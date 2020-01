Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0ac0514-62c2-495b-81ae-b56fb36baaed","c_author":"Gergely Márton, Kaufmann Balázs, Tóth Richárd, Windisch Judit","category":"360","description":"Az együttműködésben hinni kell, és küzdeni érte – ezt üzeni az ellenzéknek az elbukott győri polgármester-választás. Bár az ősszel Borkai Zsolt csupasz hátsóval is megnyerte a várost a kormánypártoknak, Dézsi Csaba András fölényes győzelme gyógyír a fideszes sebekre.","shortLead":"Az együttműködésben hinni kell, és küzdeni érte – ezt üzeni az ellenzéknek az elbukott győri polgármester-választás...","id":"20200129_gyori_idokozi_polgarmestervalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0ac0514-62c2-495b-81ae-b56fb36baaed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e462e2a-e808-46e3-9852-f2039fb364fe","keywords":null,"link":"/360/20200129_gyori_idokozi_polgarmestervalasztas","timestamp":"2020. január. 29. 19:00","title":"A győri pofon az összefogás újragondolására kényszerítheti az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0afc43-222e-4150-a162-cb926009b752","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most gratulált a miniszterelnök Dézsi Csaba Andrásnak.","shortLead":"Most gratulált a miniszterelnök Dézsi Csaba Andrásnak.","id":"20200129_A_gyoriek_lelken_tamadt_sebrol_irt_Orban_az_uj_polgarmesternek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f0afc43-222e-4150-a162-cb926009b752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48bdc5f-bd9a-480b-a7f3-dd123c9cacad","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_A_gyoriek_lelken_tamadt_sebrol_irt_Orban_az_uj_polgarmesternek","timestamp":"2020. január. 29. 17:51","title":"A győriek lelkén támadt sebről írt Orbán az új polgármesternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul 256 alapellátó fogorvosi praxis is üresen áll.","shortLead":"Ráadásul 256 alapellátó fogorvosi praxis is üresen áll.","id":"20200129_Kozel_otszaz_haziorvosi_praxis_betoltetlen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b66c09-698a-441e-888d-654d1fd9eba1","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Kozel_otszaz_haziorvosi_praxis_betoltetlen","timestamp":"2020. január. 29. 05:31","title":"Közel ötszáz háziorvosi praxis betöltetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f320567-7430-4c48-a60f-79b828bc16b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta a 2019-es évre vonatkozó utolsó pénzügyi jelentését a Facebook. Iszonyat sok dolláron ülnek.","shortLead":"Kiadta a 2019-es évre vonatkozó utolsó pénzügyi jelentését a Facebook. Iszonyat sok dolláron ülnek.","id":"20200130_facebook_felhasznalok_szama_penzugyi_beszamolo_bevetel_2019_q4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f320567-7430-4c48-a60f-79b828bc16b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ece189-4183-4460-b6f4-1ddf61f40ac5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_facebook_felhasznalok_szama_penzugyi_beszamolo_bevetel_2019_q4","timestamp":"2020. január. 30. 11:03","title":"2,5 milliárdan lógunk a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63bbbd09-de5b-4b21-b998-a37602a337b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A SUV-őrület közepén a francia mérnökök fogták az A110-es sportautót és megemelték, illetve kiszélesítették azt.","shortLead":"A SUV-őrület közepén a francia mérnökök fogták az A110-es sportautót és megemelték, illetve kiszélesítették azt.","id":"20200129_silecekkel_a_hatan_debutalt_a_legfrissebb_alpine_sportkocsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63bbbd09-de5b-4b21-b998-a37602a337b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d379c2ac-9846-45f5-987d-a5609e355a4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200129_silecekkel_a_hatan_debutalt_a_legfrissebb_alpine_sportkocsi","timestamp":"2020. január. 29. 15:44","title":"Sílécekkel a hátán debütált a legfrissebb Alpine sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Európa legnagyobb légitársasága az új típusú koronavírus okozta járvány terjedése miatt döntött így. ","shortLead":"Európa legnagyobb légitársasága az új típusú koronavírus okozta járvány terjedése miatt döntött így. ","id":"20200129_lufthansa_repulo_legitarsasag_kina_vuhan_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a9d09d-8c0d-4f69-b9cd-ae64483217f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_lufthansa_repulo_legitarsasag_kina_vuhan_koronavirus","timestamp":"2020. január. 29. 17:40","title":"A Lufthansa sem repül mostantól Kínába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49a49aa-6516-45c4-acc1-0b7948e53a4e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Bankszövetség alelnökét annak idején a Hercegszántói TSZ iskolázta be, és még forognak a jegybankelnöksége alatt kibocsátott szerb bankók. A HVG-nek mesélt az Erste Bank elnök-vezérigazgatója.","shortLead":"A Magyar Bankszövetség alelnökét annak idején a Hercegszántói TSZ iskolázta be, és még forognak a jegybankelnöksége...","id":"20200129_Templomszolgabol_jegybankelnok__rendhagyo_interju_Jelasity_Radovannal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d49a49aa-6516-45c4-acc1-0b7948e53a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb3102d-80b5-46be-8085-a38847e0f5bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Templomszolgabol_jegybankelnok__rendhagyo_interju_Jelasity_Radovannal","timestamp":"2020. január. 29. 15:52","title":"Templomszolgából jegybankelnök – interjú Jelasity Radovánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087ae725-e0ea-4d8c-9a50-972dbe2d8873","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Nem volt jele a keddi akciónak, de az utóbbi időben nagyobb a mozgás a magyar határnál Szerbiában – mondták el helyiek a hvg.hu-nak, miután hajnalban hetven menekült próbált átjutni a még zárva tartó röszkei közúti határátkelő drótkerítésén.","shortLead":"Nem volt jele a keddi akciónak, de az utóbbi időben nagyobb a mozgás a magyar határnál Szerbiában – mondták el helyiek...","id":"20200128_Egyre_nagyobb_a_feszultseg_a_hatar_szerb_oldalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=087ae725-e0ea-4d8c-9a50-972dbe2d8873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805ca79d-4011-4be2-a1be-4b1cf512408c","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Egyre_nagyobb_a_feszultseg_a_hatar_szerb_oldalan","timestamp":"2020. január. 28. 15:10","title":"\"Egyre nagyobb a feszültség a határ szerb oldalán\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]