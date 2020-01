Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság szóvivője szerint a bíróságok döntését Magyarországon is be kell tartani. Az ügy Gyöngyöspatához, illetve a kormányfő, Orbán Viktor kijelentéseihez kapcsolódik.","shortLead":"Az Európai Bizottság szóvivője szerint a bíróságok döntését Magyarországon is be kell tartani. Az ügy Gyöngyöspatához...","id":"20200124_gyongyospata_roma_gyerekek_szegregacio_100_millio_forint_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d3ee04-ea91-400a-91fa-1bb8f916403a","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_gyongyospata_roma_gyerekek_szegregacio_100_millio_forint_orban_viktor","timestamp":"2020. január. 24. 17:01","title":"Üzenet jött Brüsszelből Orbán Gyöngyöspatáról tett kijelentései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7575d1-865f-4cd7-a4c0-a9d06ada0b76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"India nem szeretné kockára tenni legénysége életét, ezért először egy emberszerű robotot küld a magasba. A szerkezet beszélni is tud.","shortLead":"India nem szeretné kockára tenni legénysége életét, ezért először egy emberszerű robotot küld a magasba. A szerkezet...","id":"20200124_robot_india_isro_urhajos_vyommitra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc7575d1-865f-4cd7-a4c0-a9d06ada0b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03738a74-59fd-4ca8-b7cd-2dea9d3c013b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_robot_india_isro_urhajos_vyommitra","timestamp":"2020. január. 24. 17:03","title":"Emberszerű robotot küld az űrbe India, megnézik, mi történik vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Papp László polgármester azt írta, a város oktatási rendszerének egészével együtt biztosítani tudja a múzeum működéséhez szükséges szakemberek képzését is.","shortLead":"Papp László polgármester azt írta, a város oktatási rendszerének egészével együtt biztosítani tudja a múzeum...","id":"20200123_Debrecen_orommel_fogadja_az_uj_Termeszettudomanyi_Muzeumot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2fcb26-3505-4a3e-8e2f-ef1199389bce","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Debrecen_orommel_fogadja_az_uj_Termeszettudomanyi_Muzeumot","timestamp":"2020. január. 23. 20:50","title":"Debrecen örömmel fogadja az új Természettudományi Múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Santander a nyolcadik spanyolországi város, ahova Budapestről lehet repülni a légitársasággal. ","shortLead":"Santander a nyolcadik spanyolországi város, ahova Budapestről lehet repülni a légitársasággal. ","id":"20200123_Wizz_Air_Santander","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea1961f-198d-4d3d-a838-872796921620","keywords":null,"link":"/elet/20200123_Wizz_Air_Santander","timestamp":"2020. január. 23. 14:02","title":"Santanderbe is repül a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d35d86-5bff-4b56-be75-00b56d58146d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyorsan biztonságos helyre kellene vinni egy televíziós műholdat, mert az elromlott akkumulátorai miatt idő előtt szétrobbanhat.","shortLead":"Gyorsan biztonságos helyre kellene vinni egy televíziós műholdat, mert az elromlott akkumulátorai miatt idő előtt...","id":"20200123_televizios_muhold_directv_akkumulator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16d35d86-5bff-4b56-be75-00b56d58146d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ddf8026-9454-42ba-9f59-ca4b8d3d819a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200123_televizios_muhold_directv_akkumulator","timestamp":"2020. január. 23. 11:03","title":"Van egy kis gond odafent: felrobbanhat egy műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607e5933-2a5a-48eb-ad26-6947f5ad595c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Temetésének második évfordulóján felavatták Tőkéczki László Széchenyi-díjas történész síremlékét a Fiumei úti sírkertben.","shortLead":"Temetésének második évfordulóján felavatták Tőkéczki László Széchenyi-díjas történész síremlékét a Fiumei úti...","id":"20200123_Tokeczki_Laszlo_siremleket_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=607e5933-2a5a-48eb-ad26-6947f5ad595c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d7bab5-842a-44fd-b563-a94ca046cb94","keywords":null,"link":"/kultura/20200123_Tokeczki_Laszlo_siremleket_kapott","timestamp":"2020. január. 23. 13:50","title":"Tőkéczki László síremléket kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79da0b9f-3f25-4e40-98e2-16ad8a7dbb1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság egy hónapra rendelte el a letartóztatását, mert fennállhat a szökés, az elrejtőzés, illetve a bűnismétlés veszélye.","shortLead":"A bíróság egy hónapra rendelte el a letartóztatását, mert fennállhat a szökés, az elrejtőzés, illetve a bűnismétlés...","id":"20200124_Letartoztattak_a_szomaliai_ferfit_akit_egy_budapesti_egyetemista_megeroszakolasaval_gyanusitanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79da0b9f-3f25-4e40-98e2-16ad8a7dbb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cffc7c99-19a3-4057-adfb-6dfe696ebad9","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Letartoztattak_a_szomaliai_ferfit_akit_egy_budapesti_egyetemista_megeroszakolasaval_gyanusitanak","timestamp":"2020. január. 24. 14:50","title":"Letartóztatták a szomáliai férfit, akit egy budapesti egyetemista megerőszakolásával gyanúsítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f150f2d-30d3-4150-836e-d893cb2744c2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A tervezet bejelentése után lemondott a teljes orosz kormány. ","shortLead":"A tervezet bejelentése után lemondott a teljes orosz kormány. ","id":"20200123_Megszavazta_Putyin_alkotmanymodositasat_az_orosz_alsohaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f150f2d-30d3-4150-836e-d893cb2744c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844c019f-3633-406c-9385-92e54ff80c38","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Megszavazta_Putyin_alkotmanymodositasat_az_orosz_alsohaz","timestamp":"2020. január. 23. 12:53","title":"Megszavazta Putyin alkotmánymódosítását az orosz alsóház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]