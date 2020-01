Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6c61c94-1cca-4834-82f2-df005577592c","c_author":"Balla István - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Budapesten és Brüsszelben egyszerre mutatták be a Háttal Európának című tanulmánykötetet, amelyben a hazai és nemzetközi közvéleményt szeretné tájékoztatni az Oktatói Hálózat arról, hogy milyen súlyos károkat okozott Magyarországon a 2010 óta regnáló Orbán-rendszer az oktatás, a tudomány, a kultúra és a média területén.\r

\r

","shortLead":"Budapesten és Brüsszelben egyszerre mutatták be a Háttal Európának című tanulmánykötetet, amelyben a hazai és...","id":"20200128_oktatoi_halozat_mma_mta_ceu_human_platform","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6c61c94-1cca-4834-82f2-df005577592c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b30429-6504-436b-a33e-7bfad9119201","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_oktatoi_halozat_mma_mta_ceu_human_platform","timestamp":"2020. január. 28. 11:00","title":"Vádirat a kormány ellen: az orbáni évtized, amely a múltba lökte Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93a3b40-1ee9-41a1-8000-c225d8fca33f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ügynöke szerint ott megbecsülik, a labdarúgó pedig jól érzi magát.","shortLead":"Ügynöke szerint ott megbecsülik, a labdarúgó pedig jól érzi magát.","id":"20200128_dzsudzsak_balazs_egyesult_arab_emiratusok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e93a3b40-1ee9-41a1-8000-c225d8fca33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d70d2b6-4c8e-448d-b5ae-52c3460b9014","keywords":null,"link":"/sport/20200128_dzsudzsak_balazs_egyesult_arab_emiratusok","timestamp":"2020. január. 28. 21:53","title":"Úgy hírlik, Dzsudzsák maradna az Emirátusokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d75cbcbb-8675-4762-8dbc-918f3cc19db3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak minden tizedik gyerek számára öröm a tanulás. Összehasonlító kutatás készült az európai gyerekek terveiről. A magyar gyerekkor nem igazán felhőtlen. ","shortLead":"Csak minden tizedik gyerek számára öröm a tanulás. Összehasonlító kutatás készült az európai gyerekek terveiről...","id":"20200127_A_gyerekek_ketharmada_szerint_haszontalan_amit_az_iskolaban_tanulnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d75cbcbb-8675-4762-8dbc-918f3cc19db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07756f62-1460-43ca-bb69-e6ca6908aa84","keywords":null,"link":"/elet/20200127_A_gyerekek_ketharmada_szerint_haszontalan_amit_az_iskolaban_tanulnak","timestamp":"2020. január. 27. 13:48","title":"A gyerekek kétharmada szerint haszontalan, amit az iskolában tanulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ff9aae-58e1-4402-b469-4340b2007597","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A galápagosi óriásteknős két kihaltnak tekintett fajának rokonai után kutatnak a szakemberek egy tíznapos tudományos expedíció keretében a csendes-óceáni szigetcsoporton – jelentette be a Galápagosi Nemzeti Park (PNG).","shortLead":"A galápagosi óriásteknős két kihaltnak tekintett fajának rokonai után kutatnak a szakemberek egy tíznapos tudományos...","id":"20200128_kihalt_galapagosi_oriasteknosfajok_rokonainak_felkutatasa_expedicio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0ff9aae-58e1-4402-b469-4340b2007597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"141591e0-f0dc-4573-956f-72173d729e62","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_kihalt_galapagosi_oriasteknosfajok_rokonainak_felkutatasa_expedicio","timestamp":"2020. január. 28. 09:33","title":"A tudósok elindulnak megkeresni a kihalt galápagosi óriásteknős rokonait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b031c86d-7f5b-4090-a3b4-2e7e6929e2e4","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Többek között a nagyobb hatékonysággal indokolta a kormány, hogy idén már az Oktatási Hivatal dönt a gyerekek iskolaérettségéről, ám az eddigi adatok alapján a kérelmek nagy részét mégis továbbküldik az egyébként is túlterhelt pedagógiai szakszolgálatoknak. Ez abból a szempontból jó, hogy így legalább szakértő nézi meg a gyereket ahelyett, hogy pusztán papírok alapján döntenének a sorsáról, de ettől még nagy problémák vannak a rendszerrel. Hátrányosabb helyzetű térségekben sokan azt sem tudják, hogy kérvényt kellett volna beadniuk, így akkor is iskolába küldik az óvodásokat, ha még nem lenne itt az ideje. ","shortLead":"Többek között a nagyobb hatékonysággal indokolta a kormány, hogy idén már az Oktatási Hivatal dönt a gyerekek...","id":"20200128_oktatasi_hivatal_emmi_altalanos_iskola_reform","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b031c86d-7f5b-4090-a3b4-2e7e6929e2e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec19f42-1c4a-47f7-9641-0d3a375dc541","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_oktatasi_hivatal_emmi_altalanos_iskola_reform","timestamp":"2020. január. 28. 06:30","title":"Sok szülőnek fogalma sincs, mit csináljon – döcögve indul a kormány oktatási reformja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9893f8ff-5119-405b-ac80-bf1cde246a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjalapoknak akkora a hiánya, hogy már a világválság alatti időszaknál is nagyobb a teljes tb-kassza deficitje.","shortLead":"A nyugdíjalapoknak akkora a hiánya, hogy már a világválság alatti időszaknál is nagyobb a teljes tb-kassza deficitje.","id":"20200127_tb_kassza_hiany_nyugdijalapok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9893f8ff-5119-405b-ac80-bf1cde246a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4c0bbe-f7f7-457b-b3db-2aef81cf48d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_tb_kassza_hiany_nyugdijalapok","timestamp":"2020. január. 27. 12:44","title":"Nagyobbra nőtt a hiány a tb-kasszában, mint amekkora 2009-ben volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök a magyar gazdaságról írt legfrissebb elemzésében.","shortLead":"A jegybankelnök a magyar gazdaságról írt legfrissebb elemzésében.","id":"20200127_matolcsy_gyorgy_magyar_gazdasag_elemzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa79d64d-6d2e-4a02-831f-0284870cfb70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_matolcsy_gyorgy_magyar_gazdasag_elemzes","timestamp":"2020. január. 27. 18:11","title":"Matolcsy: \"Kívülről időnként érdesnek, hegyesnek és önfejűnek látszunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"338,74 forintba kerül egy euró.","shortLead":"338,74 forintba kerül egy euró.","id":"20200127_Soha_nem_volt_meg_olyan_gyenge_a_forint_mint_most","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c82fa5c-73d6-4123-8177-07b72d0e95a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_Soha_nem_volt_meg_olyan_gyenge_a_forint_mint_most","timestamp":"2020. január. 27. 14:06","title":"Soha nem volt még olyan gyenge a forint, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]