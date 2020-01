Az Egyesült Királyság a károsanyag-kibocsátását virtuális nullára (azaz 90 százalékkal) szeretné csökkenteni, míg elkerülhetetlen szennyezést a széndioxid megkötésével szeretné elérni. Ehhez azonban jelentős befektetésre van szükség nemcsak a szélenergia, de a tiszta fűtési rendszerek, az elektromos járművek és a széndioxid-megkötés terén is – számolt be a The Guardian.

A brit energiacég, a National Grid kutatása alapján közel 120 ezer új állást kell betölteni a zöldenergia szektorban 2030-ig, hogy a tervezett projekteket kivitelezzék a kitűzött időre. A zöldgalléros munkavállalók száma akár a 400 ezret is elérheti 2050-re, amikorra a kormány tervei szerint átállhat az ország a tiszta energiafelhasználásra.

A kutatás azonban arra is figyelmeztet, hogy jelenleg minden ötödik, az energiaszektor által foglalkoztatott nyugdíjba vonul 2030-ra és a brit energiaipar elől számos egyéb iparág csábítja el a munkavállalókat és a fiatalok viszonylag kevés százalékát vonzza a STEM (tudomány, technológia, mérnöki ismeretek és matematika). Bár reményre ad okot, hogy a legutóbbi közvéleménykutatások arra az eredményre jutottak, hogy egyre többen keresnek olyan munkát, amelynek környezetvédelmi aspektusa van és tízből nyolc brit nő, valamint tízből hét férfi nyilatkozta azt, hogy szívesen kivenné a részét a klímaváltozás megoldásában.