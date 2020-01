Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"Csatlós Hanna – Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Az egy éve elhunyt filmügyi biztos, üzletember és producer halála utáni időszakot szervezeti zűrzavar jellemezte, vezetők távoztak, a támogatásokról ítélkező szakmai Döntőbizottság kétszer lecserélődött, a Magyar Nemzeti Filmalap pedig meg is szűnt eddigi formájában. Megnéztük, hogy a Vajna halálát követő egy évben hogyan alakult át a filmgyártás struktúrája. ","shortLead":"Az egy éve elhunyt filmügyi biztos, üzletember és producer halála utáni időszakot szervezeti zűrzavar jellemezte...","id":"20200119_Mekkora_ur_maradt_Andy_Vajna_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5227ae3d-70cf-4c93-9136-d1a8605e670e","keywords":null,"link":"/kultura/20200119_Mekkora_ur_maradt_Andy_Vajna_utan","timestamp":"2020. január. 19. 20:00","title":"Hogyan boldogul ma a magyar filmgyártás Andy Vajna nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy látják, erre megvan a fedezet is.","shortLead":"Úgy látják, erre megvan a fedezet is.","id":"20200120_Legalabb_25_szazalekos_nyugdijemelest_szeretnenek_a_szakszervezetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ccc0c7-8b9c-4693-a179-63a12002e20a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_Legalabb_25_szazalekos_nyugdijemelest_szeretnenek_a_szakszervezetek","timestamp":"2020. január. 20. 06:17","title":"Legalább 25 százalékos nyugdíjemelést szeretnének a szakszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af23b4a3-8913-418f-8013-6f1e6b0373e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ázsiai ország újabb 110 konténernyi hulladékot küld vissza egyes országokba.","shortLead":"Az ázsiai ország újabb 110 konténernyi hulladékot küld vissza egyes országokba.","id":"20200120_Magyarorszag_malajzia_muanyagszemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af23b4a3-8913-418f-8013-6f1e6b0373e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1419f6c3-feff-47da-9093-112c3d0999c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200120_Magyarorszag_malajzia_muanyagszemet","timestamp":"2020. január. 20. 13:09","title":"Magyarországra is visszakerülhet a Malajziába küldött műanyagszemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b25efb-c749-4c42-887f-3ed524aba8cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legjelentősebb csökkenés a jogász osztatlan mesterképzésen történt.","shortLead":"A legjelentősebb csökkenés a jogász osztatlan mesterképzésen történt.","id":"20200121_Csokkennek_a_felveteli_ponthatarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70b25efb-c749-4c42-887f-3ed524aba8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67efd7c-d79e-4cd6-846b-665a20668248","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Csokkennek_a_felveteli_ponthatarok","timestamp":"2020. január. 21. 07:41","title":"Csökkennek a felvételi ponthatárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32728aaf-398f-4bc5-9f04-44f60c794ae6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Februártól májusig a zenekar ingyenes koncertjein minden fizikális eszközt bevetnek majd, hogy valamiképp át tudják adni a zene élményét a hallássérülteknek - közölte a zenekar az MTI-vel.","shortLead":"Februártól májusig a zenekar ingyenes koncertjein minden fizikális eszközt bevetnek majd, hogy valamiképp át tudják...","id":"20200119_Hallasserultek_szamara_is_elvezhetove_teszi_a_zenet_az_Obudai_Danubia_Zenekar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32728aaf-398f-4bc5-9f04-44f60c794ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb4c3360-36a9-47c3-b93e-d7c0251f7c6c","keywords":null,"link":"/kultura/20200119_Hallasserultek_szamara_is_elvezhetove_teszi_a_zenet_az_Obudai_Danubia_Zenekar","timestamp":"2020. január. 19. 12:51","title":"Hallássérültek számára is élvezhetővé teszi a zenét az Óbudai Danubia Zenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus szerint „befolyásos az a csoport, akinek az áldozatai vagyunk”.","shortLead":"A fideszes politikus szerint „befolyásos az a csoport, akinek az áldozatai vagyunk”.","id":"20200121_Simonka_Nem_kerunk_kegyelmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faacf11d-d375-44fe-b5a2-29a78db2badf","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Simonka_Nem_kerunk_kegyelmet","timestamp":"2020. január. 21. 06:13","title":"Simonka: Nem kérünk kegyelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: centi, börtön, sorcsere, káosz, ártatlanság. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200119_Az_en_hetem_Peterfy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef92ebe-d288-45b1-86b6-c64f17343d02","keywords":null,"link":"/360/20200119_Az_en_hetem_Peterfy","timestamp":"2020. január. 19. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely a börtönné lett országról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába a rezsicsökkentés, sokan nem tudják időre fizetni a számláikat.","shortLead":"Hiába a rezsicsökkentés, sokan nem tudják időre fizetni a számláikat.","id":"20200120_rezsi_hatarido_eurostat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374da1e5-b544-4e11-b86e-8f3be5d52616","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_rezsi_hatarido_eurostat","timestamp":"2020. január. 20. 11:10","title":"Minden kilencedik magyar háztartás bajban van a rezsiszámlákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]