[{"available":true,"c_guid":"e9fcd3f3-1d63-49eb-a43c-713e23a3e3b0","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Szokásos pénteki rádióinterjújában, rádiós beszélgetésében a miniszterelnök arról beszélt Nagy Katalinnal többek között, hogy milyen intézkedéseket tett a kormány a koronavírus ellen, de szóba került a röszkei menekültkérdés is.","shortLead":"Szokásos pénteki rádióinterjújában, rádiós beszélgetésében a miniszterelnök arról beszélt Nagy Katalinnal többek...","id":"20200131_Orban_a_koronavirusrol_Nincs_baj_de_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9fcd3f3-1d63-49eb-a43c-713e23a3e3b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9ef9a2-88fa-48c1-a3dc-d0f0e27144cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Orban_a_koronavirusrol_Nincs_baj_de_lehet","timestamp":"2020. január. 31. 07:58","title":"Orbán a koronavírusról: Nincs baj, de lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86077135-fa47-4529-a855-f404437cec43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon megugrott az ország energiahordozó-importja novemberben, és húsból is jóval nagyobb volt a behozatal. Az export 80 százaléka az EU-ba irányult.\r

","shortLead":"Nagyon megugrott az ország energiahordozó-importja novemberben, és húsból is jóval nagyobb volt a behozatal. Az export...","id":"20200131_Magyarorszag_joval_tobb_hust_importalt_novemberben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86077135-fa47-4529-a855-f404437cec43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1b7a6a-79b6-43d5-acc1-28d0a24931b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200131_Magyarorszag_joval_tobb_hust_importalt_novemberben","timestamp":"2020. január. 31. 10:00","title":"Rengeteg húst hoztak be Magyarországra karácsony előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20063dfa-bde5-4cb2-a3ed-04df83114912","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik gyanúsítottat elfogták, a társát még keresik a rendőrök.","shortLead":"Az egyik gyanúsítottat elfogták, a társát még keresik a rendőrök.","id":"20200131_villamos_bantalmazas_rablas_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20063dfa-bde5-4cb2-a3ed-04df83114912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc9afe5-896d-4281-8bba-7fa32d06625f","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_villamos_bantalmazas_rablas_rendorseg","timestamp":"2020. január. 31. 19:26","title":"Ezt a férfit keresik, mert a társával összevert és kirabolt egy utast a villamoson – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hét új ingatlant vallott be, közte házat, szőlőt, szántót. Úgy törlesztett 35 milliót, hogy közben nőttek megtakarításai.","shortLead":"Hét új ingatlant vallott be, közte házat, szőlőt, szántót. Úgy törlesztett 35 milliót, hogy közben nőttek...","id":"20200201_Lazar_tovabb_erositett_nagytokeskent_vett_egy_kabriot_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff3d663-0059-4397-bfde-0bef19756648","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Lazar_tovabb_erositett_nagytokeskent_vett_egy_kabriot_is","timestamp":"2020. február. 01. 01:02","title":"Lázár tovább erősített nagytőkésként, vett egy kabriót is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0389f67e-7b8b-4639-a60a-3042c0b27ae7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemzetközi koalíció állítólag légi támogatást fog adni az iraki csapatoknak.","shortLead":"A nemzetközi koalíció állítólag légi támogatást fog adni az iraki csapatoknak.","id":"20200130_Irak_ujra_megtamadja_az_Iszlam_Allamot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0389f67e-7b8b-4639-a60a-3042c0b27ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49bfdab6-6483-4048-a2a0-6d5408ad8ef2","keywords":null,"link":"/vilag/20200130_Irak_ujra_megtamadja_az_Iszlam_Allamot","timestamp":"2020. január. 30. 21:51","title":"Irak újra megtámadja az Iszlám Államot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Teljesen növényi alapú mártások, szószok forgalmazásába kezd a Tesco brit változata.","shortLead":"Teljesen növényi alapú mártások, szószok forgalmazásába kezd a Tesco brit változata.","id":"20200131_tesco_nagy_britannia_vegan_szosz_martas_majonez_novenyi_alapu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d26987-f398-46fd-ba55-b3d8fac0e3e3","keywords":null,"link":"/kkv/20200131_tesco_nagy_britannia_vegan_szosz_martas_majonez_novenyi_alapu","timestamp":"2020. január. 31. 19:50","title":"A brit Tesco húzásának sok magyar vásárló is örülne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0196e579-f134-41c7-a6af-f11048671fd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A humánminiszternek már a vele egy háztartásban élők felsorolásába beletört a bicskája, a volt miniszterelnök-jelölt egyéb tárgyakat birtokol. Zsigó Róbert falinaptárat kapott ajándékba, Vadai Ágnes egy egész közösségi közlekedést juttatásként. Matolcsy Györgynek fia született, a vezető politikusok imádják a lakossági szuperállampapírt.

","shortLead":"A humánminiszternek már a vele egy háztartásban élők felsorolásába beletört a bicskája, a volt miniszterelnök-jelölt...","id":"20200201_Vagyonbevallasok_besztof_meg_mindig_Kaslernek_van_a_legviccesebb_nevu_gyereke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0196e579-f134-41c7-a6af-f11048671fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9c3ed5-2222-4ea6-a6a1-b8a8c498089f","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Vagyonbevallasok_besztof_meg_mindig_Kaslernek_van_a_legviccesebb_nevu_gyereke","timestamp":"2020. február. 01. 15:07","title":"Vagyonbevallások besztof: még mindig Káslernek van a legviccesebb nevű gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee22e1f8-9275-4228-972b-29bbcf7baf70","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A luxusszegmensben a német prémiummárka vezet az oroszoknál, ahol egyébként összességében nem meglepő módon még mindig messze Ladából adják el a legtöbbet.","shortLead":"A luxusszegmensben a német prémiummárka vezet az oroszoknál, ahol egyébként összességében nem meglepő módon még mindig...","id":"20200131_vegletek_a_maybach_es_a_lada_uralja_Oroszorszagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee22e1f8-9275-4228-972b-29bbcf7baf70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198cc197-2e6b-4ae9-bbf4-1dc01ea5501e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200131_vegletek_a_maybach_es_a_lada_uralja_Oroszorszagot","timestamp":"2020. január. 31. 13:21","title":"Végletek: a Maybach és a Lada uralja Oroszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]