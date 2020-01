Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máshol sincs minden múzeum a fővárosban – indokolt Palkovics miniszter.","shortLead":"Máshol sincs minden múzeum a fővárosban – indokolt Palkovics miniszter.","id":"20200129_Az_ev_vegeig_levezenyelhetik_a_Termeszettudomanyi_Muzeumba_Debrecenbe_koltozeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df381d2-c85e-4c1b-ac3f-6846d4a6fffe","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Az_ev_vegeig_levezenyelhetik_a_Termeszettudomanyi_Muzeumba_Debrecenbe_koltozeset","timestamp":"2020. január. 29. 06:57","title":"Az év végéig levezényelhetik a Természettudományi Múzeumba Debrecenbe költözését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1647b01f-2d80-4691-86af-eca51003d654","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Dísz tér 2. alatti egykori Külügyminisztérium épülete alól egy vörös mészkőből készített kézmosó medence is előkerült. ","shortLead":"A Dísz tér 2. alatti egykori Külügyminisztérium épülete alól egy vörös mészkőből készített kézmosó medence is...","id":"20200128_A_Halaszbastya_elveszett_szobrai_kerultek_elo_egy_pincebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1647b01f-2d80-4691-86af-eca51003d654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f2ec8b-127f-4b5c-b242-9822b2bcdfb7","keywords":null,"link":"/elet/20200128_A_Halaszbastya_elveszett_szobrai_kerultek_elo_egy_pincebol","timestamp":"2020. január. 28. 13:26","title":"A Halászbástya elveszett szobrai kerültek elő egy pincéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jogsértően adott zöld utat a fideszes médiabirodalomnak a GVH, 2000 Starbucks zárt be Kínában. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Jogsértően adott zöld utat a fideszes médiabirodalomnak a GVH, 2000 Starbucks zárt be Kínában. A hvg360 esti...","id":"20200129_Radar360_Orban_nem_talalkozik_a_gyongyospatai_romakkal_marad_a_Neppartban_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cdd917d-5317-4031-8d26-59f50be0fe47","keywords":null,"link":"/360/20200129_Radar360_Orban_nem_talalkozik_a_gyongyospatai_romakkal_marad_a_Neppartban_a_Fidesz","timestamp":"2020. január. 29. 17:30","title":"Radar360: Orbán nem találkozik a gyöngyöspatai romákkal, marad a Néppártban a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f5ad82-f571-4212-97d3-3367f7c613a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A japánok közül négyen betegek voltak, úgy szálltak fel a repülőgépre.","shortLead":"A japánok közül négyen betegek voltak, úgy szálltak fel a repülőgépre.","id":"20200129_Az_Egyesult_Allamok_es_Japan_is_elkezdte_kimenekiteni_az_allampolgarait_Vuhanbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40f5ad82-f571-4212-97d3-3367f7c613a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eceb2e80-6d10-4c83-9969-48064fc7252f","keywords":null,"link":"/vilag/20200129_Az_Egyesult_Allamok_es_Japan_is_elkezdte_kimenekiteni_az_allampolgarait_Vuhanbol","timestamp":"2020. január. 29. 10:15","title":"Az USA és Japán is elkezdte hazautaztatni az állampolgárait Vuhanból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f8077b-2e05-4b09-b35c-e2d757590a1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tüntetés lesz csütörtökön az erzsébetvárosi polgármesteri hivatal előtt Niedermüller Péter kijelentése miatt – jelentette be Bayer Zsolt publicista a Hír TV Sajtóklub hétfői adásában. Azt is közölte, hogy ő lesz az egyik vezérszónok.","shortLead":"Tüntetés lesz csütörtökön az erzsébetvárosi polgármesteri hivatal előtt Niedermüller Péter kijelentése miatt –...","id":"20200128_niedermuller_peter_nyilatkozat_bayer_zsolt_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41f8077b-2e05-4b09-b35c-e2d757590a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cddb10e0-81eb-452e-ac3c-7b32e9264f62","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_niedermuller_peter_nyilatkozat_bayer_zsolt_tuntetes","timestamp":"2020. január. 28. 09:47","title":"Bayer Zsolték tüntetéssel válaszolnak Niedermüller Péternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24460cfa-f6ea-42ad-807f-18a48e348872","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt írták, sem a világszemléletével, sem a kommunikációs stílusával nem értenek egyet a fitneszgurunak.","shortLead":"Azt írták, sem a világszemléletével, sem a kommunikációs stílusával nem értenek egyet a fitneszgurunak.","id":"20200127_Kitettek_Schobert_Norbert_ceget_az_egyik_fovarosi_bevasarlokozpontbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24460cfa-f6ea-42ad-807f-18a48e348872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c9f094-af91-42da-ac2e-65ee7bd6d049","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_Kitettek_Schobert_Norbert_ceget_az_egyik_fovarosi_bevasarlokozpontbol","timestamp":"2020. január. 27. 19:28","title":"Szerződést bontott Schobert Norbert cégével az egyik fővárosi Update-üzlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998cd53f-cb07-4a70-a914-d1131dff1149","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ő felesége is „teljes értékű, csinos nőként jött ki a kórházból”. A fitneszguru hosszú interjúban fejtette ki az álláspontját az elmúlt napok nagy vihart kavaró videóiról, kommentjeiről és támadásairól. ","shortLead":"Az ő felesége is „teljes értékű, csinos nőként jött ki a kórházból”. A fitneszguru hosszú interjúban fejtette ki...","id":"20200128_Schobert_Norbert_Szerintem_a_terhesseg_es_a_szules_nem_egy_drama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=998cd53f-cb07-4a70-a914-d1131dff1149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2b88c5-a180-4e86-9be8-d328dbf7ff22","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Schobert_Norbert_Szerintem_a_terhesseg_es_a_szules_nem_egy_drama","timestamp":"2020. január. 28. 14:09","title":"Schobert Norbert: Szerintem a terhesség és a szülés nem egy dráma!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9963cfe0-3c7f-4094-b662-c9504afbd68f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sopronban dörgés, villámlás volt, a zivatargóc Budapest felé halad.","shortLead":"Sopronban dörgés, villámlás volt, a zivatargóc Budapest felé halad.","id":"20200128_Hozivatarral_tort_be_az_orszagba_egy_hidegfront","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9963cfe0-3c7f-4094-b662-c9504afbd68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78e98911-ebd6-4cb4-9762-e5269d5ae34b","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Hozivatarral_tort_be_az_orszagba_egy_hidegfront","timestamp":"2020. január. 28. 17:29","title":"Hózivatarral tört be az országba, Budapest felé tart a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]