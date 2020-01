Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86f1dd2a-5619-4e36-8540-52a77da2f059","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az új energiastratégia hat villamoserőművi forgatókönyvet vesz számításba, ezek közül csak egy van, amelyikben nem szerepel Paks II. A felépítendő atomerőmű árát egyik szcenárió sem veszi figyelembe, azzal együtt messze a Paks-mentes verzió lenne a legolcsóbb, bár több áramot kellene importálni, és más megoldásra lenne szükség a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez.","shortLead":"Az új energiastratégia hat villamoserőművi forgatókönyvet vesz számításba, ezek közül csak egy van, amelyikben nem...","id":"20200122_energiastrategia_klima_paks_atomenergia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86f1dd2a-5619-4e36-8540-52a77da2f059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675dc7d0-5057-4dcd-b718-88d18f4db479","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_energiastrategia_klima_paks_atomenergia","timestamp":"2020. január. 22. 06:30","title":"A kormány szerint az atomenergia a nyerő, csak Paks II árát hagyták ki az egyenletből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"Windisch Judit - Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Noha az Igazságügyi Minisztérium javaslata szerint továbbra is feltételesen szabadlábra kerülhetnek azok, akik emberölési kísérletért ülnek, sokkal szigorúbb lesz esetükben az eljárás. A gyámügyet viszont kötelező lesz értesíteni az elítélt szabadulása előtt. ","shortLead":"Noha az Igazságügyi Minisztérium javaslata szerint továbbra is feltételesen szabadlábra kerülhetnek azok, akik...","id":"20200122_torvenyjavaslat_gyori_gyerekgyilkossag_varga_judit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ceeb2b-5b70-4b24-beea-c0f53f77593c","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_torvenyjavaslat_gyori_gyerekgyilkossag_varga_judit","timestamp":"2020. január. 22. 20:08","title":"Szigort ígért a kormány, de ez sem akadályozta volna meg a győri gyerekgyilkosságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516e4f5b-977f-466c-8833-5cf52306a523","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség közlése szerint a rendkívüli iraki helyzet indokolja, hogy ne honvédségi gépekkel utazzon a miniszterelnök.","shortLead":"A Miniszterelnökség közlése szerint a rendkívüli iraki helyzet indokolja, hogy ne honvédségi gépekkel utazzon...","id":"20200122_Orban_Indoneziaba_is_Csanyi_gepevel_repult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=516e4f5b-977f-466c-8833-5cf52306a523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd53a69-08f4-4b8f-a149-6b918a1081fb","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Orban_Indoneziaba_is_Csanyi_gepevel_repult","timestamp":"2020. január. 22. 18:26","title":"Orbán Indonéziába is Csányi gépével repült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a93d33d-75ad-4e24-a57c-cbb92d8dd305","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gázolajat kell bele tankolni, és alig lomhább a nála sokkal többet fogyasztó RS Q8-nál.","shortLead":"Gázolajat kell bele tankolni, és alig lomhább a nála sokkal többet fogyasztó RS Q8-nál.","id":"20200121_510_loeros_dizelmotor_a_legujabb_audi_sq8ban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a93d33d-75ad-4e24-a57c-cbb92d8dd305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6295e674-3c7d-4a3a-857c-7e390e66b01f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_510_loeros_dizelmotor_a_legujabb_audi_sq8ban","timestamp":"2020. január. 21. 07:59","title":"510 lóerős dízelmotor a legújabb Audi SQ8-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40734d9-287a-427c-ba0f-32dbfcb16e3b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az alkotók szeretnének szakmai párbeszédet indítani. ","shortLead":"Az alkotók szeretnének szakmai párbeszédet indítani. ","id":"20200121_Megalakult_a_Magyar_Dokumentumfilmesek_Egyesulete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f40734d9-287a-427c-ba0f-32dbfcb16e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8777eca-d23d-4c48-88d7-d1d779523d8c","keywords":null,"link":"/kultura/20200121_Megalakult_a_Magyar_Dokumentumfilmesek_Egyesulete","timestamp":"2020. január. 21. 13:33","title":"Megalakult a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ónos szitálás is lehet, óvatosan közlekedjenek.","shortLead":"Ónos szitálás is lehet, óvatosan közlekedjenek.","id":"20200121_Kodos_paras_idonk_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26645a09-025e-4fb7-a2de-798d7482e31b","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Kodos_paras_idonk_lesz","timestamp":"2020. január. 21. 04:57","title":"Ködös, párás időnk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696f4cef-b099-4086-a493-d13f8e757c98","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Bartók Imre író többek között Demeter Szilárd személyét kifogásolva utasította vissza az ösztöndíjat, és az ezzel járó tekintélyes összeget.","shortLead":"Bartók Imre író többek között Demeter Szilárd személyét kifogásolva utasította vissza az ösztöndíjat, és az ezzel járó...","id":"20200122_Bartis_Attila_lesz_a_45_Tereyosztondijas_miutan_az_elozo_jelolt_politikai_okokbol_nem_kert_belole","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=696f4cef-b099-4086-a493-d13f8e757c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e169b035-59e2-42d8-9873-676474a791ac","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Bartis_Attila_lesz_a_45_Tereyosztondijas_miutan_az_elozo_jelolt_politikai_okokbol_nem_kert_belole","timestamp":"2020. január. 22. 16:40","title":"Bartis Attila lesz a 45. Térey-ösztöndíjas, miután az előző jelölt politikai okokból nem kért belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A SARS-hoz hasonló pániktól tartanak a holdújév előtt.","shortLead":"A SARS-hoz hasonló pániktól tartanak a holdújév előtt.","id":"20200122_A_koronavirus_nem_csak_az_emberekre_a_tozsdekre_is_veszelyes_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c113a2fa-f290-4cce-9658-7f2144cb8c4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_A_koronavirus_nem_csak_az_emberekre_a_tozsdekre_is_veszelyes_lehet","timestamp":"2020. január. 22. 15:48","title":"A koronavírus nem csak az emberekre, a tőzsdékre is veszélyes lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]