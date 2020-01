Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc092ed5-5773-472d-96db-baa5398d3563","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már csak néhány napjuk van kérvényt írni azoknak a családoknak, akik nem szeretnék iskolába küldeni a hatodik évet betöltött gyereküket.\r

\r

","shortLead":"Már csak néhány napjuk van kérvényt írni azoknak a családoknak, akik nem szeretnék iskolába küldeni a hatodik évet...","id":"20200122_A_szulok_fele_nem_kapott_az_ovodaban_tajekoztatast_a_beiskolazashoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc092ed5-5773-472d-96db-baa5398d3563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150fda48-2100-48bf-988f-6ed6b33c958b","keywords":null,"link":"/elet/20200122_A_szulok_fele_nem_kapott_az_ovodaban_tajekoztatast_a_beiskolazashoz","timestamp":"2020. január. 22. 09:25","title":"A szülők fele nem kapott az óvodában tájékoztatást a beiskolázáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ba62a9-3246-4aad-b426-0a498818499f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Michael Breus amerikai alvásspecialista és klinikai szakpszichológus ahhoz ad útmutatást, hogy miként hozzuk összhangba mindennapi tevékenységeinket testünk természetes ritmusával. ","shortLead":"Michael Breus amerikai alvásspecialista és klinikai szakpszichológus ahhoz ad útmutatást, hogy miként hozzuk összhangba...","id":"20200121_Ha_tisztaban_van_a_bioritmusaval_sokkal_konnyebb_lesz_az_elete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93ba62a9-3246-4aad-b426-0a498818499f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a95ace2-cf62-426f-b35e-28f6c043d184","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200121_Ha_tisztaban_van_a_bioritmusaval_sokkal_konnyebb_lesz_az_elete","timestamp":"2020. január. 21. 13:15","title":"Ha tisztában van a bioritmusával, sokkal könnyebb lesz az élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a4f6f1-b9bf-470b-80a3-82a64fb70b53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szállodahajót vezető Jurij C. bűnügyi felügyelet alá került. Nyomkövetőt kell viselnie, a lakását pedig nem hagyhatja el.","shortLead":"A szállodahajót vezető Jurij C. bűnügyi felügyelet alá került. Nyomkövetőt kell viselnie, a lakását pedig nem hagyhatja...","id":"20200120_hableany_viking_sigyn_baleset_ukran_hajoskapitany_jurij_c","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71a4f6f1-b9bf-470b-80a3-82a64fb70b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090e3002-6f11-486d-a586-ce3736155cea","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_hableany_viking_sigyn_baleset_ukran_hajoskapitany_jurij_c","timestamp":"2020. január. 20. 16:52","title":"Hableány-baleset: kiengedték a letartóztatásból az ukrán hajóskapitányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b46455-a44c-4ab2-83fe-5d4aa3091659","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szíjj László másfél éven át havi 120 ezer forintot hajlandó fizetni azoknak a fiataloknak, akik megírják, miért az útépítés a legizgalmasabb szakma.","shortLead":"Szíjj László másfél éven át havi 120 ezer forintot hajlandó fizetni azoknak a fiataloknak, akik megírják, miért...","id":"20200121_szijj_laszlo_utepites_tehetseggondozas_duna_aszfalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76b46455-a44c-4ab2-83fe-5d4aa3091659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f985b6ad-b39d-4b4d-9a22-1d255c0fe159","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_szijj_laszlo_utepites_tehetseggondozas_duna_aszfalt","timestamp":"2020. január. 21. 16:46","title":"Egyetemi hallgatók között keresi leendő alkalmazottait a magyar oligarcha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b4a1fd-b856-4e5e-bb98-84ce9edeb453","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az USA és Kína is győzelemként értékelte a tűzszünet megkötését a kereskedelmi háborúban, ami azt eredményezte, hogy a világ két legnagyobb gazdasága eltávolodott egymástól.","shortLead":"Az USA és Kína is győzelemként értékelte a tűzszünet megkötését a kereskedelmi háborúban, ami azt eredményezte...","id":"20200122_USA_Kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94b4a1fd-b856-4e5e-bb98-84ce9edeb453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46bb462-669e-4198-a189-279c11d7c524","keywords":null,"link":"/360/20200122_USA_Kina","timestamp":"2020. január. 22. 13:10","title":"Trumpnak úgy kellett a tűzszünet Kínával, mint egy falat kenyér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház kardiológiai osztályán több kórterem is hetekig üresen állt az orvos- és nővérhiány miatt. Miután rákérdeztek, miért, inkább újra kinyitották őket.","shortLead":"A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház kardiológiai osztályán több kórterem is hetekig üresen állt az orvos- és nővérhiány...","id":"20200121_egeszsegugy_orvoshiany_jahn_ferenc_korhaz_korterem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb52c09-e366-42c3-b1fa-74ac00208d62","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_egeszsegugy_orvoshiany_jahn_ferenc_korhaz_korterem","timestamp":"2020. január. 21. 10:56","title":"Hetekig üresen állt több kórterem is egy fővárosi kórházban az orvoshiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligenciával foglalkozó amerikai Clearview AI akkora adatbázist épített emberekről, amekkora még az FBI-nak sincs.","shortLead":"A mesterséges intelligenciával foglalkozó amerikai Clearview AI akkora adatbázist épített emberekről, amekkora még...","id":"20200122_arcfelismeres_clearview_ai_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1be5e7-a937-4c99-925c-f89991150d6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_arcfelismeres_clearview_ai_foto","timestamp":"2020. január. 22. 08:03","title":"3 milliárd fotót húztak le a Facebookról és az internetről, most rendőrök böngésznek benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076d0678-e11c-46fc-8363-5e9edbe9468e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Audi-szakszervezet előállt a béremelésre vonatkozó javaslatával.","shortLead":"Az Audi-szakszervezet előállt a béremelésre vonatkozó javaslatával.","id":"20200122_Garanciat_szeretnenek_a_gyori_Audinal_hogy_tovabbra_is_lesz_munkajuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=076d0678-e11c-46fc-8363-5e9edbe9468e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93019ad7-3569-4199-8753-c1493340d20c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Garanciat_szeretnenek_a_gyori_Audinal_hogy_tovabbra_is_lesz_munkajuk","timestamp":"2020. január. 22. 15:05","title":"Minimum 60 ezres emelést kérnek a győri Audinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]