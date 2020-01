Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fitneszguru újabb Facebook-videóval jelentkezett hétfő este, hogy reagáljon korábbi kirohanására.","shortLead":"A fitneszguru újabb Facebook-videóval jelentkezett hétfő este, hogy reagáljon korábbi kirohanására.","id":"20200120_schobert_norbert_fitneszguru_elhizas_hazassag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"114a7ea7-f604-4abd-ab2f-655bf2d273d2","keywords":null,"link":"/elet/20200120_schobert_norbert_fitneszguru_elhizas_hazassag","timestamp":"2020. január. 20. 20:48","title":"Újabb videó jött Schobert Norbitól, nem akar bocsánatot kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c8bd754-fed8-49f5-b15a-fc1a6ae14e15","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nemzetközi szövetség honlapja szerint WTA-tenisztorna lesz Debrecenben, a Főnix Csarnok üzemeltetőjével viszont nem állapodott meg erről senki.","shortLead":"A nemzetközi szövetség honlapja szerint WTA-tenisztorna lesz Debrecenben, a Főnix Csarnok üzemeltetőjével viszont nem...","id":"20200121_wta_torna_tenisz_debrecen_fonix_csarnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c8bd754-fed8-49f5-b15a-fc1a6ae14e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a857431f-9df8-4001-ab9e-9ba4b6bda1b3","keywords":null,"link":"/sport/20200121_wta_torna_tenisz_debrecen_fonix_csarnok","timestamp":"2020. január. 21. 15:50","title":"Debrecenben nem tudnak arról, hogy ott lenne a rangos női tenisztorna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5312c740-b29f-4a3c-8520-e590e0809787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brüsszeli dokumentumban arról értekeznek majd, mi a helyzet a sajtóval és a korrupcióval a tagállamokban. Ezentúl minden évben készül ilyen.","shortLead":"A brüsszeli dokumentumban arról értekeznek majd, mi a helyzet a sajtóval és a korrupcióval a tagállamokban. Ezentúl...","id":"20200121_jogallamisagi_jelentes_brusszel_eu_tagorszag_korrupcio_sajto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5312c740-b29f-4a3c-8520-e590e0809787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011becea-601d-48a6-a80f-a67c90f24460","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_jogallamisagi_jelentes_brusszel_eu_tagorszag_korrupcio_sajto","timestamp":"2020. január. 21. 17:37","title":"Jogállamisági jelentés készül az EU tagországairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b51e3883-b5a0-454b-9d06-95585eb0ff55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár önmagában is nagy esemény, amikor a Samsung bemutatja valamelyik csúcsmodelljét, a mostani eseményre egy meglepetést is várnak.","shortLead":"Bár önmagában is nagy esemény, amikor a Samsung bemutatja valamelyik csúcsmodelljét, a mostani eseményre...","id":"20200121_samsung_galaxy_z_s20_bemutato_februar_11","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b51e3883-b5a0-454b-9d06-95585eb0ff55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945ad23c-d375-4205-9a41-f4a240c293c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_samsung_galaxy_z_s20_bemutato_februar_11","timestamp":"2020. január. 21. 09:03","title":"Lehet, hogy lesz egy meglepetés is az új Samsung Galaxyk bemutatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd364ad3-bb5f-41e1-b9f9-9de03d54b3f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nepáli serpa volt az első ember, aki 21 alkalommal mászta meg a Mount Everestet.","shortLead":"A nepáli serpa volt az első ember, aki 21 alkalommal mászta meg a Mount Everestet.","id":"20200120_60_eves_Apa_aki_21szer_jart_a_vilag_tetejen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd364ad3-bb5f-41e1-b9f9-9de03d54b3f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf71360-2136-4624-89b1-2fe9f9315b5f","keywords":null,"link":"/elet/20200120_60_eves_Apa_aki_21szer_jart_a_vilag_tetejen","timestamp":"2020. január. 20. 13:33","title":"Hatvanéves lett Apa, aki 21-szer járt a világ tetején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef231a4b-dc17-4f64-8a2e-c8df9de0fd7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budaörsi önkormányzat szerint a város egészségügyi központjában történt fertőzésekről nem tehetnek, mert az egynapos sebészet nem az önkormányzat hanem, az ÁNTSZ felügyelete mellett működik.","shortLead":"A budaörsi önkormányzat szerint a város egészségügyi központjában történt fertőzésekről nem tehetnek, mert az egynapos...","id":"20200120_Budaorsi_onkormanyzat_ok_nem_felelosek_a_budaorsi_szemeszeten_tortent_fertozesek_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef231a4b-dc17-4f64-8a2e-c8df9de0fd7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd3ea40-c956-4cf3-b0f2-ab43c81b9a3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Budaorsi_onkormanyzat_ok_nem_felelosek_a_budaorsi_szemeszeten_tortent_fertozesek_miatt","timestamp":"2020. január. 20. 16:44","title":"Budaörsi önkormányzat: nem felelősek a szemészeten történt fertőzések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e8a63b5-93df-4ad8-a133-5de05361df30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A madárinfluenza terjedését próbálják az intézkedéssel megakadályozni.","shortLead":"A madárinfluenza terjedését próbálják az intézkedéssel megakadályozni.","id":"20200122_Elrendeltek_az_orszag_teljes_teruleten_a_baromfik_elzarasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e8a63b5-93df-4ad8-a133-5de05361df30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9106b8d3-45a4-4fce-bbaa-9edf9b913501","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Elrendeltek_az_orszag_teljes_teruleten_a_baromfik_elzarasat","timestamp":"2020. január. 22. 10:05","title":"Az egész országban el kell zárni a baromfikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"609209c1-452b-4be9-9c5f-58ad9487c946","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Harminc éven belül eltűnhetnek a globális hőmérséklet emelkedése miatt.","shortLead":"Harminc éven belül eltűnhetnek a globális hőmérséklet emelkedése miatt.","id":"20200120_gleccser_pireneusok_klimavaltozas_felmelegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=609209c1-452b-4be9-9c5f-58ad9487c946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478a2418-e245-4012-b2cd-7d71f5554c43","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_gleccser_pireneusok_klimavaltozas_felmelegedes","timestamp":"2020. január. 20. 20:43","title":"A Pireneusok gleccserei halálra vannak ítélve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]