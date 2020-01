Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állami kukaholding tízmilliárddal tartozik a fővárosi szemétszállító cégnek, most már rendezheti a számlát.","shortLead":"Az állami kukaholding tízmilliárddal tartozik a fővárosi szemétszállító cégnek, most már rendezheti a számlát.","id":"20200122_A_kukaholding_megkapta_a_tizmilliardos_szamlat_a_fovarostol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5028b610-d9a8-4c48-83d9-b8fa48acb625","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_A_kukaholding_megkapta_a_tizmilliardos_szamlat_a_fovarostol","timestamp":"2020. január. 22. 15:30","title":"A kukaholding megkapta a tízmilliárdos számlát a fővárostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5312c740-b29f-4a3c-8520-e590e0809787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárult a választókerületi elnökök meghallgatása a Fideszben, a kormányfő mindenkit kikérdezett.","shortLead":"Lezárult a választókerületi elnökök meghallgatása a Fideszben, a kormányfő mindenkit kikérdezett.","id":"20200122_orban_viktor_fidesz_valasztokeruleti_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5312c740-b29f-4a3c-8520-e590e0809787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686ffac2-3f14-4bb1-99a6-199415e51d89","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_orban_viktor_fidesz_valasztokeruleti_elnok","timestamp":"2020. január. 22. 08:03","title":"Véget ért a fideszes vizit Orbánnál, mindenki kapott bizonyítványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b46455-a44c-4ab2-83fe-5d4aa3091659","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szíjj László másfél éven át havi 120 ezer forintot hajlandó fizetni azoknak a fiataloknak, akik megírják, miért az útépítés a legizgalmasabb szakma.","shortLead":"Szíjj László másfél éven át havi 120 ezer forintot hajlandó fizetni azoknak a fiataloknak, akik megírják, miért...","id":"20200121_szijj_laszlo_utepites_tehetseggondozas_duna_aszfalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76b46455-a44c-4ab2-83fe-5d4aa3091659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f985b6ad-b39d-4b4d-9a22-1d255c0fe159","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_szijj_laszlo_utepites_tehetseggondozas_duna_aszfalt","timestamp":"2020. január. 21. 16:46","title":"Egyetemi hallgatók között keresi leendő alkalmazottait a magyar oligarcha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy felmérésből az is kiderül, hogy a 30 és 59 év közötti magyarok átlagosan 83 négyzetméteres ingatlanban élnek.","shortLead":"Egy felmérésből az is kiderül, hogy a 30 és 59 év közötti magyarok átlagosan 83 négyzetméteres ingatlanban élnek.","id":"20200121_budapest_videk_ingatlan_lakasvasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce16973b-5d5b-47e2-ab68-1a6488ae2359","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200121_budapest_videk_ingatlan_lakasvasarlas","timestamp":"2020. január. 21. 09:59","title":"Hat négyzetméteren múlik a lakásvásárlók boldogsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8dc2d9c-036d-48e4-a51f-7312b383a6fe","c_author":"Serdült Viktória - Gyükeri Mercédesz","category":"itthon","description":"A kiszivárgott jelentés szerint a felfüggesztés meghosszabbítását javasolják Donald Tusk pártelnöknek. Az Európai Néppárt vezetése így oldaná meg, hogy Orbán Viktor személyében ne szerezzenek maguknak újabb ellenséget az uniós politikában.","shortLead":"A kiszivárgott jelentés szerint a felfüggesztés meghosszabbítását javasolják Donald Tusk pártelnöknek. Az Európai...","id":"20200122_Fidesz_felfuggesztes_neppart_bolcsek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8dc2d9c-036d-48e4-a51f-7312b383a6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5ae0e0-d34a-49ba-9179-01bf7fefa1d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Fidesz_felfuggesztes_neppart_bolcsek","timestamp":"2020. január. 22. 14:15","title":"FAZ: Egyelőre nem zárnák ki a Fideszt az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"609209c1-452b-4be9-9c5f-58ad9487c946","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Harminc éven belül eltűnhetnek a globális hőmérséklet emelkedése miatt.","shortLead":"Harminc éven belül eltűnhetnek a globális hőmérséklet emelkedése miatt.","id":"20200120_gleccser_pireneusok_klimavaltozas_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=609209c1-452b-4be9-9c5f-58ad9487c946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478a2418-e245-4012-b2cd-7d71f5554c43","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_gleccser_pireneusok_klimavaltozas_felmelegedes","timestamp":"2020. január. 20. 20:43","title":"A Pireneusok gleccserei halálra vannak ítélve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az eső miatt kell halasztani.","shortLead":"Az eső miatt kell halasztani.","id":"20200121_babos_timea_us_open_elhalasztott_meccs_eso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15dcd65-6ca2-4def-9f8c-8d800b17cdc2","keywords":null,"link":"/sport/20200121_babos_timea_us_open_elhalasztott_meccs_eso","timestamp":"2020. január. 21. 12:23","title":"Elnapolták Babos meccsét Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21efe3a5-5921-435e-87d3-04bf62be5b69","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb filmek gyártásáról döntött a Nemzeti Filmintézet.\r

\r

","shortLead":"Újabb filmek gyártásáról döntött a Nemzeti Filmintézet.\r

\r

","id":"20200121_Film_keszul_egy_dadogos_borsodi_YouTubesztarrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21efe3a5-5921-435e-87d3-04bf62be5b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740d70c8-641e-4216-bb3f-758fa6339ab3","keywords":null,"link":"/kultura/20200121_Film_keszul_egy_dadogos_borsodi_YouTubesztarrol","timestamp":"2020. január. 21. 14:59","title":"Film készül egy dadogós borsodi YouTube-sztárról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]