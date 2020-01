Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe18c4d3-c551-46df-8d10-1dee93761346","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Minden idők egyik legnagyobb kosárlabdázója volt a vasárnap elhunyt Kobe Bryant – ebben nincs vita még azok között sem, akik csak a statisztikákkal próbálnak mindent leírni. Aki pedig nem csak a számokban hisz, az ehhez azt is hozzáteheti: a kívülállók számára Bryant testesítette meg a Michael Jordan visszavonulása utáni NBA-t.","shortLead":"Minden idők egyik legnagyobb kosárlabdázója volt a vasárnap elhunyt Kobe Bryant – ebben nincs vita még azok között sem...","id":"20200127_Kobe_Bryant_nba_kosarlabda_sport_halal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe18c4d3-c551-46df-8d10-1dee93761346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad15d8b0-55fd-4e7d-b508-89557159196a","keywords":null,"link":"/sport/20200127_Kobe_Bryant_nba_kosarlabda_sport_halal","timestamp":"2020. január. 27. 11:35","title":"Olyan legendát veszítettünk el, akiből jó, ha egy van generációnként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7590dde-71d8-4d8b-9173-18077a05e007","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Market Zrt. is készen áll arra, hogy jelentkezzen az atlétikai vb stadionjának megépítésére, újabb építőipari válság jele pedig nem látszik - erről is beszélt a cég vezérigazgatója.","shortLead":"A Market Zrt. is készen áll arra, hogy jelentkezzen az atlétikai vb stadionjának megépítésére, újabb építőipari válság...","id":"20200127_A_dragan_dolgozo_alvallalkozokra_panaszkodik_a_Market_vezerigazgatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7590dde-71d8-4d8b-9173-18077a05e007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2594b99c-b990-4bbe-a7d0-e5c73e405f35","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_A_dragan_dolgozo_alvallalkozokra_panaszkodik_a_Market_vezerigazgatoja","timestamp":"2020. január. 27. 06:32","title":"A drágán dolgozó alvállalkozókra panaszkodik a Market Építő vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c860f04e-e3ea-4991-8216-ee1eac0171a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a pletyka igaz, a Samsung – új készülékei mellett – egy közeli fájlmegosztást lehetővé tévő saját szolgáltatást is bemutathat február 11-én.\r

\r

","shortLead":"Ha a pletyka igaz, a Samsung – új készülékei mellett – egy közeli fájlmegosztást lehetővé tévő saját szolgáltatást is...","id":"20200127_samsung_fajl_megosztasa_quick_share","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c860f04e-e3ea-4991-8216-ee1eac0171a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e85f87-4af9-4f43-9964-619a30f6d8d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_samsung_fajl_megosztasa_quick_share","timestamp":"2020. január. 27. 13:03","title":"Hasznos új funkció jöhet a Samsung mobilokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd9a7c3-b59c-4ab1-8c4d-9c3ec4643151","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kereskedelmi minisztérium jelentősen szigorította volna azt a feltételt, amely alapján az amerikai cégek és a Huawei üzletelhetnek egymással. A védelmi minisztérium akadályozhatta meg a szabályozás életbe léptetését.","shortLead":"Az amerikai kereskedelmi minisztérium jelentősen szigorította volna azt a feltételt, amely alapján az amerikai cégek és...","id":"20200127_huawei_amerika_kina_kerekedelmi_haboru_szankcio_pentagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bd9a7c3-b59c-4ab1-8c4d-9c3ec4643151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b807692c-a92c-441a-9f30-002b0aa8195d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_huawei_amerika_kina_kerekedelmi_haboru_szankcio_pentagon","timestamp":"2020. január. 27. 10:33","title":"Majdnem kapott még egy pofont a Huawei, de a Pentagon közbelépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy M6-oson lekapcsolt horvát férfi megpróbálta kimagyarázni az ittasságát a rendőröknek, de nem járt sikerrel.","shortLead":"Egy M6-oson lekapcsolt horvát férfi megpróbálta kimagyarázni az ittasságát a rendőröknek, de nem járt sikerrel.","id":"20200127_ittas_vezetes_reszeg_horvat_allampolgar_m6os_autopalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c7d1de-c8f5-4d24-9cb7-b057120e962f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200127_ittas_vezetes_reszeg_horvat_allampolgar_m6os_autopalya","timestamp":"2020. január. 27. 15:36","title":"Ittasan ült autóba, mert azt hitte, szabad ivás után vezetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a7ff27-904e-43d0-9a22-6da7d23ccdbf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér volt kommunikációs igazgatójának érkezését a rádió értekezletén jelentették be.","shortLead":"A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér volt kommunikációs igazgatójának érkezését a rádió értekezletén jelentették be.","id":"20200127_hardy_mihaly_klubradio_foszerkeszto_helyettes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4a7ff27-904e-43d0-9a22-6da7d23ccdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354739bd-6c5a-45ce-99f3-4c744e2bddf9","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_hardy_mihaly_klubradio_foszerkeszto_helyettes","timestamp":"2020. január. 27. 12:34","title":"A Klubrádióhoz igazol Hardy Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65141426-d4df-4233-910b-453e12d2f6d0","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"A játékosok szerint nem játszottak pazarul, de a csapatszellem győzelemhez segítette őket.","shortLead":"A játékosok szerint nem játszottak pazarul, de a csapatszellem győzelemhez segítette őket.","id":"20200126_vizilabda_eb_magyar_ferfi_vizilabda_valogatott_donto_gyozelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65141426-d4df-4233-910b-453e12d2f6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96faf80-1343-4439-9251-279eb6c455a0","keywords":null,"link":"/sport/20200126_vizilabda_eb_magyar_ferfi_vizilabda_valogatott_donto_gyozelem","timestamp":"2020. január. 26. 22:36","title":"Győzelem a vízilabda-Eb-n: \"Azt mondtuk: nem akarhatják nálunk jobban ezt az aranyérmet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hat magyar ragadt a koronavírus miatt lezárt Hopej tartományban, közülük egy szeretne hazatérni Magyarországra. Magyarországon eddig két gyanús eset volt, de mindkettő vaklármának bizonyult.

","shortLead":"Hat magyar ragadt a koronavírus miatt lezárt Hopej tartományban, közülük egy szeretne hazatérni Magyarországra...","id":"20200126_A_kormany_hat_magyarrol_tud_akik_a_koronavirussal_fertozott_kinai_tartomanyban_ragadtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4fb3e92-539b-4274-a068-0aacd596a47f","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_A_kormany_hat_magyarrol_tud_akik_a_koronavirussal_fertozott_kinai_tartomanyban_ragadtak","timestamp":"2020. január. 26. 16:34","title":"A kormány hat magyarról tud, akik a koronavírussal fertőzött kínai tartományban ragadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]