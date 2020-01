Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e9701c4-0a36-488d-aaec-d81a6e55354a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Perdita gyakran tetteti magát betegnek, hogy minden körülötte forogjon. Még az állatorvos is azt mondta róla, hogy szemét egy macska.","shortLead":"Perdita gyakran tetteti magát betegnek, hogy minden körülötte forogjon. Még az állatorvos is azt mondta róla...","id":"20200124_perdita_vilag_legrosszabb_macskaja_orokbefogadas_gazdi_kereses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e9701c4-0a36-488d-aaec-d81a6e55354a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed006da-83a8-42a6-937a-db99aaf25d93","keywords":null,"link":"/elet/20200124_perdita_vilag_legrosszabb_macskaja_orokbefogadas_gazdi_kereses","timestamp":"2020. január. 24. 16:37","title":"Gazdát keresnek a világ legrosszabb macskájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Drágább és nem is feltétlenül \"zöldebb\" a lebomló csomagolás. ","shortLead":"Drágább és nem is feltétlenül \"zöldebb\" a lebomló csomagolás. ","id":"20200123_Nem_tudjak_kivaltani_az_egyszer_hasznalatos_muanyagokat_a_hazai_vendeglatosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"918bffa0-0cea-4f1c-8acf-1134118a0079","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_Nem_tudjak_kivaltani_az_egyszer_hasznalatos_muanyagokat_a_hazai_vendeglatosok","timestamp":"2020. január. 24. 12:00","title":"Nem tudják kiváltani az egyszer használatos műanyagokat a hazai vendéglátósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4473cdc7-03e6-4daa-9a26-a0ebe21e1457","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt táborának csökkenését és a pártnélküliek arányának növekedését érzékelni a Závecz Research új kutatása szerint. Az ellenzék ugyanott van – közölték.","shortLead":"A kormánypárt táborának csökkenését és a pártnélküliek arányának növekedését érzékelni a Závecz Research új kutatása...","id":"20200124_zavecz_research_fidesz_partpreferencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4473cdc7-03e6-4daa-9a26-a0ebe21e1457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc8c14d-2648-45f1-8509-443c7916da70","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_zavecz_research_fidesz_partpreferencia","timestamp":"2020. január. 24. 18:55","title":"Závecz: Félmillió támogatót veszített a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakemberei szerint egyelőre nem egyértelmű, hogy ki kell-e hirdetni a globális vészhelyzetet a kínai koronavírus miatt.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakemberei szerint egyelőre nem egyértelmű, hogy ki kell-e hirdetni a globális...","id":"20200124_koronavirus_kina_megbetegedes_who_egeszsegugyi_vilagszervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b2fc7c-1bb0-4de4-8682-78e562b674b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_koronavirus_kina_megbetegedes_who_egeszsegugyi_vilagszervezet","timestamp":"2020. január. 24. 09:03","title":"Koronavírus: a WHO szerint még nincs globális vészhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47a49c89-002c-4264-9aff-cb029d0aa9ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyorsvasút elvileg lesz, de az sehol sem tart.","shortLead":"Gyorsvasút elvileg lesz, de az sehol sem tart.","id":"20200124_Parkolohaz_sose_lesz_Ferihegyen_a_godor_marad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47a49c89-002c-4264-9aff-cb029d0aa9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd6cc0f-43c9-4959-974d-6db8f6cf33b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200124_Parkolohaz_sose_lesz_Ferihegyen_a_godor_marad","timestamp":"2020. január. 24. 11:32","title":"Parkolóház nem lesz Ferihegyen, de a gödör marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7fb35c-8e82-41ce-a38c-678f2d07cc71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Novák Katalin szerint már nem egy centire, hanem kilométerekre vannak a Néppárt egyes részeitől. Heteken belül dönteni kell, hogy közösen folytatják-e az Európai Néppárttal, ha szakítanak, akkor nem lépnek be Salviniék frakciójába.","shortLead":"Novák Katalin szerint már nem egy centire, hanem kilométerekre vannak a Néppárt egyes részeitől. Heteken belül dönteni...","id":"20200124_Novak_Heteken_belul_dontest_kell_hozni_a_Fidesz_nepparti_tagsagarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f7fb35c-8e82-41ce-a38c-678f2d07cc71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82cc43fa-36e6-4f84-8fce-ceaffc1bfb29","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Novak_Heteken_belul_dontest_kell_hozni_a_Fidesz_nepparti_tagsagarol","timestamp":"2020. január. 24. 19:35","title":"Novák: Heteken belül döntést kell hozni a Fidesz néppárti tagságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1766800-0986-4ae4-8a00-2db066013eaf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nemcsak többeknek nehezen magyarázható magatartás, de káros is.","shortLead":"Nemcsak többeknek nehezen magyarázható magatartás, de káros is.","id":"20200124_Eletveszelyes_a_fociszurkolas_infarktust_is_okozhat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1766800-0986-4ae4-8a00-2db066013eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c62655-3743-4491-ad3a-2e0816ab8e30","keywords":null,"link":"/elet/20200124_Eletveszelyes_a_fociszurkolas_infarktust_is_okozhat","timestamp":"2020. január. 24. 13:07","title":"Életveszélyes a fociszurkolás, infarktust is okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint másfél millió kilométer területen lehet majd mezőgazdasági termelést folytatni és ingatlanfejlesztést végrehajtani.","shortLead":"Több mint másfél millió kilométer területen lehet majd mezőgazdasági termelést folytatni és ingatlanfejlesztést...","id":"20200124_Trump_visszavonta_a_vizek_vedelmerol_szolo_kozel_fel_evszazados_rendelkezest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fb609b-a324-4cb2-8c80-b5c46e018bd2","keywords":null,"link":"/vilag/20200124_Trump_visszavonta_a_vizek_vedelmerol_szolo_kozel_fel_evszazados_rendelkezest","timestamp":"2020. január. 24. 06:14","title":"Trump visszavonta a vizek védelméről szóló közel fél évszázados rendelkezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]