tuzijatek_green_wall_hallaskarosodas","timestamp":"2020. január. 20. 17:45","title":"Ha van önnél otthon ilyen tűzijáték, meg ne gyújtsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1943e5bc-aefc-4b00-9b26-5bca3b0200eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden jel arra mutat, hogy hasznosabban is el lehetett volna költeni az amerikai űrhadsereg felállítására adott kormányzati pénz első tételét.","shortLead":"Minden jel arra mutat, hogy hasznosabban is el lehetett volna költeni az amerikai űrhadsereg felállítására adott...","id":"20200120_amerika_urhadero_space_force_egyenruha_terepminta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1943e5bc-aefc-4b00-9b26-5bca3b0200eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85a0ca2-d0e6-4497-8cdc-759a970544ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_amerika_urhadero_space_force_egyenruha_terepminta","timestamp":"2020. január. 20. 09:33","title":"Bemutatták az amerikai űrhaderő egyenruháját, a fél internet ezen nevet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef74a9e2-b3ff-4e2f-9bee-f4dc814da29f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Két évtizede állt üresen a magyar Breuer Marcell által tervezett Pirelli Building New Havenben.","shortLead":"Két évtizede állt üresen a magyar Breuer Marcell által tervezett Pirelli Building New Havenben.","id":"20200120_Magyar_epitesz_brutalista_epuletebol_lesz_nulla_energiaigenyu_hotel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef74a9e2-b3ff-4e2f-9bee-f4dc814da29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4597cfa5-eeb9-4458-aff7-75cfa9531d29","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200120_Magyar_epitesz_brutalista_epuletebol_lesz_nulla_energiaigenyu_hotel","timestamp":"2020. január. 20. 14:06","title":"Elhagyatott IKEA-épületből lesz nulla energiaigényű hotel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc57646-fc6e-4ea4-8a6f-ae5db9ff86bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy Földnek ütköző aszteroida okozta a tömeges fajpusztulást 66 millió évvel ezelőtt – állapította meg egy új nemzetközi kutatás, melynek tudósai egyben cáfolták azt a korábbi elméletet, amely szerint vulkáni tevékenység számlájára írható a kihalás.","shortLead":"Egy Földnek ütköző aszteroida okozta a tömeges fajpusztulást 66 millió évvel ezelőtt – állapította meg egy új...","id":"20200119_aszteroida_vulkankitores_dinoszauruszok_kihalasa_dekkan_fennsik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fc57646-fc6e-4ea4-8a6f-ae5db9ff86bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d24b8b3-2518-4be4-bcf9-2d85584e1940","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_aszteroida_vulkankitores_dinoszauruszok_kihalasa_dekkan_fennsik","timestamp":"2020. január. 19. 18:03","title":"Végre lezárhatjuk az ősi vitát arról, mi okozta a dinoszauruszok kihalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad7d584a-6e8b-4781-8c1b-1a779b05af4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előzetesben már nem maradhatott a Kun-Mediátor Kft. egykori vezetője, de a bűnügyi felügyeletét meghosszabbíthatják.","shortLead":"Előzetesben már nem maradhatott a Kun-Mediátor Kft. egykori vezetője, de a bűnügyi felügyeletét meghosszabbíthatják.","id":"20200120_Bunugyi_felugyelet_Broker_Marcsi_kun_mediator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad7d584a-6e8b-4781-8c1b-1a779b05af4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46f740d-d430-40ad-9377-1d3d7d61da0c","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Bunugyi_felugyelet_Broker_Marcsi_kun_mediator","timestamp":"2020. január. 20. 08:38","title":"Bűnügyi felügyelet alatt tartanák Bróker Marcsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]