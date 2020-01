Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16276c24-4528-43e7-8912-5df15253babf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Samsung SDI maga döntött az intézkedésekről a koronavírus terjedése miatt.","shortLead":"A Samsung SDI maga döntött az intézkedésekről a koronavírus terjedése miatt.","id":"20200127_karanten_orvosi_vizsgalat_god_samsung_gyar_kinai_munkasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16276c24-4528-43e7-8912-5df15253babf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa64979-7cf8-4bfa-b3b8-18854f6e373a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_karanten_orvosi_vizsgalat_god_samsung_gyar_kinai_munkasok","timestamp":"2020. január. 27. 17:15","title":"Karanténba zárják, megvizsgáltatják a gödi Samsung-gyárban dolgozó kínai munkásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1647b01f-2d80-4691-86af-eca51003d654","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Dísz tér 2. alatti egykori Külügyminisztérium épülete alól egy vörös mészkőből készített kézmosó medence is előkerült. ","shortLead":"A Dísz tér 2. alatti egykori Külügyminisztérium épülete alól egy vörös mészkőből készített kézmosó medence is...","id":"20200128_A_Halaszbastya_elveszett_szobrai_kerultek_elo_egy_pincebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1647b01f-2d80-4691-86af-eca51003d654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f2ec8b-127f-4b5c-b242-9822b2bcdfb7","keywords":null,"link":"/elet/20200128_A_Halaszbastya_elveszett_szobrai_kerultek_elo_egy_pincebol","timestamp":"2020. január. 28. 13:26","title":"A Halászbástya elveszett szobrai kerültek elő egy pincéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9963cfe0-3c7f-4094-b662-c9504afbd68f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sopronban dörgés, villámlás volt, a zivatargóc Budapest felé halad.","shortLead":"Sopronban dörgés, villámlás volt, a zivatargóc Budapest felé halad.","id":"20200128_Hozivatarral_tort_be_az_orszagba_egy_hidegfront","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9963cfe0-3c7f-4094-b662-c9504afbd68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78e98911-ebd6-4cb4-9762-e5269d5ae34b","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Hozivatarral_tort_be_az_orszagba_egy_hidegfront","timestamp":"2020. január. 28. 17:29","title":"Hózivatarral tört be az országba, Budapest felé tart a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarországon is intézkedtek már a kór miatt, kiderült a többi áldozat neve Kobe Bryant helikopterbaleseténél, cudar idő jön. Ez hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Magyarországon is intézkedtek már a kór miatt, kiderült a többi áldozat neve Kobe Bryant helikopterbaleseténél, cudar...","id":"20200128_Radar360_Mar_100_aldozatnal_jar_a_koronavirus_itthon_egyre_kevesebb_a_haziorvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c69107-302a-4d5e-8dd1-ae720b7d4dfa","keywords":null,"link":"/360/20200128_Radar360_Mar_100_aldozatnal_jar_a_koronavirus_itthon_egyre_kevesebb_a_haziorvos","timestamp":"2020. január. 28. 08:00","title":"Radar360: Már 100 áldozatnál jár a koronavírus, itthon egyre kevesebb a háziorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kedd reggeli csapadék jelentősen javította a főváros levegőjét.","shortLead":"A kedd reggeli csapadék jelentősen javította a főváros levegőjét.","id":"20200128_Mar_nincs_szmogriado_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82446c29-fd99-4c7d-807c-852e410ccb7a","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Mar_nincs_szmogriado_Budapesten","timestamp":"2020. január. 28. 18:28","title":"Már nincs szmogriadó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f8077b-2e05-4b09-b35c-e2d757590a1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tüntetés lesz csütörtökön az erzsébetvárosi polgármesteri hivatal előtt Niedermüller Péter kijelentése miatt – jelentette be Bayer Zsolt publicista a Hír TV Sajtóklub hétfői adásában. Azt is közölte, hogy ő lesz az egyik vezérszónok.","shortLead":"Tüntetés lesz csütörtökön az erzsébetvárosi polgármesteri hivatal előtt Niedermüller Péter kijelentése miatt –...","id":"20200128_niedermuller_peter_nyilatkozat_bayer_zsolt_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41f8077b-2e05-4b09-b35c-e2d757590a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cddb10e0-81eb-452e-ac3c-7b32e9264f62","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_niedermuller_peter_nyilatkozat_bayer_zsolt_tuntetes","timestamp":"2020. január. 28. 09:47","title":"Bayer Zsolték tüntetéssel válaszolnak Niedermüller Péternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c860f04e-e3ea-4991-8216-ee1eac0171a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a pletyka igaz, a Samsung – új készülékei mellett – egy közeli fájlmegosztást lehetővé tévő saját szolgáltatást is bemutathat február 11-én.\r

\r

","shortLead":"Ha a pletyka igaz, a Samsung – új készülékei mellett – egy közeli fájlmegosztást lehetővé tévő saját szolgáltatást is...","id":"20200127_samsung_fajl_megosztasa_quick_share","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c860f04e-e3ea-4991-8216-ee1eac0171a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e85f87-4af9-4f43-9964-619a30f6d8d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_samsung_fajl_megosztasa_quick_share","timestamp":"2020. január. 27. 13:03","title":"Hasznos új funkció jöhet a Samsung mobilokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfee8c2-6d23-4d3a-94ab-389df9ed0204","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A technológiai vállalatoknak köszönhetően az elmúlt 2 évben a háromszorosára nőtt a cégek által vásárolt tiszta energia. ","shortLead":"A technológiai vállalatoknak köszönhetően az elmúlt 2 évben a háromszorosára nőtt a cégek által vásárolt tiszta...","id":"20200128_A_techoriasok_a_megujulo_energia_legnagyobb_vevoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cfee8c2-6d23-4d3a-94ab-389df9ed0204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2882d3b-0f4d-4106-8b46-2cb832a430b5","keywords":null,"link":"/kkv/20200128_A_techoriasok_a_megujulo_energia_legnagyobb_vevoi","timestamp":"2020. január. 28. 16:39","title":"A techóriások veszik a legtöbb megújuló energiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]